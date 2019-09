Waldorf Astoria Hotels & Resorts abre el primer resort en méxico en propiedad emblemática galardonada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, la emblemática marca de hoteles de lujo de Hilton (NYSE: HLT), anunció hoy el debut de Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, transformando The Resort at Pedregal en la primera propiedad de la marca en México. El resort y spa, distinguido con las cinco estrellas de Forbes y que este año celebra su décimo aniversario, fue adquirido por filiales de Walton Street Capital Mexico y ahora invita a los huéspedes a disfrutar de experiencias inolvidables inspiradas en México a través del emblemático True Waldorf Service de la marca.



El nuevo Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal está ubicado en el terreno más codiciado de Cabo San Lucas, un terreno extraordinario de casi 10 hectáreas en el extremo sur de la península de Baja California en México. El refugio exclusivo, al que solo se puede llegar por Don Mares, el único túnel privado de México, crea una fuerte sensación de llegada y se encuentra a pocos minutos del movido centro de Cabo San Lucas, pero pareciera estar a un mundo de distancia.



"Por más de 100 años, la marca Waldorf Astoria ha fijado el estándar de lujo y servicio personalizado en todo el mundo", indicó Dino Michael, director global de Waldorf Astoria Hotels & Resorts. "La conversión del Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal refleja este compromiso de expandir nuestra cartera de lujo y llevar nuestro True Waldorf Service a los destinos más buscados e inspiradores del mundo".



El resort se destaca por sus 119 habitaciones y suites de estilo residencial, entre ellas las suites Dos Mares de una habitación, suites frente al mar con dos habitaciones y la suite presidencial frente al mar, todas con piscinas de inmersión privadas. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal crea un sentido único de lugar con un compromiso incansable con el servicio personalizado que brinda un equipo de Concierges personales disponibles las 24 horas del día para ayudar a los huéspedes con sus solicitudes.



“Estamos emocionados de comenzar el próximo capítulo de este emblemático resort. Nuestro equipo, que ha trabajado en la propiedad desde su apertura hace diez años, está dedicado a brindar a nuestros huéspedes experiencias duraderas y está comprometido a preservar la rica historia y cultura de la zona, lo que ha sido de suma importancia", señaló Fernando Flores, gerente general de la propiedad. "Combinada con el incomparable servicio intuitivo de Waldorf Astoria, la incansable atención al detalle y la excelencia culinaria, esta nueva propiedad Waldorf Astoria llevará Los Cabos al siguiente nivel de lujo inolvidable".



Siguiendo el legado de experiencia culinaria de Waldorf Astoria, Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal presenta un programa gastronómico amplio y exclusivo con opciones culinarias que incluyen:



• El Farallón: en un escenario al aire libre suspendido sobre el océano, El Farallón cuenta con un menú estilo "del mar a la mesa" que permite a los huéspedes elegir diferentes variedades de pescado fresco de las aguas circundantes.



• Don Manuel’s: el exclusivo restaurante del resort sirve desayunos y cenas, con cocina mexicana elaborada con ingredientes orgánicos locales y preparada con modernas interpretaciones de las técnicas del viejo mundo.



• Crudo Bar: con una ubicación única en el medio de la piscina principal, ofrece una amplia selección de tiraditos recién preparados, ceviche y sushi de inspiración mexicana.



• Beach Club: un restaurante informal junto a la piscina que sirve platos favoritos de la cocina costeña como hummus, baja wraps, mariscos frescos a la parrilla, sándwiches de panini tostado y ensaladas césar clásicas.

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal hace su debut como la mejor experiencia hotelera de la región, con una variedad de instalaciones de la mejor calidad y experiencias inmersivas, como servicio de conserjería, chef privado a pedido, servicios de transporte a través del valet del resort e itinerarios diurnos personalizados. Asimismo, los huéspedes se sentirán siempre bien recibidos por una variedad de servicios de cortesía que incluyen bebidas de inspiración local, sorpresas diarias donde se destaca la cocina regional y una botella de Tequila Clase Azul de bienvenida en cada habitación.



Otros servicios que ofrece Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal incluyen:



EXPLORACIONES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS: Las nuevas aventuras Beyond the Beach incluyen una excursión culinaria y artística con Savoring Todos Santos y Give-Back Tourism en La Candelaria, donde grupos de voluntarios visitan La Candelaria, ayudan en el mantenimiento de la Escuela Primaria Agustín Melgar, seguido de un almuerzo con los alumnos de la escuela. Otras aventuras incluyen cruceros por los arrecifes de Panga, desayunos en yate bajo el sol, almuerzos tipo "de la granja a la mesa" y más en la generosa región de Baja. Cada experiencia brinda a los huéspedes la posibilidad de conocer e interactuar con residentes locales experimentados que ofrecen una vivencia de exploración auténtica y personalizada.



