Savater, Cabot y Pagni: el periodismo seguirá vigente

En momentos en que la información es un torrente, hay que ordenarla y, si es posible, interpretarla, coincidieron el pensador español Fernando Savater; Carlos Pagni, columnista del diario argentino "La Nación" y Diego Cabot, periodista de este matutino que llevó adelante la investigación de los denominados "cuadernos de las coimas" que llevó a la cárcel decenas de empresarios y exfuncionarios argentinos.

Invitados por El País, los tres disertaron ayer en el hotel Sofitel en el marco de los festejos de su centenario, para reflexionar sobre los desafíos del periodismo, en un concurrido evento patrocinado por Antel y la Escuela y Liceo Elbio Fernández.

Pagni explicó que le gusta dar "información razonada" más que opinión y dijo dudar mucho de que la expresidenta Cristina Fernández vaya a ir presa y Cabot dejó una reflexión inquietante: "no estoy convencido de que la Argentina esté dispuesta a conocer su verdad". "Me abruman preguntas sobre Argentina; proyecto serio no hay", comentó. Y contó có-mo denunció durante años la inseguridad de la infraestructura ferroviaria pero "no sirvió de nada" porque igual se produjo la tragedia de Once que causó 51 muertos.

Savater reflexionó que "la gente se escandaliza siempre de la corrupción de los demás". "Donde hay libertad hay personas que van a emplear mal la libertad. Lo que no puede haber es impunidad", sostuvo.

Pagni dejó una nota optimista sobre el futuro del periodismo y dijo que "más allá de una masa de prejuicios y clichés muy establecidos" la gente "tiende a consumir cosas de más calidad".