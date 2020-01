Vengan y obtengan el Plano de cippe2020 para conocer las últimas tendencias en la industria del petróleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exposición cippe sobre el petróleo será testigo de un hito clave de su historia de 20 años – el agregado de un salón de exposiciones para 2020 y así alcanzar los siete salones en total, con una superficie de más de 90000 metros cuadrados.



El plano de cippe2020 ya está disponible. Es una guía esencial para que los expositores, visitantes, compradores y expertos conozcan más acerca de la planificación en general, las últimas reservas y las locaciones de los eventos concurrentes.



Salón E1 y Salón E2

Estos dos son los salones de marcas famosas que reúnen a los gigantes del petróleo más respetados como CNPC, Sinopec, CNOOC, Schlumberger, Jereh, HAIMO, ZPEC, BESTE, SHENKAI, JERRYWON, DONG FANG XIAN KE, PETRO KH, KERUI, TIEHU y JINGPO, etc.



Salón E3

El Salón E3 se concentra en equipamiento inteligente, instrumentos, tuberías y equipamiento de fluidos. Sany, el fabricante de maquinarias de concreto número 1 del mundo y fabricante de maquinaria para la construcción número 1 de China es el expositor más destacado con un espacio de 750 metros cuadrados.



Salón E4

Los interesados en gas natural, gas esquisto (shale gas), GNL, campos petrolíferos inteligentes, protección a prueba de explosión y seguridad, no se pueden perder el nuevo Salón E4 adicionado, en el cual la mayoría de los expositores exponen en zonas separadas.



Salón W1

Al igual que el Salón Internacional, W1 reúne a las súper marcas como CATERPILLAR, DUPONT, API, NOV, ARIEL, HEMPEL, MTU, FORUM, Huisman, GANERGY HEAVY INDUSTRY GROUP, Allison, CUMMINS, EATON, etc. Además de estos expositores, en este Salón también se encuentran los pabellones de Estados Unidos, Canadá, Italia, Corea del Sur, Reino Unido y Francia.



El Business Matchmaking (Encuentros de Negocios) de cippe se realizará en este Salón donde se llevaron a cabo más de 100 reuniones el año pasado.

Salón W2



Es el área de Equipamiento Petrolífero e Internacional. CASIC, HTWB, Teikoku Canned Motor Pump, Dragon Industries, KOGAS, SOCAR-AQS, como así también los pabellones internacionales de Alemania, Rusia, Brasil y Argentina, expondrán en el Salón W2.



Las empresas de Brasil y Argentina pueden contactarse con nuestro promotor designado para exposiciones:



Canal Exporta Brasil

Tel: 55 24 22913621

E-mail: [email protected]

Contacto: Roberto A. Nobrega

Salón W3

Centradas en la ingeniería offshore, las empresas líderes como China Classification Society (CCS), BAOGANG GROUP, HBIS GROUP, Zenmax Hydraulic Technology, DTT y JUNCHENG PIPELINE, etc., expondrán en este Salón.



El plano está disponible en https://en.cippe.com.cn/floor-plan/ y la preinscripción puede hacerse aquí: http://vis.eastfair.com/Public/wtt/ydj/syshydjEN/page/login.html?ExhID=1133



Contacts

Comité Organizador de cippe2020

Contacto con los expositores:

Mona Wang, 86-10-56176968

[email protected]

[email protected]

Contacto con los visitantes

Yolanda Zhao, 86-10-56176962

[email protected]

Contacto con la prensa:

Max Heinrich, 86-10-5617 6931

[email protected]