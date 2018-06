Abdala presentará proyecto para "desmonopolizar" mercado de combustibles

Luego de que la presidenta de Ancap, Marta Jara, dijera que desde su perspectiva "no habría problema" si el Poder Ejecutivo liberara la importación de combustibles, el diputado nacionalista Pablo Abdala decidió volver a presentar el proyecto de ley para desmonopolizar este mercado, el próximo lunes.

Según Marta Jara, ANCAP tendría "cero problema" si se liberara el mercado y tuviera que competir. El lunes reiteraré el proyecto de ley que vengo presentando desde 2005 para desmonopolizar el mercado de combustibles. Espero que el FA lo vote. https://t.co/PVbCvI5Wxp vía @elpaisuy — PABLO ABDALA (@pabloabdala66) 9 de junio de 2018

El proyecto, que ya había sido presentado por Abdala en dos ocasiones anteriores sin lograr el apoyo suficiente, incluye tanto la refinación como la importación de petróleo y derivados.



Abdala dijo a El País que las declaraciones de Jara "alientan una esperanza" pero que teme a que "sus propios correligionarios" no lo apoyen por "cuestiones simplemente ideológicas".



Según expresó, el primer intento de impulsarlo fue durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, en 2005, y la segunda oportunidad fue durante el gobierno de José Mujica. "En las dos ocasiones me enfrenté a una muralla que no permitió que el proyecto saliera adelante", dijo Abdala.



"Yo coincido en que Ancap si se prepara y se le dan los instrumentos puede competir en un mercado abierto, comparto lo que señaló Jara. Por lo tanto, espero que sus correligionarios también apoyen el criterio y nos podamos poner de acuerdo para que los uruguayos podamos tener de una vez por todas combustible más barato", señaló el diputado nacionalista.

​