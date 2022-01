Univision y Televisa completan transacción para crear “TelevisaUnivision”, la empresa líder de contenidos y medios en español en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La biblioteca de contenido en español más grande del mundo, con 300,000 horas de contenido, se combina con una amplia cartera de propiedad intelectual y derechos deportivos, actualizada constantemente por la fábrica de contenido en español más poderosa de la industria

TelevisaUnivision lanzará la plataforma líder en streaming para las audiencias de habla hispana en 2022, con servicios de video gratuito y premium, y una gran oferta original de entretenimiento, deportes y noticias en español

Significativas inversiones estratégicas, incluyendo de Softbank, Google y Grupo Televisa, posicionadas para apoyar los objetivos estratégicos de TelevisaUnivision

NUEVA YORK y CIUDAD DE MÉXICO | Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) y Univision Holdings II, Inc. (junto con su subsidiaria Univision Communications Inc., “Univision”) anunciaron hoy el cierre de la transacción entre los activos de contenidos y medios de Televisa y Univision. La nueva compañía, llamada TelevisaUnivision, Inc. (la “Compañía” o “TelevisaUnivision”), crea la compañía líder de medios y contenido en español en el mundo. TelevisaUnivision producirá y entregará contenido premium para sus propias plataformas y para otras, al mismo tiempo que brindará soluciones innovadoras para anunciantes y distribuidores a nivel global.

“El cierre de nuestra transacción marca un momento histórico para nuestra empresa y nuestra industria”, dijo Wade Davis, CEO de TelevisaUnivision. “Estamos combinando dos empresas icónicas y líderes en el mercado que tienen una gran historia compartida y una increíble cartera de activos. Esta combinación creará un negocio sin comparación en la escena global de medios. Durante el último año, ambas empresas se han transformado, alcanzando niveles de desempeño financiero y de audiencias que no se habían visto en años. El poder y el momentum de nuestro renovado negocio principal es verdaderamente único y será un trampolín para el lanzamiento de nuestra plataforma global de streaming en español. La nueva trayectoria de nuestra compañía está respaldada por nuestro nuevo grupo de socios, que está bien posicionado para amplificar los esfuerzos de uno de los mejores equipos de lideres de clase mundial”.

“La combinación de los activos de contenido de Televisa con Univision, las dos empresas de medios líderes de los dos mercados de habla hispana más grandes del mundo, ha creado una compañía con un tremendo potencial”, dijo Alfonso de Angoitia, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de TelevisaUnivision. “Con nuestro atractivo perfil financiero e historial de innovación, TelevisaUnivision está lista para revolucionar la industria al brindar la oferta de contenido en español más completa a audiencias de todo el mundo”.

Esta transacción reúne el contenido y la propiedad intelectual más atractivos con las plataformas de medios más completas en los dos mercados de habla hispana más grandes del mundo. Los cuatro canales de televisión abierta de Televisa, los 27 canales de TV de paga, el estudio de cine Videocine, el servicio de video bajo demanda por suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) Blim TV y la marca Televisa, se combinan con los activos de Univision en Estados Unidos, que incluyen los canales Univision y UniMás, nueve canales de cable en español, 59 estaciones de televisión y 57 estaciones de radio en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y su servicio de streaming bajo demanda con publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés) PrendeTV. Ahora, TelevisaUnivision posee la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual en español más grande del mundo, y la fábrica de contenido en español más importante de la industria del entretenimiento. Como resultado de la combinación, TelevisaUnivision llega a más del 60% de las audiencias televisivas tanto en Estados Unidos como en México. A través de la televisión, plataformas digitales, streaming y audio, la Compañía llega a más de 100 millones de hispanohablantes todos los días, ocupando posiciones de liderazgo en ambos mercados.

Integración y posicionamiento como una sola Compañía

Desde el anuncio de la transacción el 13 de abril de 2021, tanto Univision como Televisa han transformado sus negocios principales de manera independiente en anticipación a la integración, y ambas han tenido los niveles más altos de crecimiento financiero y de audiencias de los últimos años. La larga relación de negocios entre las dos compañías ha permitido incrementar el contenido y la coordinación comercial que acelerarán la integración. Estos esfuerzos posicionan de manera única a TelevisaUnivision para comenzar a ejecutar de inmediato una estrategia combinada y capturar la tremenda oportunidad que presenta la población global de habla hispana de casi 600 millones, lo que representa un PIB total de aproximadamente $7 billones de dólares.

Las dos compañías han reclutado estratégicamente un equipo de alta dirección de líderes de clase mundial para la operación global, combinando grandes profesionales de Televisa y Univision, además de incorporar a talentos del más alto nivel de las principales empresas de medios y tecnología.

