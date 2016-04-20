Aclararon robos en escuelas de Salinas

Dos jóvenes menores de edad quedaron en custodia de sus familiares y en la tarde de ayer debieron comparecer ante la Justicia de Atlántida. Son sospechosos de cometer los robos en las escuelas 262 y 295 ubicadas entre Pinamar y Salinas.

Por orden del Juzgado de la Costa se llevó adelante un allanamiento en la casa de una persona mayor de edad pudiendo encontrarse varios de los objetos robados en los centros escolares.

No se sabe todavía si los dos menores actuaron en una saga extensa de robos contra la escuela 295. Pero sí existe la convicción policial de que ya participaron en 6 rapiñas de diversa índole.

En la madrugada del martes 12 de abril habían desaparecido 70 litros de leche cruda, y antes, el viernes 8 de abril los delincuentes robaron parte del tejido y rompieron vidrios; el miércoles 6 se llevaron un DVD, computadoras y útiles escolares de la escuela 295.

Fuentes de El País expresaron que se rescató casi todo lo hurtado; en un freezer aparecieron 36 litros de leche. También se recuperó un televisor, un reproductor DVD y algunas computadoras.

En la vivienda en donde quedaron depositados los objetos robados vivía una ex novia de uno de los dos menores sospechosos.

La persona mayor propietaria de la casa quedó por fuera del caso ya que se demostró su desconocimiento absoluto acerca de lo acontecido.

En la escuela 295 saben que los ladrones ingresan por el fondo, rompiendo o levantando el tejido perimetral, sin ser vistos por los vecinos. En ese lugar hay un terreno baldío que, por falta de mantenimiento, se ha vuelto una jungla.

Los padres de los alumnos siguen reclamando la reposición del servicio 222 con el que contaban el año anterior. La policía anunció que habrá más patrullaje.

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