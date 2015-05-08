A prisión joven de 18 años por el asesinato del taxista Óscar Oroño

Un joven de 18 años fue procesado con prisión vinculado al asesinato del taxista Oscar Oroño, ocurrido el pasado 7 de abril, en la zona del barrio Bella Italia.



El joven, ahora en prisión, era intensamente buscado por la Policía, luego que tres días después del homicidio, un menor de edad, que había sido entregado por su madre ante las autoridades.

En esa ocasión se supo que el menor no había actuado solo y se comenzó la búsqueda de este individuo quien fue apañado por varios cómplices quienes impidieron que los efectivos llegaran a él, dando datos falsos acerca de su paradero y de los lugares en los que frecuentaba.

La detención del homicida se logró, finalmente en el barrio Villa Libre, en el Cerro.

Esto provocó que, una vez que se logró capturar al joven autor del homicidio, otras cinco personas, dos de ellas mujeres, fueran detenidas e interrogadas por la Justicia.

Estas cinco personas fueron liberadas una vez que se sometieron al interrogatorio del juez actuante.

El joven de 18 años, identificado por la Policía como D.A.F.F., fue procesado con prisión por un delito de homicidio muy especialmente agravado.

Si bien la Policía continúa investigando algunos aspectos de este caso, el mismo está considerado como resuelto por los investigadores a cargo del mismo.

La muerte de Oscar Oroño ocurrió el martes 7 de abril, en horas de la noche.

Los datos recabados en aquel momento, permitieron saber que el último pasaje que Oroño levantó fue sobre las 23:00 horas, en 8 de Octubre y Marcos Sastre, en la Curva de Maroñas, según la información del GPS del coche.

Media hora después, tras una llamada al 911, la Policía encontró al taximetrista herido de bala e inconsciente en su taxi, en la esquina de Copérnico y Génova, en el barrio Bella Italia, a unos tres kilómetros y medio del lugar donde había salido 30 minutos antes.

NUEVE MUERTES.

Desde el año 2004 ocurrieron 13 homicidios de trabajadores de taxis y ómnibus. Nueve de ellos afectaron a taxistas, según datos manejados por el sindicalista Mario De Saa, de la Comisión de Seguridad en el Transporte.

En estas estadísticas, la Comisión suma a un chofer de ómnibus que quedó paralítico, y al caso del trabajador de Coetc, Héctor Da Cunha, asesinado el 11 de marzo de 2006, a la salida de un encuentro de fútbol entre Peñarol y Cerro.

De Saa informó que entre 2004 y 2009 se produjeron unas 300 rapiñas por año en el transporte. Esta modalidad se disparó en el año 2010, cuando se llegó a las 800 rapiñas, cifra que se repitió en el año 2011.



Mando dura: Informe sostiene que esas políticas "han fracasado en la región". Foto: Agustín Martínez

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