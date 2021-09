Women’s Entrepreneurship Accelerator celebra su segundo aniversario con el anuncio de iniciativas de alto impacto para impulsar el cambio entre las emprendedoras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

NUEVA YORK | Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), una iniciativa estratégica de colaboración entre múltiples socios establecida por cinco agencias de la ONU y Mary Kay Inc., celebra hoy su segundo aniversario con el anuncio del avance de varios programas diseñados para impactar en 5 millones de mujeres de todo el mundo hacia 2030. Los programas y productos de conocimiento, que demuestran aún más el compromiso de WEA con la maximización del impacto de desarrollo de la iniciativa empresarial femenina para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) de la ONU, se darán a conocer en el cuarto trimestre de este año.

“Hace dos años, Accelerator se comprometió a hacer posible que las emprendedoras empiecen y desarrollen sus empresas como una manera de acelerar el avance hacia la igualdad de la mujer”, señaló Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “Hoy, estamos encantados de informar sobre el progreso de esa promesa y demostrar el impacto único que cinco agencias de la ONU y el sector privado pueden tener cuando trabajan juntos. Estos programas representan pasos concretos hacia la transformación sistémica necesaria para fomentar un entorno de crecimiento, sostenibilidad y resiliencia para las emprendedoras”.

Los programas estratégicos, diseñados con una perspectiva única de género, son el resultado conjunto de la colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (International Trade Center, ITC), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres con el apoyo estratégico y la financiación de Mary Kay.

En colaboración con ITC SheTrades, Accelerator ofrecerá un plan de estudios orientado y complementado con capacitación en campo para mujeres de países en desarrollo que tengan interés en emprender o estén planeando incorporarse a las cadenas de valor regionales e internacionales. Las sesiones de capacitación a nivel nacional en 2021 se llevarán a cabo de forma virtual en Brasil, Colombia, India y México.

El plan de estudios en línea sobre Iniciativa Empresarial tiene como objetivo enseñar a las emprendedoras las destrezas necesarias para diseñar y establecer empresas que tengan el potencial de ser económicamente viables. A través de 27 módulos interactivos que cubren siete etapas clave del desarrollo empresarial y potenciados con más de 200 videos, las participantes aprenderán a adoptar una cultura emprendedora, desarrollar ideas mediante el pensamiento creativo y metodologías de puesta en marcha ajustada, preparar un modelo de negocios, diseñar una presentación, identificar las fuentes de financiación, encontrar los socios adecuados, conseguir una mentoría, armar un equipo y establecer sus empresas.

El plan de estudios es gratuito para todas las usuarias, sin limitación para entrar, y las participantes que lo completen recibirán un certificado.

El plan de estudios de Women’s Entrepreneurship Accelerator e ITC SheTrades será lanzado gradualmente entre octubre y diciembre de 2021 en inglés, español y francés, y en 2022 se presentará en árabe, ruso y chino mandarín. Se podrá acceder al plan en el sitio web de Accelerator y directamente en el espacio virtual de aprendizaje y la aplicación móvil de ITC SheTrades a partir de octubre de 2021.

Como parte de los objetivos de WEA para 2020-2021, la OIT se esfuerza por fortalecer la defensa del desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres en México y Brasil. En México, WEA y la OIT publicarán los hallazgos de un estudio sobre condiciones estructurales que afectan el desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres.

El estudio se refiere específicamente al sector de industria y comercio de la Ciudad de México y alude brevemente al impacto de la COVID-19. El estudio incluye una serie de recomendaciones factibles para un entorno más favorable, desarrolladas en colaboración estrecha con socios nacionales, como asociaciones de empleados, cámaras de comercio y asociaciones de empresarias para asegurar la responsabilidad y la sostenibilidad a nivel nacional.

En Brasil, a través de WEA, la OIT colaborará con SENAI, líder nacional en capacitación técnica y profesional, para abogar por el desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres y fomentar el diálogo en función de los hallazgos de un estudio sobre desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres en el marco del proyecto con una relación beneficiosa para todos (Win-Win) financiado por la UE. Se ha armado un programa de conferencias, seminarios, capacitaciones y campañas de comunicación nacionales y regionales para generar y consolidar el impulso a favor del desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres.

Las adquisiciones con perspectiva de género (Gender-responsive procurement, GRP) pueden tener un impacto transformador en las economías nacionales e internacionales y contribuir al empoderamiento económico de las mujeres. A nivel mundial, una de cada tres empresas pequeñas medianas y grandes son propiedad de mujeres1; sin embargo, las mujeres ganan solo el 1 % del gasto en adquisiciones de las grandes corporaciones y los gobiernos2.

Women’s Entrepreneurship Accelerator participó en el Foro Generación Igualdad en París (30 de junio al 2 de julio) a través del programa “Impulsores del cambio” y encabezó una mesa redonda titulada “Desarrollo de una estrategia transformadora para las adquisiciones con perspectiva de género”, cuyo objetivo era generar consciencia sobre los obstáculos complejos e interconectados que minan la iniciativa empresarial de las mujeres y promover las GRP.

Las principales contribuciones de ONU Mujeres a la línea de trabajo sobre GRP de Accelerator en 2021 son el establecimiento de la justificación económica de las GRP mediante el lanzamiento de una comunidad de práctica (community of practice, CoP) en julio en colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para captar a las partes interesadas del sector privado.

ONU Mujeres, con el apoyo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, también está realizando una encuesta mundial sobre GRP en todos los sectores. Luego, ONU Mujeres entrevistará a más de 50 empresas y organizaciones, lo que, junto con las respuestas a la encuesta, formará los estudios de caso y una herramienta de defensa basada en pruebas para destacar la justificación económica de las GRP. La herramienta de defensa será publicada en diciembre de 2021 y constituirá una contribución al WEA como apoyo para la iniciativa programática principal de ONU Mujeres, “Estimulación de la igualdad de oportunidades para las empresarias”.

En diciembre, ONU Mujeres de Europa y Asia Central (Europe and Central Asia, ECA) lanzará un programa piloto inaugural para aumentar las capacidades tanto de las empresarias como del sector privado, con el objetivo de estimular la iniciativa empresarial de las mujeres mediante las siguientes acciones: (1) Desarrollar las capacidades de adquisición de las empresarias para competir en oportunidades de licitación de los sectores público y privado; (2) Fortalecer las capacidades de las entidades del sector privado de todos los sectores para establecer políticas y prácticas y diseñar iniciativas sobre adquisiciones e inversión con perspectiva de género.

El anuncio de las metas de estos programas por parte de Accelerator es solo la última de una serie de medidas que la asociación múltiple ha tomado para generar consciencia sobre la iniciativa empresarial como palanca fundamental para impulsar la igualdad de las mujeres en 2021 y en el futuro.

En el Foro Generación Igualdad en París, Accelerator anunció su compromiso de empoderar a 5 millones de mujeres hacia fines de 2030 y desarrollar un ecosistema para el empoderamiento económico de las mujeres que fomente el crecimiento, la sostenibilidad y la resiliencia para las empresarias.

El 28 de septiembre, Accelerator llevará a cabo un evento virtual titulado “Unión de fuerzas para impulsar el cambio”, que convocará a la alta gerencia de la OIT, el ITC, el PNUD, el UNGC y ONU Mujeres con observaciones de introducción a cargo de Mary Kay. El evento de alto nivel, organizado durante la 76.ª Asamblea General de la ONU para el 2.º aniversario del WEA, brindará una oportunidad para que las partes interesadas dentro del ecosistema de la iniciativa empresarial de las mujeres se informen con los principales expertos sobre los siguientes temas: igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, contribuciones económicas y sociales de la iniciativa empresarial de las mujeres, políticas y prácticas emergentes que se podrían aplicar y replicar a nivel mundial para apoyar el liderazgo de las mujeres en las empresas. Para registrarse y demás consultas, haga clic aquí.

Para obtener más información sobre Women’s Entrepreneurship Accelerator y el trabajo realizado desde su concepción hace dos años, visite we-accelerate.com.

Acerca de Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) es una iniciativa de asociación múltiple sobre la iniciativa empresarial de las mujeres establecida durante la 74.ª Asamblea General de la ONU por cinco agencias de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (International Trade Center, ITC), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y Mary Kay Inc. para empoderar a 5 millones de empresarias hacia 2030.

El objetivo final de esta iniciativa es maximizar el impacto de desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) al crear un ecosistema que permite posibilidades para las empresarias de todo el mundo. Accelerator es un ejemplo del poder transformador de una asociación múltiple de una magnitud única para aprovechar el potencial de las empresarias.

