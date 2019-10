WarnerMedia obtendrá la plena propiedad de los servicios de la marca HBO, incluyendo la oferta completa de HBO, MAX, Cinemax y HBO Go, en los países hispanohablantes de Latinoamérica y el Caribe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WarnerMedia cerró un acuerdo de adquisición de la participación minoritaria de Ole Communications en HBO Ole Partners, la empresa conjunta entre WarnerMedia y Ole Communications. Al cierre de la transacción, WarnerMedia será propietario de la totalidad de la oferta completa de los servicios HBO, MAX, Cinemax y HBO Go en los países hispanohablantes de Latinoamérica y el Caribe. La estructura de propiedad HBO Brasil Partners, otra empresa conjunta entre las compañías que operan HBO en Brasil, no se ve afectada en esta instancia. WarnerMedia y Ole Communications continuará su negocio de distribución de canales básico en Latinoamérica.



Se espera que la transacción se complete luego del otorgamiento de las aprobaciones regulatorias pertinentes. Una vez completada, HBO Ole Partners estará bajo la competencia de Gerhard Zeiler, director comercial de WarnerMedia y presidente de WarnerMedia International Networks.

“Nos sentimos muy emocionados de ser propietarios de todo HBO Ole Partners, que opera una de las redes premium, basada en suscripción, líderes de toda la región. La adquisición nos permitirá ofrecer versiones localizadas de nuestro próximo servicio de transmisión en EE. UU., HBO Max, a consumidores en países hispanohablantes de Latinoamérica y el Caribe”, señaló Zeiler. “Tenemos la opción de adquirir el negocio en Brasil, pero no lo haremos en este momento. Como mencionamos anteriormente, una inversión directa y adicional en Brasil no es atractiva para nosotros en la actualidad debido a la presente incertidumbre regulatoria en el país. Apoyamos y mantenemos nuestro optimismo respecto a los continuos esfuerzos para enmendar la ley SeAC a fin de garantizar que el sector de medios cuente con un marco regulatorio claro y predecible que fomente la inversión e innovación”.



“WarnerMedia ha sido un gran socio en Latinoamérica y estamos orgullosos de haber construido juntos las redes de la marca HBO en la región”, comentó Enrique Cusco, presidente y director ejecutivo de Ole Communications. “Nos complace continuar a cargo de la distribución de nuestra excelente cartera de canales básicos en el mercado, que incluye Warner Channel y los canales de A+E Networks Latinoamérica, NBCUniversal International Networks para Latinoamérica en español y Sony Pictures Entertainment.”



WarnerMedia y Ole Communications llevaron los servicios de programación de HBO por primera vez a la región cuando fundaron la empresa conjunta HBO Ole Partners en 1991 y lanzaron el canal premium de la marca HBO en idioma español ese mismo año. En 1994, se lanzó un servicio en portugués para Brasil.



Acerca de HBO Max

​

HBO Max es un nuevo servicio de transmisión que ofrecerá una impactante experiencia directa al consumidor para todo el público, desde familias con niños pequeños hasta adultos de todas las edades. Inspirado y afianzado en el legado de galardonadas narrativas de excelencia, el nuevo servicio presentará una extensa colección de programación de contenido original (Max Originals) y una selección exclusiva de lo mejor en la inmensa cartera de WarnerMedia de apreciadas marcas y bibliotecas.



Acerca de WarnerMedia



WarnerMedia es una empresa líder en medios de comunicación y entretenimiento que crea y distribuye contenido popular y de primerísima calidad de una diversa gama de talentosos narradores y periodistas a audiencias globales a través de sus marcas de consumo, incluidas: HBO, HBO Now, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies y otras. WarnerMedia es parte de AT&T Inc. (NYSE:T).



Acerca de Ole Communications



Ole Communications es una empresa multimedios internacional y pionera en el sector de televisión paga en Latinoamérica. Las diversas empresas conjuntas de la compañía incluyen A+E Networks Latinoamérica, NBCUniversal International Networks para Latinoamérica en Español, HBO Brasil Partners, IVC Networks y PlayGround Americas. A través de sus filiales, la compañía distribuye las primeras marcas de televisión paga en Latinoamérica, como A&E, AXN, History, H2, IVC, Lifetime, E! Entertainment, Studio Universal, Sony Channel, SyFy, Telemundo Internacional, Universal TV y Warner Channel. En respaldo a sus empresas conjuntas y socios estratégicos en toda Latinoamérica, Ole Communications, a través de sus filiales VC Medios, provee servicios de representación de ventas de publicidad, además de servicios de transmisión, idiomas y producción.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



Contacts

Oliver Herrgesell, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Ventas y Asuntos Interncionales de WarnerMedia

[email protected] +1 212 275 6794