Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Horóscopo

Horóscopo del miércoles 4 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 4 de noviembre de 2026 según tu signo zodiacal.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
04/11/2026, 00:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Horóscopo
Horóscopo
Unsplash

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Es un día para concretar asuntos y avanzar con determinación. Su espontaneidad sigue presente, pero difícilmente cambien de opinión. No se apuren ni fuercen decisiones.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

Desde ayer encaran proyectos a futuro que pueden concretarse. Se avecinan jornadas de mucha actividad y hoy será clave para dar pasos firmes. ¡Adelante!

Géminis

Todo marcha con buena disposición de su parte, aunque todavía contemplan dos alternativas frente a un asunto. Mañana tendrán más claridad para decidir.

Cáncer

Las tareas a futuro que encaran desde ayer pueden resultar bastante complejas. Busquen el apoyo de Virgo y Capricornio, dos signos que serán buenos aliados.

Leo

Están tan concretos que pueden cansarse de presentar propuestas que otros cuestionan. No se apresuren a tomar partido si todavía tienen dudas.

Virgo

La Luna en su signo los mantiene activos y con varios asuntos entre manos. Recuperan el control de situaciones que habían quedado pendientes. Aprovechen este impulso.

Libra

No es el día indicado para tomar decisiones a futuro. Lo mejor será esperar hasta mañana, cuando se sentirán más seguros y convencidos de lo que necesitan.

Horóscopo
Horóscopo

Escorpio

Las exigencias se acumulan y será difícil esquivarlas. No intenten resolverlo todo por su cuenta: deleguen en Tauro, Virgo y Capricornio las tareas que puedan.

Sagitario

Hay asuntos que prefieren evitar y será importante que respeten esos límites. Se sienten algo restringidos y no es momento de forzar conversaciones. Hablen lo necesario.

Capricornio

La Luna en Virgo los impulsa a organizar tareas y avanzar con inteligencia. Tienen la claridad y la capacidad necesarias para encaminar sus proyectos. ¡Adelante!

Acuario

Todo adquiere una intensidad que no termina de convencerlos y los enfrenta a obligaciones que preferirían postergar. No se apuren: mañana será otro día.

Piscis

La Luna en su signo opuesto puede generar desacuerdos en asuntos familiares y proyectos a futuro. Eviten discusiones innecesarias y esperen al domingo para resolverlos.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar