A prisión el joven que se atrincheró en Rivera

Fue procesado con prisión el joven que el pasado miércoles mantuvo en vilo a los vecinos del barrio Misiones de la ciudad de Rivera, testigos de un impresionante operativo policial, mientras él, desde el interior de una casa, disparaba contra los uniformados.

Alison Luis Martins Azambuya de 22 años fue procesado con prisión por los delitos de "atentado especialmente agravado, con un delito de incendio"; también la Justicia le tipificó el delito de "disparos de arma de fuego y delito de daños, todo en reiteración real".

El hombre con antecedentes penales, que tiene requisitoria, entre otras cosas, por haber rapiñado a brasileños que venían a comprar armas, estuvo atrincherado durante más de cinco horas, protagonizando un episodio casi cinematográfico, que culminó cuando, luego de incendiar la vivienda, salió por la ventana, a los tiros, perpetrando seis o más disparos, que felizmente no dieron en el blanco.

Mientras el rapiñero atentaba contra la vida de los policías, un uniformado le pegó tres disparos con balas de goma, logrando diezmar su resistencia, momento que fue aprovechado por varios policías para retirarlo del interior de la casa.

Lo trasladaron al hospital donde los médicos constataron que había sido alcanzado por balas de goma en el rostro y en el pecho.

“Atentado agravado”