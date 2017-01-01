"Acá también robaron": argentinos molestos ponen pancartas en su casa

Las dos advertencias están a la vista de las miles de personas que por estas horas circulan por la ruta 10 en ambos sentidos.

Una de las mejores casas de la exclusiva Punta Piedras de Manantiales, en Punta del Este, luce embanderada con dos enormes carteles. “Acá también robaron”, se lee en los mismos, colocados en el segundo piso de la casa.

Las dos advertencias están a la vista de las miles de personas que por estas horas circulan por la ruta 10 en ambos sentidos.

La vivienda fue alquilada entre el 15 de diciembre y el 15 de enero en decenas de miles de dólares por una familia argentina.

David es un empresario argentino que hace siete años no venía a veranear a Punta del Este. En la última oportunidad optó por José Ignacio. Al poco de llegar fue robado, esto lo alejó de las costas uruguayas hasta diciembre pasado. “Después de siete años regresamos a Punta del Este”; indicó.

“Vinimos acá porque era el cumpleaños de mi mujer y queríamos celebrar con la familia y amigos en este lugar. El lugar es lindo y la casa es muy linda. Pero no es una casa barata”; continuó.

En la noche del 27 de diciembre David, su esposa, dos hijas y un grupo de amigos estadounidenses y españoles, alojados en la casa, fueron a cenar al restaurante O’Farrell de Manantiales.

“Regresamos a la una de la madrugada del 28. Cuando abrimos la casa estaba dada vuelta. Esa situación de impotencia, de desamparo, mi hija de 13 años llorando y temblando por lo que había pasado”, indicó.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas, perfumes, celulares, computadoras y los regalos que trajeron para la dueña de casa los amigos españoles y estadounidenses. “Se llevaron de todo. Hasta los corpiños de una de mis invitadas. También las zapatillas y el dinero de mis invitados, anteojos”; agregó.

Según el damnificado a las dos y media del 28 de diciembre llegaron dos oficiales y una mujer policía. "Tomaron la denuncia aunque no hubo relevamiento de huellas dactilares”; afirmó.

Casa habitada por argentinos, fue robada en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

“A mi no me gusta poner eso así pero tampoco me gustan que me roben”, dijo David mientras miraba los dos carteles.

Las desventuras de los damnificados no pararon con el robo.

“Saquemonos la careta porque Punta del Este no es un balneario seguro cuando no lo es. Y lo digo porque después que la sangre llegó al rio el jardinero, la mucama y hasta el cerrajero son sospechosos. Al cerrajero le pedí que me cambiara las combinaciones de las cerraduras de las puertas. Me dijo que me iba a cobrar 500 dólares el trabajo cuando esto vale 650 pesos uruguayos. Ahí reaccioné: ‘¿me viste cara de gil? ¡Me estás robando! Ya me robaron y vos me querés robar de nuevo’. Ahí el cerrajero se puso nervioso”, afirmó.

“Después me entero que a poca distancia hay una villa (asentamiento) y que por allá hay otra villa. Que esto es una zona caliente”, expresó.

David tuvo una advertencia apenas llegó con su vehículo cargado, listos para ocupar la vivienda. “Llegamos con el auto cargado con las valijas, el señor de la inmobiliaria nos dijo: ‘Apurémonos porque éste es el momento que los chorros aprovechan para robar’. Esto nos llamó la atención”, explicó David.

“Cuando empecé a veranear en Punta del Este todavía no habían construido al edificio Santos Dumont. Conozco este lugar desde hace muchísimos años”, agregó.



MARCELO GALLARDO Casa habitada por argentinos, fue robada en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

PUNTA DEL ESTEMARCELO GALLARDO