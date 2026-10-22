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Datos de la encuesta de PoderData/Aya sobre las elecciones en Brasil publicada el 21 de octubre de 2026

Lula o Flávio Bolsonaro, ¿quién ganará el balotaje en Brasil? Se publican las últimas encuestas

A tres días del balotaje, se conoció una nueva encuesta que tuvo en cuenta los últimos acontecimientos políticos en Brasil, entre ellos el debate presidencial del domingo.
Joaquín Silva.

Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevista a Falero y fotos inéditas de Charly García en Uruguay

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas.

Brasil define su balotaje: las tres claves que pueden inclinar la elección entre Lula y Flávio Bolsonaro

Caída del PHP afecta a varios sitios web estatales.

Falla informática afectó páginas web del Estado uruguayo: servicio ya fue restablecido

Dinero y drogas incautadas por la Policía.

Ruta del dinero narco por Uruguay preocupa a EE.UU: pone la mira en bancos, criptomonedas y su seguimiento Esto es una prueba

Jugadores de Montevideo City Torque y Atlético Mineiro en semifinales de la Copa Sudamericana.

City Torque sí fue como Rocky: arañó la hazaña en Copa Sudamericana y ganó el reconocimiento al final

Eutanasia

“No hubo ningún tipo de avalancha”: docena de personas recibieron eutanasia a seis meses de activación de la ley

22/10/2026, 04:03
 · 
Por Agustín Magallanes
Barrio Casavalle, informe Qué Pasa 2006.

Lo torturaron para apropiarse de su vivienda en Casavalle; vivió un "calvario", dijo la Fiscalía

22/10/2026, 04:00
 · 
Por Rodrigo Abelenda
Orsi al momento de la pregunta de Caraballo.

Periodista de TV Ciudad se hartó tras una pregunta a Orsi y disparó contra políticos: "Encendieron la mechita"

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en conferencia de prensa

AUDAF volvió a denunciar a Ruglio por sus declaraciones contra los árbitros: qué dijo el presidente de Peñarol

Nobuyuki Matsuhisa

Nobuyuki Matsuhisa, el chef que pasó de no tener clientes a crear un imperio de lujo junto a Robert De Niro

Exclusivo suscriptores
22/10/2026, 04:00
 · 
Por Analía Pereira
Tini Stoessel.

"Mi equipo es mi familia": el fuerte mensaje de Tini Stoessel en su show que expone el distanciamiento familiar

Buque China Zorrilla .jpg

Buquebus reconvertirá sus buques y cambiará su flota de ómnibus por eléctricos en 2027

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Malena Castaldi y Faustina Bartaburu.

En Clave País, programa completo: Bolsonaro a Estados Unidos, entrevista a Pablo Abdala y más

Pablo Abdala durante una entrevista en En Clave País.

Dirigentes de la oposición cruzaron a Jorge Díaz tras dichos sobre Lacalle Pou: "Hay una obsesión"

El prosecretario de Presidencia sostuvo que quiere ganarle a Lacalle Pou en las elecciones de 2029 y afirmó que el expresidente es el "único candidato" que tiene la Coalición Republicana.
Jorge Díaz en entrevista con En Clave País.

Jorge Díaz contó por qué tiene un arma y cuestionó la cárcel "de hoy": “Cuantos más encerrados, peor nos va”

En una entrevista a fondo, el jerarca abordó el mercado negro de armas y municiones, los focos geolocalizados de homicidios en barrios específicos y la "carísima" tasa de prisionalización.
Edgardo Lasalvia en su presentación como candidato.

Chino Lasalvia en su presentación como candidato: “Acá no hay elitistas, egos y puestos; Peñarol es familia”

29/10/2026, 21:42
 · 
Por Enrique Arrillaga
Pablo Schiavi en una nueva reunión del Movimiento Libertadores de cara a las elecciones en Peñarol.

Pablo Schiavi presentó los seis objetivos para que Peñarol vuelva a ser campeón de la Copa Libertadores

El arquero Mauro Silveira fue campeón en Colombia con Junior de Barranquilla

Mauro Silveira: el sueño de la Celeste, la lesión por la que le recomendaron parar y su preocupación por Wanderers

30/10/2026, 03:20
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Por Agustín Martínez
Estudiantes de La Plata vs Peñarol

Estudiantes prepara una invasión a Montevideo: pagará el 70% del traslado de sus hinchas para la final

30/10/2026, 08:36
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Por El País
Ignacio Xavier, jugador de Nacional en la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional inicia los cuartos de final de la Liga Sudamericana ante Independiente de Oliva: hora y dónde ver

Daniel Torregiani, del Banco Central de Uruguay (BCU).jpg

La advertencia del BCU: "Algunos, más que asesores (de inversión), son vendedores de fondos", y otras alertas tributarias

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30/10/2026, 03:10
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Por Fabiana Culshaw
Ruben Rada y Dyango en "¿Quién va a cantar?".

