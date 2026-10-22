Lula o Flávio Bolsonaro, ¿quién ganará el balotaje en Brasil? Se publican las últimas encuestas
A tres días del balotaje, se conoció una nueva encuesta que tuvo en cuenta los últimos acontecimientos políticos en Brasil, entre ellos el debate presidencial del domingo.
Dirigentes de la oposición cruzaron a Jorge Díaz tras dichos sobre Lacalle Pou: "Hay una obsesión"
El prosecretario de Presidencia sostuvo que quiere ganarle a Lacalle Pou en las elecciones de 2029 y afirmó que el expresidente es el "único candidato" que tiene la Coalición Republicana.
Jorge Díaz contó por qué tiene un arma y cuestionó la cárcel "de hoy": “Cuantos más encerrados, peor nos va”
En una entrevista a fondo, el jerarca abordó el mercado negro de armas y municiones, los focos geolocalizados de homicidios en barrios específicos y la "carísima" tasa de prisionalización.
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BROU lanzó la nueva Visa Infinite, una tarjeta premium con beneficios para viajes y compras en el exterior
La propuesta se incorpora al segmento exclusivo del banco y combina prestaciones de Visa Infinite con el programa BROU Recompensa y servicios de asistencia y seguridad
Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia
El pasado 19 de octubre, El País lanzó en exclusiva para suscriptores el podcast sobre uno de los accidentes aéreos más graves de Uruguay. El evento se realizó en la Universidad Católica y asistieron, también, algunas de las víctimas de la tragedia que ocurrió en 1971, hace 55 años.
Además de escuchar el primer episodio, se realizó un conversatorio con Mariángel Solomita y Carlos Tapia, quienes encabezaron el proyecto, junto a Valentina Caredio, coordinadora de podcast. Este y el resto de los episodios en el que se presenta la investigación realizada del hecho sobre el que las sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa, sin excepción, guardaron silencio, estarán públicos en la web de El País y en Spotify a partir del jueves 12 de noviembre.
Además de escuchar el primer episodio, se realizó un conversatorio con Mariángel Solomita y Carlos Tapia, quienes encabezaron el proyecto, junto a Valentina Caredio, coordinadora de podcast. Este y el resto de los episodios en el que se presenta la investigación realizada del hecho sobre el que las sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa, sin excepción, guardaron silencio, estarán públicos en la web de El País y en Spotify a partir del jueves 12 de noviembre.
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Cada vez se hace más patente cómo la izquierda se muestra dispuesta a defender lo indefendible con tal de mantener cuotas de poder, en un continente que se despierta del sueño “progresista”.
Nos llaman a mover el alma
No es nada bueno que nuestros vecinos del norte y nuestros vecinos del oeste vivan su libertad a las trompadas.
De virada y en orsai
A Bolsonaro no le faltan razones para cuestionar la legalidad del acto eleccionario.
María Corina (y Lula)
Al mismo tiempo se agitaron Venezuela y Brasil.
Punta Ballena a salvo
En Punta Ballena se da un caso especial, porque exhibe las dos caras de la moneda.
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La Kermesse en Uruguay: el duelo por el Indio Solari y la emoción de seguir tocando las canciones de Los Redondos
Sergio Dawi, saxofonista de la banda, habló con El País sobre el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la decisión de seguir tocando en medio del duelo del mítico cantante.