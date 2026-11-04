Horóscopo del miércoles 4 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Es un día para concretar asuntos y avanzar con determinación. Su espontaneidad sigue presente, pero difícilmente cambien de opinión. No se apuren ni fuercen decisiones.

Tauro

Desde ayer encaran proyectos a futuro que pueden concretarse. Se avecinan jornadas de mucha actividad y hoy será clave para dar pasos firmes. ¡Adelante!

Géminis

Todo marcha con buena disposición de su parte, aunque todavía contemplan dos alternativas frente a un asunto. Mañana tendrán más claridad para decidir.

Cáncer

Las tareas a futuro que encaran desde ayer pueden resultar bastante complejas. Busquen el apoyo de Virgo y Capricornio, dos signos que serán buenos aliados.

Leo

Están tan concretos que pueden cansarse de presentar propuestas que otros cuestionan. No se apresuren a tomar partido si todavía tienen dudas.

Virgo

La Luna en su signo los mantiene activos y con varios asuntos entre manos. Recuperan el control de situaciones que habían quedado pendientes. Aprovechen este impulso.

Libra

No es el día indicado para tomar decisiones a futuro. Lo mejor será esperar hasta mañana, cuando se sentirán más seguros y convencidos de lo que necesitan.

Horóscopo

Escorpio

Las exigencias se acumulan y será difícil esquivarlas. No intenten resolverlo todo por su cuenta: deleguen en Tauro, Virgo y Capricornio las tareas que puedan.

Sagitario

Hay asuntos que prefieren evitar y será importante que respeten esos límites. Se sienten algo restringidos y no es momento de forzar conversaciones. Hablen lo necesario.

Capricornio

La Luna en Virgo los impulsa a organizar tareas y avanzar con inteligencia. Tienen la claridad y la capacidad necesarias para encaminar sus proyectos. ¡Adelante!

Acuario

Todo adquiere una intensidad que no termina de convencerlos y los enfrenta a obligaciones que preferirían postergar. No se apuren: mañana será otro día.

Piscis

La Luna en su signo opuesto puede generar desacuerdos en asuntos familiares y proyectos a futuro. Eviten discusiones innecesarias y esperen al domingo para resolverlos.

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