Las últimas grabaciones de Ruben Rada: el estreno con Dyango, los planes con Cazzu y una improvisación inédita

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30/10/2026, 02:03
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Por Rodrigo Guerra
El chatbot como espejo de uno mismo

Cuando la IA te da siempre la razón: qué es la sicofancia y cómo puede afectar tus decisiones

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30/10/2026, 03:30
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Por Diego Acosta y Lara

El día después

Hay buenos motivos para esperar un gobierno de Lula distinto a todos los anteriores,
Agustín Iturralde
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30/10/2026, 03:00
 · 
Por Agustín Iturralde

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Más información
Nueva tarjeta BROU Visa Infinite
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BROU lanzó la nueva Visa Infinite, una tarjeta premium con beneficios para viajes y compras en el exterior

La propuesta se incorpora al segmento exclusivo del banco y combina prestaciones de Visa Infinite con el programa BROU Recompensa y servicios de asistencia y seguridad
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SURA Presenta su 3er Foro Inmobiliario 2026: Inteligencia Artificial para Inmobiliarias, Transformando apartamentos para alquilar y Megatendencias del Mercado Inmobiliario

Valentina Zurita tenía 18 años

Fue a tres emergencias porque le dolía el pecho, le dijeron que era ansiedad y murió en el hospital

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El conmovedor agradecimiento de Lucas Sugo a la expareja de su hija Florencia: “Hasta el último momento estuviste”

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Fiscalía: pese a mensaje de Orsi, en el gobierno y el FA recrudece la oposición a Ferrero y pujan por su cambio

Los participantes que quedan en "Gran Hermano Uruguay" antes de conocer los resultados de las nominaciones.

¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Un participante desafió las reglas y sus votos se anularon

Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.

Sorteo del 5 de Oro del miércoles 21 de octubre: números ganadores, aciertos y futuros pozos

Orsi tras la firma del acuerdo con la empresa Solaria.

Calificadora destacó que la inversión de Solaria respaldará la calidad crediticia y la economía de Uruguay

Accidente en automotora argentina GIF

Hombre probó un auto eléctrico en una automotora, perdió el control del vehículo y rompió una vidriera

Cuatro yeguas que murieron en el Hipódromo de San Isidro, en Argentina.

Tormenta eléctrica que avecinó en Uruguay impactó en Argentina: murieron cuatro yeguas de polo en Buenos Aires

Moisés Martínez habló por primera vez con un medio de prensa.

"No fui con intención de matarlo": Moisés habló desde la cárcel y dio su versión sobre el asesinato de su padre

Santiago Preste, golero de Huracán Siré asesinado en Manga.

Asesinato de un joven de 18 años en Manga: era golero de futsal y su equipo lo despidió con un mensaje

Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia
El pasado 19 de octubre, El País lanzó en exclusiva para suscriptores el podcast sobre uno de los accidentes aéreos más graves de Uruguay. El evento se realizó en la Universidad Católica y asistieron, también, algunas de las víctimas de la tragedia que ocurrió en 1971, hace 55 años.
Además de escuchar el primer episodio, se realizó un conversatorio con Mariángel Solomita y Carlos Tapia, quienes encabezaron el proyecto, junto a Valentina Caredio, coordinadora de podcast. Este y el resto de los episodios en el que se presenta la investigación realizada del hecho sobre el que las sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa, sin excepción, guardaron silencio, estarán públicos en la web de El País y en Spotify a partir del jueves 12 de noviembre.
Lucas Elmallian, Carlos Tapia, Mariángel Solomita, Déborah Friedmann, Valentina Caredio, Juan Martín Vaz, Francisco Ezarreta en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Lucas Elmallian, Carlos Tapia, Mariángel Solomita, Déborah Friedmann, Valentina Caredio, Juan Martín Vaz, Francisco Ezarreta en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Rosario Brugnoli, Chantal Stajano, Caterina Fortunato y Sandra Fortunato en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Rosario Brugnoli, Chantal Stajano, Caterina Fortunato y Sandra Fortunato en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Mariángel Solomita, Susana Dorado, Luis Correa, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia".
Mariángel Solomita, Susana Dorado, Luis Correa, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia".
Soledad Acuña, Guillermo Scheck, Lucía Baldomir, Gabriel Sanchis en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Soledad Acuña, Guillermo Scheck, Lucía Baldomir, Gabriel Sanchis en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Presentación del primer episodio de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Presentación del primer episodio de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Aldo Lale Demoz, Angel Dobrich y Alberto Forteza en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Aldo Lale Demoz, Angel Dobrich y Alberto Forteza en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Lucas Elmallian, Marcelo Cortazzo, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Lucas Elmallian, Marcelo Cortazzo, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Adrian Giorello y Miguel Hernandez en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Adrian Giorello y Miguel Hernandez en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Soledad Acuña, Déborah Friedmann en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Soledad Acuña, Déborah Friedmann en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Alicia Panizza y Luis Rovascio en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Alicia Panizza y Luis Rovascio en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Natalia Gold, Valentina Caredio, Lucía Baldomir en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Natalia Gold, Valentina Caredio, Lucía Baldomir
Valentina Caredio, Carlos Tapia y Mariángel Solomita en el conversatorio durante la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Valentina Caredio, Carlos Tapia y Mariángel Solomita en el conversatorio durante la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Susana Perez y Veronica Curbelo en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Susana Perez y Veronica Curbelo en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Patricia Suarez Sacco y Francisca Suarez Sacco en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Patricia Suarez Sacco y Francisca Suarez Sacco en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Opinión