Obtenga más información en we-accelerate. Síganos: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Acerca de la Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia especializada de la ONU creada en 1919, a raíz de una guerra destructiva, para perseguir una visión basada en la premisa de que la paz universal y duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia social. Los principales objetivos de la OIT son promover los derechos en el trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo sobre cuestiones relacionadas con el trabajo. La estructura tripartita única de la OIT da una voz igual a los trabajadores, empleadores y gobiernos para garantizar que las opiniones de los interlocutores sociales se reflejen estrechamente en las normas laborales y en la formulación de políticas y programas.

El programa de Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la Mujer de la OIT (International Labour Organization, Women’s Entrepreneurship Development, ILO-WED) forma parte de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y ha operado durante cerca de dos décadas. El ILO-WED trabaja para mejorar las oportunidades económicas para las mujeres mediante la realización de acciones afirmativas en apoyo de las mujeres que inician, formalizan y hacen crecer sus empresas, y mediante la incorporación de las cuestiones de igualdad de género en el trabajo de la ILO en materia de desarrollo empresarial. Sitio web: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook – ILO WED (@International Labour Organization)

Acerca del Centro de Comercio Internacional

El Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre, ITC) es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas. El ITC ayuda a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas de las economías en desarrollo y en transición a ser más competitivas en los mercados mundiales y contribuir al desarrollo económico sostenible en el marco de la agenda de Ayuda para el Comercio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La iniciativa SheTrades del ITC tiene como objetivo conectar a tres millones de mujeres emprendedoras y empresas propiedad de mujeres con los mercados internacionales para 2021. SheTrades trabaja con gobiernos, corporaciones y organizaciones de apoyo empresarial para llevar a cabo investigaciones, dar forma a políticas y regulaciones comerciales favorables, facilitar el financiamiento y ampliar el acceso a licitaciones públicas y cadenas de suministro corporativas. Ofrece a las mujeres emprendedoras un entorno de aprendizaje variado y un plan de estudios flexible en su plataforma www.shetrades.com. Para obtener más información, visite www.intracen.org y siga al ITC en Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr

Acerca del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Como iniciativa especial del Secretario General de la ONU, el trabajo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamado a las empresas de todo el mundo para alinear sus operaciones y estrategias con diez principios universales en las áreas de derechos humanos, trabajo, medioambiente y anticorrupción. Lanzado en el año 2000, el mandato del Pacto Mundial de las Naciones Unidas es guiar y apoyar a la comunidad empresarial mundial en el progreso frente a los objetivos y valores de la ONU a través de las prácticas corporativas responsables. Con más de 10 000 compañías y 3000 signatarios no comerciales con sede en más de 160 países, y más de 60 redes locales, es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo.

Para obtener más información, siga a @globalcompact en las redes sociales y visite nuestro sitio web en unglobalcompact.org.

Acerca de ONU Mujeres

ONU Mujeres es la organización de la ONU dedicada a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer. Defensora mundial de las mujeres y niñas, ONU Mujeres se estableció para acelerar el progreso en la satisfacción de sus necesidades en todo el mundo.

ONU Mujeres apoya a los estados miembros de la ONU a medida que establecen estándares globales para lograr la igualdad de género, y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para diseñar las leyes, las políticas, los programas y los servicios necesarios para garantizar que los estándares se implementen de manera efectiva y realmente beneficien a las mujeres y niñas en todo el mundo. Funciona a nivel mundial para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mujeres y niñas, respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida y se centra en cuatro prioridades estratégicas: Las mujeres lideran, participan y obtienen beneficios por igual de los sistemas de gobernanza; las mujeres tienen seguridad de ingresos, empleo decente y autonomía económica; todas las mujeres y niñas viven su vida sin ningún tipo de violencia; las mujeres y niñas contribuyen al desarrollo de la paz y la resiliencia sostenibles y tienen mayor influencia en ellas, y se benefician por igual de la prevención de catástrofes naturales y conflictos y de las medidas humanitarias. ONU Mujeres también coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en la promoción de la igualdad de género.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su compañía de belleza hace más de 58 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Obtenga más información en marykayglobal.com

1 Banco Mundial (2020). Encuestas empresariales, Portal de datos de género del Banco Mundial citados por los Blogs del Banco Mundial (2020) ¡Se necesitan estadísticas sobre las mujeres emprendedoras!

2 Vazquez y Sherman (2014). Citado por ONU Mujeres (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses (El poder de las adquisiciones: cómo abastecerse de empresas propiedad de mujeres).

