La Western Union Foundation Apoya las Trayectorias Profesionales y de Liderazgo para Jóvenes Migrantes y Refugiados

DENVER | La Western Union Foundation se ha comprometido a apoyar la Aspen Institute's Global Opportunity Youth Network (GOYN) y la National Partnership for New Americans (NPNA) para desarrollar habilidades digitales y de liderazgo para que los jóvenes migrantes prosperen en la economía global. La inversión total con estas organizaciones es de 500 000 USD. Acelera el compromiso de la Western Union Foundation de 15 millones de USD con Opportunity Beyond Borders, iniciativa de 3 años que busca superar los obstáculos que enfrentan los aproximadamente 40 millones de jóvenes migrantes y refugiados del mundo, una población en crecimiento cada vez más afectada por la COVID-19.1

La asociación de la Western Union Foundation con la GOYN se basó en una colaboración de investigación de Opportunity Beyond Borders con el Center for Global Development previamente anunciada. La investigación analizó los desafíos que enfrentan los refugiados para acceder a los mercados laborales formales y recomendó cambios de políticas para facilitar su propia inclusión económica. Esto contribuyó al importante hito de Colombia este mes al otorgar estado legal temporal a 1,7 millones de migrantes venezolanos durante la próxima década.

Alineada con este compromiso de construir economías más inclusivas, la GOYN lanzará una nueva iniciativa en Colombia para generar más trayectorias de habilidades digitales para que las jóvenes colombianas migrantes prosperen en carreras tecnológicas, al aprovechar el crecimiento actual en el sector digital de Colombia.

En los Estados Unidos, la Western Union Foundation y la NPNA se basarán en los esfuerzos locales, a fin de brindar herramientas a los jóvenes migrantes y refugiados mediante el desarrollo de habilidades de liderazgo críticas para la integración y el éxito económico. La inversión creará un plan de estudios de liderazgo para jóvenes migrantes y refugiados y lanzará el New American Youth Leadership Council (Consejo de liderazgo para nuevos jóvenes del continente americano), que conectará a los adultos jóvenes con oportunidades profesionales y, a su vez, capacitará a la próxima generación de líderes.

“Brindar herramientas a los jóvenes para triunfar es fundamental para nuestra futura economía. Nuestras colaboraciones con la GOYN y la NPNA permiten a los jóvenes migrantes superar desafíos importantes que obstaculizan su progreso”, expresó Elizabeth Roscoe, directora ejecutiva de la Western Union Foundation. “Dar lugar a estas oportunidades es más necesario ahora que nunca, ya que los jóvenes migrantes y refugiados son un gran activo para reconstruir nuestra economía global. Nos hemos enfocado en tomar medidas hoy para formar líderes capacitados, a fin de forjar un futuro más resistente y sostenible que beneficie a nuestras comunidades”.

Acerca de The Western Union Foundation

La Western Union Foundation cree que la educación es el camino más seguro para lograr oportunidades económicas. Después de 20 años de influencia, seguimos cumpliendo nuestra misión con Opportunity Beyond Borders, centrada en brindar herramientas a los jóvenes desplazados y marginados a la fuerza con la capacitación y formación necesarias para triunfar en la economía global impulsada por la tecnología actual. Además, esta fundación brinda fondos para esfuerzos humanitarios para comunidades en crisis y desastres, una de las razones clave de la migración forzada. Hasta la fecha, hemos financiado más de 131 millones de USD para proyectos y becas. La Western Union Foundation es una corporación benéfica independiente que está exenta de impuestos según el Artículo 501(c)(3) y que recibe apoyo de The Western Union Company, sus empleados, agentes y socios comerciales. Las contribuciones a esta fundación son deducibles de impuestos para fines del impuesto a la renta de los Estados Unidos. Para obtener más información, ingrese a wu.com/foundation o síganos en Twitter mediante @TheWUFoundation.

Acerca de la Global Opportunity Youth Network (GOYN)

La Global Opportunity Youth Network (GOYN) del Aspen Institute impulsa cambios en los sistemas para las oportunidades de los jóvenes en comunidades de todo el mundo a través de la creación de trayectorias sostenibles de capacitación, empleo y generación de ingresos. Al trabajar con Anchor Partners en comunidades de todo el mundo, nos esforzamos por generar mayor movilidad económica y mejorar la calidad de vida de la “Opportunity Youth” (Juventud con Oportunidades): personas jóvenes de 15 a 29 años que no asisten a la escuela, están desempleadas o tienen trabajos informales. Nuestro enfoque se centra en la colaboración de múltiples sectores y el diseño de soluciones participativas con énfasis en la equidad, el cambio a nivel de sistemas y la amplificación de las voces de los jóvenes. Para obtener más información, ingrese a GOYN.org o síganos en Twitter a través de @GlobalOYNetwork.

Acerca de la NPNA

La National Partnership for New Americans es una organización a nivel nacional multiétnica y multirracial que representa a 41 de las organizaciones regionales de derechos de migrantes y refugiados más grandes en 35 estados. Sus miembros brindan servicios a gran escala para que las comunidades aprovechen su poder colectivo y su experiencia para una estrategia nacional.

