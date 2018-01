Abandona Nueva York y se radica en Mercedes

Jarrett Cherner es un reconocido pianista de jazz de Estados Unidos. Docente en dos universidades, una en Nueva York y otra en Pensilvania, dedica su vida al jazz. Es la tercera vez que participa del festival Jazz a la Calle.

Ayer subió al escenario integrando el cuarteto del guitarrista Perry Smith. La noche anterior se había presentado en el Teatro 28 de Febrero deleitando a los presentes con el dúo Tone que integró junto a Sarah Elizabeth Charles.

Este año, el músico americano sorprendió al decir que su intención era radicarse en Mercedes y dar clases en la Universidad Tecnológica (UTEC) con sede en la cercana Fray Bentos.

Desde el movimiento Jazz a la Calle, se repite una y otra vez que el encuentro musical de Soriano es único en el mundo, algo que se reafirma por quienes llegan desde el exterior.

Cherner es un caso típico. "Para mí es un placer estar aquí. Soy músico, compositor y docente. Vivo en Nueva York y doy clases en las universidades Franklin & Marshall y Millersville. Además, enseño en mi casa e incluso vía Skype a estudiantes de Argentina y también de Israel", contó el músico.

Conoció Mercedes hace tres años de la mano de un amigo saxofonista. Entregó su disco para participar y fue seleccionado. Dice que lo que más le gusta de Uruguay es la gente. "Nos han tratado súper bien, los uruguayos en general son amables, simpáticos y es increíble la buena onda que han cultivado en este festival", afirmó.

Intimidad.

Después del escenario oficial, los músicos disfrutan de un encuentro íntimo donde aflora el intercambio espontáneo que les permite dar y recibir con la música como lenguaje universal.

"Las jam sessions (improvisaciones) son una manera de conocer otros músicos, comunicarnos a pesar de no hablar el mismo idioma. Es algo muy integrado en el mundo del jazz. Si les interesa el jazz seguramente han escuchado a los mismos maestros: Miles Davis, John Coltrane y a Thelonius Monk. Entonces, cuando nos juntamos a tocar y tú eres de otro país y no hablamos el mismo idioma, yo te puedo decir Thelonius Monk y podemos tocar porque ya conocemos sus temas", expresó el músico estadounidense.

Cherner es de los expertos que sostiene que éste encuentro en el litoral uruguayo no tiene comparación con otros encuentros en el mundo.

"Es único. No he encontrado otro festival como éste. Por el esfuerzo que hace la gente en armar toda esta movida en una pequeña ciudad, tan lejos de la capital y que por supuesto no tiene una escena mundial, pero sin embargo logran hacer venir tantos músicos, mucha gente a participar pero también a escuchar, lo que me parece totalmente inusual, pero también muy bueno y especial", dijo.

Sobre la dinámica donde se seleccionan músicos que no cobran por venir, Cherner, como curador voluntario explica el fenómeno: "Afortunadamente hay músicos que tienen el tiempo para participar y la organización cubre los gastos pero no paga por las actuaciones".

Reconoce que el prestigio del Jazz a la Calle ha permitido a varios artistas trabajar en ciudades como Buenos Aires.

"Hemos armado una gira alrededor del festival que para nosotros es una experiencia, porque nos permite explorar nuevas partes del mundo, por ejemplo en América del Sur nos ha permitido conocer Uruguay, Argentina y también Chile. Bien vale el esfuerzo de venir aquí y dejar las cosas por una o dos semanas en nuestras casas", expresó el artista.

Tan fascinado con Mercedes y su gente está, que Cherner tiene como objetivo instalarse parcialmente para dictar clases en la licenciatura de música.

Un cambio cultural en Soriano

Desde año 2006, el movimiento cultural "Jazz a la Calle" viene desarrollando un proyecto en Mercedes (Soriano). Cada año llegan 2.000 músicos de todo el mundo. Vienen a tocar sin cobrar, la organización cubre los gastos básicos que ellos "devuelven" con clínicas y clases a otros músicos. Una escuela de música para jóvenes y niños funciona todo el año con el impulso que genera el ya tradicional festival.