ViX, el Mayor Servicio Gratuito de Streaming en Español, Se Lanza Hoy en Estados Unidos y América Latina

Entre lo más destacado del nuevo servicio está el canal de deportes 24/7 “Zona TUDN”, partidos de fútbol en vivo, un especial de música sobre la superestrella internacional Bad Bunny y programas originales de noticias en vivo

MIAMI | TelevisaUnivision Inc., la compañía líder en el mundo de medios y contenido en español, anunció que ViX, el servicio de streaming con más contenido de entretenimiento, noticias y deportes en español del mundo, ya está disponible para todos los usuarios en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de América Latina. El nivel gratuito de video on demand con publicidad (AVOD) está disponible en todas las principales plataformas móviles, televisores conectados y vía web en vix.com. ViX es un servicio de dos niveles en una sola aplicación, compuesto por un producto gratuito AVOD, lanzado hoy, y una opción con suscripción (SVOD), ViX+, que se lanzará en el segundo semestre de 2022 con 10,000 horas adicionales en su primer año.

A partir de hoy, ViX está disponible gratis en Apple iOS y tvOS, celulares Android y Android TV, dispositivos OS, Amazon Fire TV, dispositivos Roku, televisores inteligentes Samsung y vía web en vix.com.

“Hoy empieza una nueva era para el streaming en español con el lanzamiento de ViX, y sumando otro paso gigante a la transformación de la nueva TelevisaUnivision: cientos de millones de hispanohablantes en Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos tendrán una plataforma de streaming especialmente hecha para y por hispanohablantes”, dijo Pierluigi Gazzolo, President y Chief Transformation Officer de TelevisaUnivision. “Nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer este fabuloso contenido con una experiencia similar a la de señal abierta, en una gran variedad degéneros, con el formato de canales tradicionales y también on demand. Todo presentado con publicidad, y lo más importante... es gratis”.

“El nivel con publicidad de ViX es la manera ideal de que los usuarios conozcan nuestra marca, nuestro contenido y nuestra visión. Esta excelente colección de programación de noticias y deportes en vivo, y entretenimiento para toda la familia, ofrecida en un servicio gratuito de AVOD, la hará el producto indispensable de streaming para los hispanohablantes en Estados Unidos y Latinoamérica”, dijo Rafael Urbina, vicepresidente ejecutivo y gerente general de ViX. “Nuestra programación incluye canales exclusivos dedicados a contenido original que fue creado para ViX. Cabe destacar que la mayor parte de nuestro contenido fue producido en español, no simplemente traducido, y más del 50% de la oferta de ViX es exclusiva para nuestro servicio. Además, estamos muy entusiasmados de que ViX sea el destino digital en México de la Copa Mundial 2022 en Qatar, empezando con el sorteo el 1 de abril”.

Con más de 40,000 horas de contenido en el nivel de AVOD, los usuarios de ViX podrán ver gratis programación original y destacados programas deportivos y noticieros en vivo, en el primer servicio con publicidad y calidad de señal abierta para el mundo hispanohablante. Además, el nivel de AVOD ofrece una enorme cantidad de contenido de entretenimiento multi-género especialmente seleccionado, lo que permite que los usuarios descubran y redescubran sus contenidos favoritos en una interfaz familiar de guía electrónica de programación (EPG).

Desde grandes éxitos y telenovelas clásicas de Televisa hasta contenido emblemático de algunos de los mejores productores del mundo, que incluye series con y sin guion; películas taquilleras; programación infantil; noticias en vivo provenientes de múltiples fuentes de alrededor del mundo; y una gran variedad de fútbol en vivo, ViX ofrece contenido para toda la familia.

CANALES EXCLUSIVOS DE VARIADOS GÉNEROS, ESPECIALMENTE CURADOS PARA ViX

ViX ofrece más de 100 canales tradicionales y virtuales en vivo (VLL) diferentes con una gran variedad de contenido que incluye noticias, deportes, películas, telenovelas, series, canales para niños y mucho más.

