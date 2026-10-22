Lula o Flávio Bolsonaro, ¿quién ganará el balotaje en Brasil? Se publican las últimas encuestas

A tres días del balotaje, se conoció una nueva encuesta que tuvo en cuenta los últimos acontecimientos políticos en Brasil, entre ellos el debate presidencial del domingo.

En una entrevista a fondo, el jerarca abordó el mercado negro de armas y municiones, los focos geolocalizados de homicidios en barrios específicos y la "carísima" tasa de prisionalización.

El prosecretario de Presidencia sostuvo que quiere ganarle a Lacalle Pou en las elecciones de 2029 y afirmó que el expresidente es el "único candidato" que tiene la Coalición Republicana.

La propuesta se incorpora al segmento exclusivo del banco y combina prestaciones de Visa Infinite con el programa BROU Recompensa y servicios de asistencia y seguridad

Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia

El pasado 19 de octubre, El País lanzó en exclusiva para suscriptores el podcast sobre uno de los accidentes aéreos más graves de Uruguay. El evento se realizó en la Universidad Católica y asistieron, también, algunas de las víctimas de la tragedia que ocurrió en 1971, hace 55 años.

Además de escuchar el primer episodio, se realizó un conversatorio con Mariángel Solomita y Carlos Tapia, quienes encabezaron el proyecto, junto a Valentina Caredio, coordinadora de podcast. Este y el resto de los episodios en el que se presenta la investigación realizada del hecho sobre el que las sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa, sin excepción, guardaron silencio, estarán públicos en la web de El País y en Spotify a partir del jueves 12 de noviembre.