WALDORF ASTORIA SPA: El nuevo Waldorf Astoria Spa cuenta con más de 1100 metros cuadrados de espacio cubierto, lo que proporciona un ambiente tranquilo para la reflexión frente a las impecables vistas al mar. Este año, el spa se sumerge más profundamente en los elementos curativos con el lanzamiento de tratamientos de fase lunar independientes de 50 u 80 minutos: The Awakening Moon, The Nourishing Moon, The Calming Moon y The Resorting Moon, con ingredientes naturales y técnicas que mejoran la energía y la influencia curativa que cada fase tiene en el cuerpo. Waldorf Astoria Spa también ofrece The Intention, un nuevo tratamiento de sanación popular mexicano desarrollado con sanadores y chamanes locales, que se compone de un ritual de limpieza de la energía, terapia craneosacral y un masaje popular mexicano; y nuevos tratamientos de mindfulness y cuidado avanzado de la piel con experiencias tridimensionales: The Cure (desintoxicante), Inhibit Face Lift (reformadora) y 3D Collagen Shock (reformuladora).



VA Y VIENE BEACH BAR: Este bar de playa es una incorporación nueva al resort este año. Inspirado en las fluctuaciones de la marea, el nuevo bar de playa móvil cuenta con una variedad de champanes para que los huéspedes degusten y disfruten mientras admiran las vistas del mar desde las hamacas con la arena entre los dedos de los pies.



"Es un privilegio que una propiedad tan distinguida se una a nuestra creciente cartera a medida que continuamos nuestra rápida expansión, que tiene programado celebrar 100 hoteles en México antes de 2022", señaló Jorge Giannattasio, vicepresidente sénior y jefe de operaciones del Caribe y Latinoamérica de Hilton. “Reconocido como uno de los resorts más reconocidos de México, esta propiedad nos brinda una oportunidad incomparable para asociarnos una vez más con Walton Street Capital México y apoyar aún más el creciente sector de turismo del país. Los viajeros esperan lo mejor del lujo en este idílico oasis y esperamos con entusiasmo poder mejorar aún más la experiencia de resort con nuestros estándares exclusivos de servicio de lujo".



Actualmente, Hilton posee una cartera de aproximadamente 150 hoteles y resorts en 23 países del Caribe y Latinoamérica, lo que incluye cerca de 70 hoteles en funcionamiento que reciben a los viajeros que llegan a México. La compañía está buscando activamente más oportunidades de crecimiento en el Caribe y Latinoamérica, y tiene un sólido plan de desarrollo de más de 90 hoteles en toda la región, lo que incluye 30 proyectos en México.



Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal formará parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad de huéspedes para las 17 distintivas marcas hoteleras de Hilton. Los miembros que hacen sus reservas directamente mediante los canales Hilton preferidos tienen acceso a beneficios instantáneos, lo que incluye un sistema flexible de pagos que les permite a los miembros elegir prácticamente cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo para miembros y conexión Wi-Fi gratuita estándar. Para más información sobre Hilton, visite newsroom.hilton.com.



Las tarifas de estadía en el Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal son a partir de los $750, y el resort ofrece su exclusiva Oferta Pedregal Inolvidable donde los huéspedes pueden recibir traslados desde y hacia el Aeropuerto de San José del Cabo, acceso de cortesía al Spa y sus comodidades, un crédito de $50 por habitación para una bebida, comodidades VIP especiales todas las noches, y una noche gratis de cortesía para una estadía futura. Para más información sobre el resort y ofertas especiales, visite www.waldorfastorialoscabospedregal.com.



Acerca de Waldorf Astoria Hotels & Resorts



Waldorf Astoria Hotels & Resorts es una cartera de más de 30 propiedades emblemáticas que crea un sentido único de lugar con un compromiso implacable con el servicio personalizado y la experiencia culinaria en lugares destacados de todo el mundo. Unificados por sus entornos inspiradores y la garantía de True Waldorf Service, los hoteles Waldorf Astoria brindan un servicio elegante desde el momento en que el huésped reserva hasta el momento de su partida. Además de los hoteles de renombre de la marca, Waldorf Astoria cuenta con la mejor cartera residencial de su clase, entre ellas 15 propiedades abiertas o en desarrollo, que brindan la comodidad de un hogar privado combinado con las insuperables comodidades y el servicio legendario de Waldorf Astoria. Waldorf Astoria es parte de Hilton, una de las principales cadenas hoteleras a nivel mundial. Disfrute de una estadía en Waldorf Astoria reservando en www.waldorfastoria.com o a través de la app móvil de Hilton Honors.



Descubra más sobre la marca visitando newsroom.hilton.com/waldorfastoria, y siga a Waldorf Astoria en Twitter, Instagram, y en Facebook.



Acerca de Hilton



Hilton (NYSE: HLT) es una compañía hotelera líder a nivel mundial, con una cartera de 17 marcas de clase mundial que comprenden más de 5900 propiedades con más de 939 000 habitaciones, en 114 países y territorios. Dedicada a cumplir su misión de ser la compañía más hospitalaria del mundo, Hilton se ganó un lugar en la lista de las mejores empresas para trabajar del mundo en 2018, y ha recibido a más de 3 mil millones de invitados en sus 100 años de historia. A través del galardonado programa de lealtad para huéspedes Hilton Honors, más de 94 millones de miembros que reservan directamente con Hilton pueden ganar puntos para estadías en hoteles y experiencias que el dinero no puede comprar, además de disfrutar de beneficios instantáneos, entre ellos el check-in digital con selección de habitaciones, llave digital, y Habitación Conectada. Visite newsroom.hilton.com para más información y para conectarse con Hilton en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.