Telenovelas: Desde clásicas como “Marimar” y “Rebelde” hasta mega éxitos como “Teresa” y “Amores verdaderos”, con superestrellas como Thalía, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Gabriel Soto y muchos más, ViX lo tiene todo.

Películas: Populares películas de destacados estudios de Hollywood como Lionsgate, MGM y Disney, films independientes y latinoamericanos, todo disponible en español.

Programación infantil: Una colección de canales para niños, entre ellos “Moonbug Kids” con los megaéxitos “Cocomelon” y “Blippi”, además de un canal especial, “ViX Junior”, con éxitos de nivel preescolar como “Rosita Fresita”, “Sunny Bunnies” y “Franklin”, y un canal “Pinkfong Baby Shark” para que los padres jueguen y canten con sus hijos.

MÁS CONTENIDO DE NOTICIAS

“Noticias Univision 24/7” (disponible en Estados Unidos y Latinoamérica, excepto México)

Nuevos programas originales

“Janiot PM”. Este programa se estrenará el domingo 3 de abril a las 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos. estará conducido por la renombrada presentadora de noticias internacionales Patricia Janiot, y llevará a los televidentes más allá de los titulares con entrevistas a personalidades de alto perfil, contexto y análisis de los principales temas de interés que afectan a Estados Unidos y Latinoamérica.

“Línea de fuego”. El conductor Luis Carlos Vélez y un panel de contribuidores de Univision Noticias, además de invitados de ambos lados del espectro político, analizan y debaten los titulares más comentados del día. El nuevo programa se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m. hora del Este de Estados Unidos. con un foco en los asuntos más notables del día, entre ellos política nacional e internacional, cambio climático, salud, justicia social, información financiera e igualdad de género.

“Sin rollo extra”. Personalidades de Univision e invitados especiales tratan los temas más candentes y comentados en un formato de mesa redonda. El conductor Carlos Calderón y cinco panelistas explorarán las noticias más polémicas del día y darán su opinión sin censura de manera divertida y coloquial. Durante toda la hora, los panelistas conversarán sobre los titulares, las imágenes y las declaraciones de las que todos hablan. El programa, que es una extensión del popular segmento del mismo nombre en “Despierta América”, se transmite en vivo de lunes a viernes a las 12 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

N+ Media. N+ presenta el primer canal de noticias por streaming de México, N+ Media, con programación exclusiva 24/7 que incluye noticias de última hora, documentales, periodismo de investigación, análisis, tecnología, opinión y cultura pop, además del mejor talento joven y emergente del periodismo y renombrados periodistas. N+ Media estará en Estados Unidos, México y los demás países hispanohablantes de Latinoamérica donde ViX está disponible.

Canales internacionales de noticias. Una colección de canales de noticias en vivo de Latinoamérica y Europa, entre ellos “ATV+” de Perú, “TN23” de Guatemala y “Euro News”, el canal número uno de noticias internacionales en Europa, también estarán disponibles al momento del lanzamiento.

MÁS DEPORTES

“Zona TUDN” en Estados Unidos y México. El nuevo canal deportivo 24/7 pasará a ser el destino de los superfanáticos de los deportes con extensa cobertura de eventos premium, programas de debate, análisis, comentario y entrevistas exclusivas. Los nuevos programas originales de “Zona TUDN” incluyen:

“ TUDN News” en Estados Unidos y México. El punto central para todo lo relacionado a las noticias, los analistas, los sucesos y la perspectiva deportiva; el primer programa de su tipo en un servicio de streaming en español lo conducirán Valeria Marín y Memo Shutz de lunes a viernes a las 10 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

“Tiro libre”. Un programa relajado y auténtico de debate sobre el fútbol. Conducido por Alex de la Rosa, el show se transmitirá de lunes a viernes.

