Acuerdos y proyectos para la modernización

Casa de Galicia inicia una nueva etapa de su más que centenaria trayectoria con dos acuerdos que le permitirán dar un salto hacia el futuro: a través de un acuerdo con la Xunta de Galicia accederá a lo mejor de la medicina de aquella región española y el establecimiento de un alianza con la Clínica Leborgne pondrá al alcance de los asociados sus prestigiosos servicios en el área oncológica.



“Tenemos la mejor historia, ya centenaria, brindando salud de alta calidad en el Uruguay. Es la institución con un presente que la distingue en algunas áreas médicas gravitantes para la población. Y es la que se proyecta como la más completa para brindar la mayor certeza a sus socios en la prevención y, si necesitan un tratamiento, la excelencia desde todo punto de vista, humano, de calidad médica y en equipamiento”, afirma Alberto Iglesias, presidente de Casa de Galicia.



Iglesias está al frente de la directiva desde hace 15 meses (asumió el 1° de octubre de 2018) pero, como dice, tiene “una vida ligada” a la institución: sus abuelos fueron fundadores, sus padres socios, él lo es desde su nacimiento, se operó en su sanatorio y allí nacieron sus hijos y sus nietos.



Esta entrevista la brindó la semana pasada en una pausa en medio de una intensa actividad: recibió al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien además mantuvo encuentros con el presidente Tabaré Vázquez y con el mandatario electo Luis Lacalle Pou. Y en la misma jornada se anunció la alianza con la Clínica Leborgne.



Los acuerdos

El convenio con la Xunta, firmado el 3 de julio pasado, significa que la mutualista será auditada todos los años por la autoridad de salud gallega, que supervisa los centros de salud públicos y privados de Galicia. De la misma forma, personal médico y de enfermería de Casa de Galicia podrá capacitarse en España, al tiempo que estará en condiciones de solicitar la llegada de técnicos de aquel país para colaborar en áreas de referencia.



“Le damos gran relevancia a este acuerdo porque nuestro parámetro de búsqueda de la excelencia nos lo da la salud que ha logrado Galicia, la mejor de España y de las mejores de Europa y del mundo. Nos queremos comparar con ese nivel y queremos exigirnos para llegar a ser una institución modelo. También es enormemente trascendente para nuestra institución que el presidente de Galicia haya aceptado participar en el momento histórico del anuncio del acuerdo, objetivo central de su visita a Uruguay. Núñez Feijóo vino a respaldar estos pasos que estamos dando en la única institución gallega de salud fuera del territorio de Galicia, como es la nuestra en Uruguay”, enfatiza Iglesias.



La vinculación con la Clínica Leborgne permitirá que a partir de marzo, los tratamientos oncológicos de sus socios se podrán realizar en esa clínica. Al mismo tiempo, se adquirirán equipos para reforzar los existentes y atender algunas situaciones de la enfermedad. “La alianza de Casa de Galicia y el centro oncológico más importante del Uruguay, y a mi entender el más reconocido de América por su aporte científico, dará certezas en la sociedad uruguaya, por tratarse de dos instituciones de larga existencia y porque hará posible buscar la mejor tecnificación y los últimos adelantos en la prevención y tratamiento”, aseguró.



La modernización

Estos acuerdos coinciden con un plan de modernización que Casa de Galicia inició para sus instalaciones. Ya se recuperó el edificio original en la avenida Millán, que comenzó a construirse en 1919 pero había quedado relegado en el tiempo. Allí pasaron a funcionar comunicaciones, informática, el área comercial, las gerencias de operaciones y recursos humanos, la dirección técnica y otros servicios.



Y todas las áreas que antes ocupaban en el edificio del actual sanatorio quedaron liberadas para reformas que según Iglesias serán “sustanciales”.

Por ejemplo, se renovará todo el equipamiento de la hotelería hospitalaria, desde las camas a las cortinas, y se modernizarán los quirófanos con equipos de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea. También se reformularán los servicios de laboratorio.



También se está transformando el centro de diálisis. “Aspiramos a convertirlo en el mejor del país, con superior tecnología y la mayor comodidad para quienes tengan que utilizarlo. Será un espacio muy amplio, enjardinado, con tablets en cada sillón para ver películas, escuchar música o leer un libro durante el procedimiento”, indica.



Iglesias recordó además la “larga y rica tradición” de Casa de Galicia en temas cardiológicos, pues allí se realizó el primer trasplante y hoy es el sanatorio que más cirugías diarias realiza en el país, en términos porcentuales.



“Somos también una mutualista universitaria —añade el presidente—. Varias carreras hacen las prácticas aquí, vinculadas a la Universidad de la Empresa. Junto a esta nos presentaremos esta semana ante el Ministerio de Educación y Cultura para pedir la aprobación de la carrera universitaria para licenciados en enfermería, una especialidad de la que hay escasez en el Uruguay y que se está desarrollando en todo el mundo. Además, aquí se recibió el primer cirujano residente en convenio con la Udelar y se siguen recibiendo cirujanos”.



La institución proyecta iniciar antes que culmine 2020 la modernización del local del Centro, donde dispone un predio que va de de la avenida 18 de Julio, frente al Gaucho, a la calle Colonia. Son 5.000 m2 que aspiran llevar a 15.000 m2, con once pisos sobre 18 y siete sobre Colonia.



Se ubicarán servicios y dependencia de todo tipo. Por ejemplo, 88 unidades de apart hotel, varias de las cuales estarán preparadas para internación y recuperación para residentes en el interior o el exterior, o para quienes no pueden recibir un tratamiento en su hogar o en un sanatorio. Allí podrán estar acompañados por su familia en una estructura que le brinde los servicios.



En el subsuelo y la planta baja irá una emergencia completa, “de calidad del primer mundo”, anuncia Iglesias, quien destaca que se tratará de la única emergencia importante en esa zona de la ciudad. Dos plantas de 700 m2 cada una se destinarán a policlínicas y otras dos plantas para la administración. Y se construirá una piscina de 25 metros para hidroterapia y recuperación, así como un gimnasio.



Pero también habrá tres plantas dedicadas a actividades sociales y culturales de la colectividad gallega, se albergará la representación de la Xunta de Galicia y se instalarán las oficinas comerciales de Abanca de Galicia, importante institución financiera española. Y no faltará un restaurante típico de comidas gallegas. “Esperamos sea el mejor del Río de la Plata”, adelanta Iglesias.



“Casa de Galicia tuvo diferentes momentos históricos y a veces atravesó dificultades severas. Este año cumplimos con los extremos que el Poder Ejecutivo determinó para acceder a un fideicomiso por 28 millones de dólares. Eso nos permitió reperfilar nuestras obligaciones a 20 años, ponernos al día con proveedores y tener dinero para hacer estas inversiones en la modernización”, explica Iglesias.



“Tenemos un programa determinado que nos permite saber con certeza que en el correr de este año se encararán estas transformaciones, salvo la reforma en el Centro, que llevará de 24 a 30 meses”, añade.