A prisión un policía por homicidio de su pareja en Rivera

En un principio el hombre señaló que se trató de un suicidio, pero luego de declarar, fue procesado con prisión por un delito de homicidio.

El agente policial que ayer declaró ante la Justicia en el departamento de Rivera por la muerte de su pareja, una mujer de23 años de iniciales Y.V.C.P., fue procesado con prisión por un delito de homicidio, según informó Telenoche Online.

La joven murió en la madrugada del lunes,de un impacto de bala en la cabeza.

Poco más de tres horas antes, la seccional 10ª de esa ciudad fronteriza había recibido un llamado del agente y de algunos vecinos del barrio Rivera Chico Norte, que indicaban que la mujer había querido suicidarse.

El ahora procesado, un agente de la Guardia Republicana de 28 años,se contradijo en sus declaraciones y comenzaron las sospechas de que no se trataba de un suicidio.

En un momento, el hombre dijo queestaba limpiando el arma, cuando se le escapó un disparo que hirió a su pareja.

Tenían juntos un hijo de 6 meses.



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