Elecciones libres en Venezuela ya

Cada vez se hace más patente cómo la izquierda se muestra dispuesta a defender lo indefendible con tal de mantener cuotas de poder, en un continente que se despierta del sueño “progresista”.
Editorial
30/10/2026, 03:15
 · 
Por El País
La líder opositora venezolana María Corina Machado sonríe a sus seguidores durante un acto

Nos llaman a mover el alma

No es nada bueno que nuestros vecinos del norte y nuestros vecinos del oeste vivan su libertad a las trompadas.
Leonardo Guzmán
Exclusivo suscriptores
30/10/2026, 03:30
 · 
Por Leonardo Guzmán

De virada y en orsai

A Bolsonaro no le faltan razones para cuestionar la legalidad del acto eleccionario.
Juan Ramón Rodríguez Puppo
Exclusivo suscriptores
29/10/2026, 03:15
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Por Juan Ramón Rodríguez Puppo

María Corina (y Lula)

Al mismo tiempo se agitaron Venezuela y Brasil.
Ricardo Reilly Salaverri
Exclusivo suscriptores
29/10/2026, 03:30
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Por Ricardo Reilly Salaverri

Punta Ballena a salvo

En Punta Ballena se da un caso especial, porque exhibe las dos caras de la moneda.
Hernán Sorhuet Gelós
Exclusivo suscriptores
28/10/2026, 03:00
 · 
Por Hernán Sorhuet Gelós
Los 8 Errores

¿Podés encontrar las diferencias entre estas dos imágenes?

Viasono Quizzz

¿Cómo lograr el equilibrio entre vivir y descansar?
Jugá y ganá con Viasono.

La Palabra

La palabra: la palabra escondida, ¡Cuidado! los Intentos son limitados

Crucigrama

Completá las palabras que aparecen en sentido horizontal y vertical dentro de la cuadrícula.

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Maspeak. Tomás Wajner y Diego Marvid crearon la startup en 2025.

Crearon startup de voz con inteligencia artificial para hoteles y recuperaron US$ 1.000 diarios en reservas

30/10/2026, 03:45
 · 
Por Antonio Larronda
Mónica Avellaneda y Luciano Alano

Vendía a través de redes sociales y hoy dirige una marca que se consolida con locales y apunta al exterior

30/10/2026, 03:40
 · 
Por Analía Pereira
Uri Tenzer. El uruguayo es gerente de ventas para Make en los territorios de Reino Unido, Irlanda y lo que es la DACH (Alemania, Austria y Suiza).

De Montevideo a España: el uruguayo que lidera las ventas de un gigante tecnológico de Europa desde Madrid

30/10/2026, 03:30
 · 
Por Antonio Larronda
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Catadores celebra los 30 años del Salón Nacional del Vino Fino con una gran edición en Carrasco

30/10/2026, 03:15
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Por Silvana Nicola
Guillermo Scheck, CEO de El País, y Gabriel Cimas, presidente del Consejo Directivo de Pacto Global Uruguay.

El Pacto Global de las Naciones Unidas cita a líderes en Uruguay para debatir sobre sostenibilidad

30/10/2026, 03:40
 · 
Por Analía Pereira
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La intimidad del líder: ¿quién decide qué contar y qué mantener en reserva?

