Western Union Lanza Pagos a Través de las Fronteras en el Japón

Western Union, un líder en movimientos y pagos de dinero a través de las fronteras y en diferentes monedas, y City Express, una de las empresas líderes de envío de dinero en el Japón, han lanzado un servicio global de pago de consumidor a empresa (Consumer-to-Business, C2B) para permitirles a los fanáticos de automóviles usados a nivel mundial comprar en BE FORWARD, uno de los principales exportadores de automóviles usados del Japón.



La oferta de C2B de Western Union utiliza el servicio de Quick PaySM de propiedad de la empresa que opera en ocho países, incluidas las Bahamas, Chile, República Democrática del Congo, Mongolia, Nueva Zelanda, Tanzania, Uganda y Zambia.



Los clientes de BE FORWARD en estos países ahora tienen la opción de comprar en línea a través de beforward.jp y luego usar la moneda local para pagar sus compras en persona en un agente de Western Union en su país de residencia.



La colaboración única se enmarca en la creciente cartera de pagos a través de las fronteras de la empresa, en la que otras compañías utilizan, cada vez más, la red global de Western Union para habilitar opciones de pago de bienes y servicios para sus clientes.



“Al ampliar nuestra red, Western Union creará una ruta de pagos y transferencia de dinero para empresas innovadoras que deseen ofrecer a sus clientes la más amplia variedad de opciones para los pagos a través de las fronteras”, expresó Sohini Rajola, directora de Red de Western Union para Medio Oriente y Asia Pacífico.



“Seguimos capitalizando nuestras fortalezas únicas a través de las fronteras para satisfacer la creciente demanda de consumidores y empresas mundiales de pagos y transferencias de dinero a través de las fronteras rápidas y confiables”, agregó.



“Al conectarnos con la sólida red minorista de Western Union, tenemos la capacidad única de vincular nuestra oferta con los pagos en efectivo en todo el mundo y prestar servicios en muchos segmentos del mercado. Hemos ampliado la categoría para futuros clientes al poder conectarse a las plataformas de Western Union y City Express, y lograr comprar un automóvil usado en línea y pagar en persona con la moneda local”, indicó Hironori Yamakawa, presidente de BE FORWARD.



“Nos complace defender una relación global y local que prepara el camino para una generación de clientes que prefieren pagar en efectivo o que tienen capacidades de tarjeta de crédito internacionales nulas o limitadas. Esta nueva forma de cooperación permite que todos se beneficien y que contribuyan en gran medida a crear un mundo globalizado inclusivo, en el que los ciudadanos puedan comprar a nivel global y pagar localmente”, expresó Keiichi Akasaka de City Express.



ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Una vez que el cliente elige el automóvil en línea a través de beforward.jp, debe seleccionar la opción de entrega e ingresar sus datos en línea. BE FORWARD le reenviará un correo electrónico con los detalles de la compra. El cliente puede dirigirse a cualquiera de los agentes minoristas de Western Union en su país de residencia, con una identificación válida con fotografía y una copia de los detalles del pedido, y enviar el dinero. Cada cliente puede enviar hasta 5000 USD para la compra de su automóvil.



Western Union procesará la transacción y enviará el dinero a City Express en el Japón. Cuando se reciba el pago, City Express transferirá los fondos a BE FORWARD. Finalmente, BE FORWARD exportará el automóvil al cliente.



Acerca de Western Union



Western Union Company (NYSE: WU) es una compañía líder en el mundo para la transferencia de dinero a través de las fronteras y en diferentes monedas. Nuestra plataforma multicanal transversal conecta el mundo digital y el físico, al tiempo que hace posible que los consumidores y las compañías envíen y reciban dinero y realicen pagos de forma rápida, fácil y confiable. Al 30 de septiembre de 2019, nuestra red incluye más de 550 000 ubicaciones de agentes minoristas que ofrecen nuestros servicios de marca en más de 200 países y territorios con la capacidad de enviar dinero a miles de millones de cuentas bancarias. Además, westernunion.com, nuestro canal de más rápido crecimiento en 2018, está disponible en más de 75 países y territorios adicionales para transferir dinero en todo el mundo. Con nuestro alcance global, Western Union transfiere dinero para conectar mejor a las familias, los amigos y las compañías, al tiempo que permite la inclusión financiera y el apoyo al crecimiento económico. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.westernunion.com.

Acerca de City Express Money Transfer



CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN Co Ltd es una empresa de transferencia de fondos registrada en el Kanto Regional Finance Bureau (oficina regional de finanzas de Kanto). Ofrece soluciones de envío de dinero rápidas, confiables y seguras a sus clientes a través de una red cada vez mayor de agentes globales desde 2012. Sus operaciones y decisiones tomadas a diario se llevan a cabo gracias a la conservación de sus clientes en el corazón de la empresa. Con una atención al cliente multilingüe y operaciones comerciales rigurosas, City Express está ampliando su horizonte comercial con socios más sólidos, productos innovadores y tecnologías inteligentes. Eso posicionó a City Express en un mejor lugar que otras compañías de envío de dinero contemporáneas y como una empresa conocida entre las extranjeras que operan en el Japón. Sitio web: www.cityremit.com



Acerca de BE FORWARD

BE FORWARD es un líder mundial en exportaciones de automóviles usados que gestiona un sitio de comercio electrónico a través de las fronteras (www.beforward.jp/). Satisfacemos las necesidades de clientes de más de 200 países mediante la venta de una gama más amplia de productos, incluidos automóviles usados, autopartes, maquinaria pesada, productos electrónicos y bienes de consumo. Nuestra fortaleza corporativa proviene de satisfacer las demandas de un mercado global con servicios que van desde ventas, transporte, procedimientos confiables de envío de dinero y entregas hasta clientes locales. Prestamos servicios a más de 2,5 millones de clientes. Nuestro producto principal, vehículos usados exportados, llegó 166 745 unidades como volumen de exportación anual en el último año fiscal.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





