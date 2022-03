Zebra Technologies nombrada líder del Cuadrante Mágico de Gartner® de 2022 para los Servicios de localización en interiores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

LINCOLNSHIRE, Illinois | Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), una innovadora al límite de las corporaciones con soluciones y socios que permiten a las empresas obtener una ventaja en el rendimiento, anunció hoy que ha sido reconocida por Gartner, Inc. como líder en el Cuadrante Mágico (Magic Quadrant™) para los Servicios de localización en interiores. Este es el tercer año consecutivo que Zebra Technologies se coloca en el Cuadrante de líderes. Una copia gratuita del informe completo está disponible en el sitio web de Zebra Technologies.

“Zebra Technologies se enorgullece de ser reconocida por Gartner como líder en el Cuadrante Mágico de 2022 para los Servicios de localización en interiores por tercer año consecutivo”, dijo Matt Seltz, director general de Soluciones de Localización de Zebra Technologies. “Zebra proporciona visibilidad operativa de la ubicación de los activos junto con su utilización y estado, lo que permite a los clientes implementar optimizaciones de flujo de trabajo. Creemos que el posicionamiento del Cuadrante Mágico de Gartner refleja nuestra capacidad de transformar lo físico en digital para que las organizaciones puedan detectar lo que sucede en sus operaciones, analizar esos datos para brindar información y actuar sobre esa información para tomar decisiones más inteligentes”.

Con más de 50 años de experiencia e innovación, Zebra es un proveedor líder de soluciones de localización que van desde etiquetas pasivas RAIN RFID en paquetes hasta el seguimiento activo de atletas en tiempo real, lo que ayuda a convertir los datos de vanguardia en valor empresarial. Disponible a través del ecosistema de socios de canal PartnerConnect de Zebra, las soluciones de ubicación y seguimiento de Zebra permiten a las empresas detectar lo que está sucediendo, analizar o anticipar las implicaciones y tomar las mejores decisiones de próxima acción en tiempo real. Las soluciones de ubicación de Zebra aprovechan tecnologías como wifi, datos móviles, GPS, Bluetooth de baja energía (Bluetooth Low Energy, BLE), UWB (Ultra-Wide Band [banda ultraancha]), comunicaciones de luz visible (Visible Light Communications, VLC), ultrasonido, RFID UHF y detección de movimiento para que puedan integrarse con éxito y sobresalir en los entornos de clientes existentes.

CONCLUSIONES CLAVE

Gartner, Magic Quadrant for Indoor Location Services, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 23 de febrero de 2022.

Exoneración requerida:

Gartner no patrocina a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las mejores clasificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen las opiniones del instituto de investigación de Gartner y no deben interpretarse como innegables verdades de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida toda garantía de aprovechamiento o idoneidad para un propósito en particular.

Gartner y Magic Quadrant son marcas registradas de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados

ACERCA DE LAS TECNOLOGÍAS ZEBRA

Zebra (NASDAQ: ZBRA) empodera a las organizaciones para prosperar en la economía bajo demanda al hacer que todos los trabajadores de primera línea y activos en el perímetro sean visibles, conectados y totalmente optimizados. Con un ecosistema de más de 10 000 socios en más de 100 países, Zebra atiende a clientes de todos los tamaños, incluido el 94 % de Fortune 100, con una cartera galardonada de hardware, software, servicios y soluciones que digitalizan y automatizan los flujos de trabajo. Las cadenas de suministro son más dinámicas, los clientes y pacientes reciben un mejor servicio y los trabajadores están más comprometidos cuando utilizan las innovaciones de Zebra que les ayudan a detectar, analizar y actuar en tiempo real. Zebra amplió recientemente su cartera de automatización industrial con la adquisición de Fetch Robotics y aumentó sus capacidades de software de inteligencia artificial y visión artificial con las adquisiciones de Adaptive Vision y antuit.ai. Zebra ocupa el puesto 25 en la lista inaugural de Newsweek de los 100 lugares de trabajo más queridos de Estados Unidos y el puesto 79 en la lista de Forbes de los 500 mejores empleadores medianos de Estados Unidos. Más información en www.zebra.com o regístrese para recibir alertas de noticias. Siga el blog Your Edge de Zebra, LinkedIn, Twitter y Facebook, y consulte nuestro Story Hub: Zebra Perspectives.

ZEBRA y la cabeza de Zebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. © 2022 Zebra Technologies Corp. y/o sus afiliados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto con los medios de comunicación:

Bill Abelson

Zebra Technologies

+1-631-738-4751

[email protected]

Contacto para los analistas de la industria:

Kasia Fahmy

Zebra Technologies

+1-224-306-8654

[email protected]