30/10/2026, 03:30
 · 
Por Verónica García Mansilla
Stephen Curry

Stephen Curry, el artista del triple que se convirtió en el jugador mejor pago de toda la NBA

30/10/2026, 03:20
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Por Diego Ferreira
Netflix

El nuevo "drama" de Netflix: sus ingresos crecen, pero enganchar a la audiencia se volvió más difícil

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Contaminantes en la comida para gatos: qué dice el estudio sobre metales pesados y plásticos

Leo Lanussol. Foto: NESS

Leo Lanussol: los viajes, la cocina y el camino hacia NESS, uno de los favoritos de Buenos Aires

Mujer estresada

Crónicas de una adulta imperfecta: cómo soltar la exigencia extrema y atravesar los cambios con liviandad

Suegra y nuera

Límites sanos con las suegras, descubrí las claves para proteger la autonomía de la pareja

Perro mascota

Enfermedades transmitidas por animales: los riesgos en la ciudad y pautas de prevención

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La razón científica por la que baja el deseo sexual en la pareja, y un error común que lo empeora todo

Realidad virtual

El experimento de realidad virtual que demuestra cómo mover los brazos te hace aprender mejor

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Juan A. Zorrilla de San Martín, y Rubens B. Ramponi, directores de Prosepac
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Diez años de Prosepac: cómo creció junto al avance de la movilidad eléctrica y las nuevas demandas en Uruguay

El País
Empresas
30/10/2026, 04:00
 · 
Por El País
Dolares

El dólar en Uruguay sube tras la caída del día previo, al seguir lo que sucede en Brasil

Colza.

Evolución de la colza confirmó que es clave la fecha de siembra y cultivos de invierno mantienen buen potencial

30/10/2026, 04:00
 · 
Por Hernán T. Zorrilla
Billetes de dólares.

Leve mejora de la competitividad de Uruguay en setiembre frente a sus principales socios comerciales, ¿qué pasó?

Exportación - Puerto de Montevideo

Uno de cada tres dólares que Uruguay exportó provino de los servicios: qué sectores impulsaron las ventas

El País
Noticias
29/10/2026, 13:20
 · 
Por El País
Click
Cielo de Montevideo en un día nublado

El pronóstico del tiempo para hoy viernes 30 de octubre, según Inumet: ¿dónde habrá lluvias?

El País
Servicios
30/10/2026, 07:14
 · 
Por El País
Obras por plan de tránsito en el barrio Pocitos impiden el paso

IMM lanzó licitación para tres obras en Pocitos por el Plan Calles: dónde serán y cómo se financian

El País
Servicios
29/10/2026, 18:00
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Por El País
Juegos de azar 5 de Oro y Tómbola.

¿Cuáles son los pozos del próximo sorteo del 5 de Oro? Fecha de la primera de edición de noviembre de 2026

El País
Servicios
29/10/2026, 16:20
 · 
Por El País
Semáforo funcionando en Montevideo.

Comenzaron a funcionar los nuevos semáforos instalados en una importante avenida de Montevideo

El País
Servicios
29/10/2026, 10:00
 · 
Por El País
Representación artística del Observatorio Espacial Neil Gehrels Swift de la NASA.

Tras 22 años estudiando el cosmos, un telescopio clave de la NASA caerá en la Tierra en pocas semanas

El País
Ciencia
29/10/2026, 15:57
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Por El País

¿Qué se vota en las elecciones barriales de Montevideo?: voto digital habilitado y voto presencial el 8 de noviembre

¿Cómo pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas en Montevideo? Así se hace el trámite ante la IMM

La Kermesse.

La Kermesse en Uruguay: el duelo por el Indio Solari y la emoción de seguir tocando las canciones de Los Redondos

Sergio Dawi, saxofonista de la banda, habló con El País sobre el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la decisión de seguir tocando en medio del duelo del mítico cantante.
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Es viral: Alberto Fernández quiso recomendar una película de Natalia Oreiro pero la llamó de un modo insólito

Imagen de la película "Sensatez y sentimientos".

Cómo es "Sensatez y sentimientos": la nueva adaptación de Jane Austen llega cargada de belleza y humor

Diciembre

Estrenos de cine del 29 de octubre: Tres películas con participación uruguaya y una ganadora en Cannes

Cuatro Pesos de Propina.

Cuatro Pesos de Propina presenta “Flores de un día”: la fragilidad de los vínculos y el valor de seguir juntos

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Una obra argentina recupera el espíritu y la fortaleza ante la adversidad y está de estreno en Uruguay

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El actor que alcanzó la fama, se alejó de Hollywood, volvió y ahora fue nombrado el hombre más sexy del mundo

Emilia Fox en la serie "Señora Volpe".

De “Orgullo y prejuicio” a “Señora Volpe”: la actriz Emilia Fox repasa una carrera que empezó de casualidad

El momento del incidente.

Conductor mexicano pateó un dron en vivo y terminó hiriendo el rostro de una compañera: el video viral

¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Tras la salida de Catán, el programa cambió su reglamento

En fotos y videos, la boda soñada de Andrea Ghidone con el empresario Pablo Otero: famosos y megashow sorpresa