“TUDN Picks”. Conducido por Alfredo Tame y con un grupo selecto de expertos es el primer programa deportivo en vivo y en español dedicado a las apuestas y que se emitirá de lunes a viernes a las 7 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

ViX presenta partidos en vivo de varios de los más destacados torneos y ligas del mundo. El extenso contenido de fútbol que estará disponible en ViX (nivel de AVOD) incluye:

Estados Unidos

México

MÁS CONTENIDO DE MÚSICA

“Uforia con Bad Bunny: el evento que revolucionó la música en el 2020”. Este especial, que se estrena hoy 31 de marzo, lleva a los televidentes detrás del escenario de un evento musical en vivo de Uforia con Bad Bunny ocurrido el 20 de septiembre de 2020 en la ciudad de Nueva York. En el peor momento de la pandemia, este evento épico llevó al escenario a uno de los más grandes artistas del planeta de una manera sin precedente, tras superar los muchos desafíos de llevar un concierto en vivo a los hogares de los fans de la música en NYC y todo el mundo. Este especial cuenta la historia de cómo Uforia logró guardar el mayor secreto de todos los tiempos y ofreció a más de 10 millones de fans una experiencia inolvidable que repercutió en todo el mundo. Con la ayuda de la ciudad de Nueva York, su departamento de policía y Harlem Hospital, además del ingenio de innumerables personas creativas, Uforia diseñó y construyó un escenario sobre un camión especialmente adaptado y recorrió las calles del Bronx y Spanish Harlem para ofrecer un espectáculo musical en vivo, algo que nunca se había intentado. Ahora, por primera vez, ViX deja ver el enorme esfuerzo que fue necesario para montar este evento.

MÁS PROGRAMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO

“Detrás de cámaras”. Este show lleva a los televidentes detrás de cámaras de los más exitosos reality shows de TelevisaUnivision. La primera edición de “Detrás de cámaras” ofrece un vistazo directo de los momentos íntimos que la audiencia no llega a ver durante la producción de “Tu cara me suena”. Con tomas detrás de cámaras, entrevistas a los participantes, confesiones, grabaciones exclusivas y otros momentos nunca vistos del show, “Detrás de cámaras” es conducido por Rafael Araneda y se transmite después de cada episodio de “Tu cara me suena”, los domingos a las 10 p.m. Este de Estados Unidos.

“Lo más ViXto”. Conducido por Jomari Goyso de “Despierta América” y Sirey Morán, ganadora de “Nuestra belleza latina” de 2021, este magacín es la fuente más informada sobre lo que se debe ver en ViX. Durante cada episodio, los usuarios conocerán más detalles sobre los nuevos programas y contenido que se ofrecerá en ViX, y ven avances de populares series, películas, telenovelas y especiales en el servicio.

ViX está disponible hoy en Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Para más información visiten vix.com.

Hagan clic aquí para bajar imágenes.

Acerca de ViX

ViX es el primer servicio de streaming global a gran escala que presta servicios para el mundo hispanohablante exclusivamente. Propiedad de TelevisaUnivision, ViX celebra las culturas latinas y los narradores de lengua española con 50,000 horas de contenido de un nivel sin precedente, gratuito y premium pago, en diversos géneros, con películas, series cómicas y dramáticas, novelas y programación infantil, además de noticias y deportes en vivo. Aprovechando más de 300,000 horas de la videoteca de contenido y la robusta librería de propiedad intelectual de Televisa para ofrecer algo sin par. El nuevo servicio completo de streaming global destaca el mejor entretenimiento en español y cruza barreras y genera alegría con su contenido sin igual. ViX incluye un nivel gratis con publicidad (AVOD) de marca ViX y una opción premium con suscripción (SVOD) de marca ViX+.

Sobre TelevisaUnivision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium PrendeTV y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50,000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado, y ViX, la plataforma internacional de streaming de dos niveles. Los activos digitales más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para obtener más información, visite www.televisaunivision.com.

Estados Unidos y Latinoamérica

Tatiana Oviedo, [email protected]

México

Sandra Oropeza, [email protected]