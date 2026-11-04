Horóscopo del miércoles 4 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 4 de noviembre de 2026 según tu signo zodiacal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Es un día para concretar asuntos y avanzar con determinación. Su espontaneidad sigue presente, pero difícilmente cambien de opinión. No se apuren ni fuercen decisiones.
Tauro
Desde ayer encaran proyectos a futuro que pueden concretarse. Se avecinan jornadas de mucha actividad y hoy será clave para dar pasos firmes. ¡Adelante!
Géminis
Todo marcha con buena disposición de su parte, aunque todavía contemplan dos alternativas frente a un asunto. Mañana tendrán más claridad para decidir.
Cáncer
Las tareas a futuro que encaran desde ayer pueden resultar bastante complejas. Busquen el apoyo de Virgo y Capricornio, dos signos que serán buenos aliados.
Leo
Están tan concretos que pueden cansarse de presentar propuestas que otros cuestionan. No se apresuren a tomar partido si todavía tienen dudas.
Virgo
La Luna en su signo los mantiene activos y con varios asuntos entre manos. Recuperan el control de situaciones que habían quedado pendientes. Aprovechen este impulso.
Libra
No es el día indicado para tomar decisiones a futuro. Lo mejor será esperar hasta mañana, cuando se sentirán más seguros y convencidos de lo que necesitan.
Escorpio
Las exigencias se acumulan y será difícil esquivarlas. No intenten resolverlo todo por su cuenta: deleguen en Tauro, Virgo y Capricornio las tareas que puedan.
Sagitario
Hay asuntos que prefieren evitar y será importante que respeten esos límites. Se sienten algo restringidos y no es momento de forzar conversaciones. Hablen lo necesario.
Capricornio
La Luna en Virgo los impulsa a organizar tareas y avanzar con inteligencia. Tienen la claridad y la capacidad necesarias para encaminar sus proyectos. ¡Adelante!
Acuario
Todo adquiere una intensidad que no termina de convencerlos y los enfrenta a obligaciones que preferirían postergar. No se apuren: mañana será otro día.
Piscis
La Luna en su signo opuesto puede generar desacuerdos en asuntos familiares y proyectos a futuro. Eviten discusiones innecesarias y esperen al domingo para resolverlos.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
¿Encontraste un error?