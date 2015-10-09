A la cárcel joven que copó vivienda en el balneario La Floresta

La Justicia Penal de Canelones procesó con prisión a un adolescente de 18 años por incurrir en un delito de rapiña con privación de libertad (copamiento) ocurrido días atrás en el balneario La Floresta.

Tras intensas investigaciones, personal de la Seccional 23a. (La Floresta), conjuntamente con efectivos del Área de Investigaciones, lograron la detención de tres individuos supuestamente implicados en el hecho.

Mediante llamado al Servicio de Emergencia 911, la Policía recibió información sobre que una vivienda ubicada en calle 12 de Octubre casi Rambla Sarandí fue robada. Un sujeto golpeó la puerta de la casa. Fue atendido por su propietario, un hombre de 55 años de edad. Segundos más tarde, aparecieron en escena dos masculinos cubriendo sus rostros con capuchas.

Tras amenazarlo con armas de fuego, los delincuentes redujeron al dueño de la casa. Luego lo ataron. Revisaron la casa y se apoderaron de $ 50.000, US$ 700 y 800 Reales ($ 7200), dándose posteriormente a la fuga.

En el transcurso de las actuaciones, los investigaciones constaron que los autores se domiciliaban en Montevideo.

Mediante órdenes otorgadas por la Justicia, efectivos del Área de Investigaciones de Atlántida con apoyo de personal del Área de Investigaciones de Zona II de Montevideo realizar tres allanamientos. el primero de ellos fue a una finca situada en calle Elías Regules (Carrasco Norte). Su morador fue detenido. Se trata del joven de 18 años que posteriormente fue procesado por la Justicia. Luego los policías concurrieron a una vivienda ubicada en Salerno y Verona (Carrasco Norte), incautándose armas y municiones, entre otros objetos. El tercer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Taormina y Villa Masnou (Carrasco Norte) quedando detenido un menor de edad. Los moradores de esas casas declararán en los próximos días.

Actuó junto con dos cómplices; los tres eran de Montevideo