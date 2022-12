Reviví el evento Transformación Digital 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se realizó el segundo encuentro de Transformación Digital de El País con el auspicio de Quantik, Mastercard, Universidad ORT Uruguay, Mundo Mac y Siigo Memory.

En el primer panel se expusieron las nuevas tendencias en lo que refiere a la transformación digital en las organizaciones y empresas. A su vez, en el segundo, se habló sobre la ciberseguridad y su impacto a nivel empresarial y global.



Con referencia al primer punto, se estableció que hoy día hay una “mentalidad digital” en las empresas uruguayas. Vera Babat, Chief Culture Officer en Abstracta Inc, estableció que este cambio debe “vivirse como algo positivo”, ya que el futuro tecnológico “debe verse desde un lugar facilitador, no negador”. Estableció que tanto en Uruguay como en el resto del mundo “lo que falta es aceptar que esto es un cambio permanente”.

Por otro lado, José Joskowicz, ingeniero principal en Isbel/Quantik, manifestó que la universalización de la tecnología va creciendo a pasos agigantados, y que a veces no es fácil adaptarse a ello. “La tecnología por sí sola no resuelve las cosas, pero sí apoya a las personas, habilitando herramientas para una vida mejor”, sostuvo. Asimismo, dijo que existe una permanente necesidad de actualizarse, ya que de no ser así “se pierde competitividad con las demás empresas que han adoptado mejoras en su tecnología”. Además, aseguró que las empresas deben tener en cuenta que todos los procesos de transformación digital impactan en su clientela, por tanto deben tener en cuenta nuevas herramientas para poder ayudarlos.



Esteban Téllez, CRO latam en Siigo Memory, señaló que “hay que encontrar las formas para entender que la transformación digital debe traducirse en productividad, y que las empresas deben adoptar esta nueva modalidad de trabajo. “Debemos facilitar el acceso de la tecnología a las empresas Pymes, de esta manera serán más ágiles y generarán nuevos puestos de trabajo”, agregó. Si a estas empresas se les brinda un software contable, se le eliminaría mucho tiempo de trabajo, según Tellez.

En el panel de ciberseguridad, Marcela Mercapidez, principal CEO en Sabyk, sostuvo que la misma es importante para la continuidad de los negocios y la calidad de servicios. “Las empresas deben proteger la información privada de sus clientes, ya que esto les confiere una variable competitiva con el resto de las empresas”, explicó.

En tanto, Ethel Kornecki, coordinadora y docente del Diploma en Especialización en Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, afirmó que dentro de la ciberseguridad hay muchos aspectos a tomar en cuenta y que lamentablemente no hay profesionales formados. "Desde el momento en el que se tiene acceso a la tecnología ya se tiene que saber de ciberseguridad. A nivel personal, por ejemplo, las escuelas y liceos deberían tener este aprendizaje a nivel curricular, debido a que las nuevas generaciones tienen acceso a la tecnología y celulares desde temprana edad.



Por último, José Callero, Director de CERTuy Agesic, entiende que dentro de la ciberseguridad tenemos, por un lado, la seguridad informática (un conjunto más grande que abarca lo técnico y el manejo de la información) y por otro lado la ciberseguridad propiamente dicha, que es más técnica, donde se protege la información en todos sus estados y que es un proceso evolutivo en general, tanto para las empresas como para las personas debido a que tiene que tener un avance constante. A su vez, señaló que desde Agesic realizó un estudio que determinó que no se ha logrado captar estudiantes que se dediquen a la ciberseguridad, y por ende se convierte en un gran desafío, ya que Uruguay debe comenzar a generar profesionales capacitados en este rubro.

José Joskowicz (Principal Engineer Isbel/Quantik) En cuanto al rol que tiene la transformación digital en las compañías, tanto en la gestión humana como en la parte tecnológica es necesario un proceso que conlleva aprender nuevas cosas, a usar nuevas tecnologías, a no tenerle miedo al cambio. A su vez, hay que entender que la tecnología viene a apoyar, no a reemplazar, pero si llegó para cambiar tareas rutinarias del ser humano que pueden ser reemplazadas por la tecnología para que podamos hacer cosas más desafiantes y usar nuestra inteligencia natural.

Vera Babat (Chief Culture Officer Abstracta Inc.) La tecnología va a reemplazar muchos puestos de trabajo de varias personas. Es un tema que preocupa muchísimo dentro del mundo del trabajo. Se está abriendo una grieta muy grande entre las personas que hacen un trabajo repetitivo, ya que sus trabajos son fácilmente reemplazables por herramientas tecnológicas de diversa índole.



Esteban Téllez (CRO Latam Siigo Memory) En cuanto al propósito de las compañías desde el punto de vista tecnológico y la transformación digital, debemos motivar, impulsar y luego facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. Si les brindamos tecnología y acceso a las personas se verán motivadas, productivas y ágiles para con el trabajo, generando un crecimiento dentro de cualquier negocio. Por ende, generará empleo y sostenibilidad y las habilidades de las personas se verán más relevantes.



Marcela Mercapidez (Principal CEO Sabyk) Existe una evolución en ciberseguridad. La pandemia aceleró la transformación digital y eso ha hecho que las empresas tomen en cuenta de que la economía digital vino para quedarse. Hoy por hoy casi todos consumimos productos y servicios que se dan en el espacio digital. Hay una competitividad que las empresas deben desarrollar porque es el mundo que viene y llegó para quedarse y la ciberseguridad es importante para la calidad de los servicios que brindan los negocios.



Ethel Kornecki (Coordinadora y Docente del Diploma en Especialización en Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay) Tenemos una brecha de profesionales (expertos en ciberseguridad) no solo en el Uruguay, sino también en el mundo. La ciberseguridad cuenta con muchos aspectos y esta problemática se da en el mundo entero. Estamos trabajando para generar preuniversitarios y chicos en el liceo para que sepan de ciberseguridad y seguridad de la información, ya que tienen las herramientas digitales para poder hacerlo.