Además, la transformación de TelevisaUnivision también incluyó el desarrollo de una gran cantidad de contenido original para el próximo lanzamiento de la plataforma global de streaming, la inversión en nuevos productos publicitarios en ambos mercados, la renovación de la estrategia de programación y la ejecución de nuevas alianzas de distribución, así como el lanzamiento de PrendeTV AVOD en Estados Unidos, que ha servido como un poderoso programa piloto para el próximo lanzamiento de streaming.

Como resultado de estos esfuerzos estratégicos, ambas empresas han experimentado un crecimiento de los ingresos por publicidad superiores a los del mercado. Los ingresos publicitarios de Univision durante los primeros nueve meses de 2021 aumentaron un 32.6%, superando significativamente los niveles de 2019, mientras que los ingresos publicitarios de Televisa durante el mismo periodo aumentaron un 24% año con año.

El portafolio de cadenas de televisión de Univision, compuesto por Univision, UniMás, Galavision y TUDN, obtuvo el 62% de la audiencia en horario estelar de la televisión en español en Estados Unidos entre adultos de 18 a 49 años, un incremento frente al 58% de 2020, y marcó la más alta participación de audiencia desde 2014. Mientras tanto, el desempeño del contenido y audiencias de Televisa en México fue igualmente impresionante. Los 20 programas de mayor audiencia de la televisión abierta en México fueron producidos y transmitidos por Televisa. Los tres programas principales de Televisa durante 2021 tuvieron audiencias entre 63% y 73% más altas que el programa de más audiencia de su competidor más cercano.

En los días de la semana, las audiencias de Televisa fueron 91% superiores a las del segundo canal más grande, mientras que las audiencias de su canal insignia, Las Estrellas, fueron 154% superiores a las de su competidor más cercano. Televisa transmitió ocho de los 10 partidos de fútbol con mayor audiencia en México durante 2021.

Liderazgo en la industria, innovación e impacto

TelevisaUnivision sigue en camino para lanzar, en 2022, su plataforma unificada global de streaming que fue previamente anunciada, misma que incluirá una versión con suscripción gratuita y otra premium. El servicio tendrá la oferta de contenido original en español más grande de Estados Unidos y América Latina, misma que incluirá dramas, comedias, docuseries, programas de juegos, reality shows, programas de variedades, películas, eventos musicales y culturales, programas infantiles y educativos, deportes y eventos especiales, así como programación veraz de noticias.

Al aprovechar la amplia biblioteca de contenido de Televisa, junto con los nuevos contenidos originales en español en desarrollo y una amplia variedad de colaboraciones con algunos de los creadores más reconocidos de la actualidad, así como otros prometedores, esta oferta será el primer servicio de streaming global a gran escala desarrollado específicamente para la audiencia de habla hispana.

Las alianzas creativas con Eugenio Derbez, Selena Gomez, Maria Dueñas, Mario Vargas Llosa y Santiago Limón estuvieron entre las primeras anunciadas y fortalecerán lo que será una oferta verdaderamente convincente y novedosa en su tipo.

Liderazgo

Wade Davis liderará TelevisaUnivision como CEO. Alfonso de Angoitia se desempeñará como Presidente Ejecutivo del Consejo de TelevisaUnivision y Marcelo Claure se convertirá en Vicepresidente del Consejo.

El Consejo de TelevisaUnivision también estará integrado por Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Michel Combes, Gisel Ruiz, Oscar Muñoz, María Cristina “MC” Gonzalez Noguera, Eric Zinterhofer y Jeff Sine. Además, Televisa se reserva el derecho de nombrar dos consejeros adicionales.

La producción de contenidos y las operaciones en México estarán a cargo de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Copresidentes Ejecutivos de TelevisaUnivision México, quienes también continúan siendo Copresidentes Ejecutivos de Grupo Televisa. Las operaciones de noticias de Grupo Televisa en México pasarán a formar parte de una nueva empresa independiente dedicada a producir noticias para los canales de TelevisaUnivision en México, y estará liderada por Emilio Azcárraga, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

Los nuevos inversionistas de la Compañía incluyen a SoftBank Latin America Fund, Google y The Raine Group.

Asesores

Para Univision: Guggenheim Securities y J.P. Morgan se desempeñaron como asesores financieros; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP and Sidley Austin LLP se desempeñaron como asesores legales; y Covington & Burling LLP se desempeñó como asesor regulatorio.

Para Televisa: Allen & Company se desempeñó como asesor financiero; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. se desempeñaron como asesores legales; y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñó como asesor regulatorio. LionTree Advisors LLC le proveyó una opinión de razonabilidad financiera (fairness opinion) al Consejo de Administración de Televisa.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal para SoftBank Latin America Fund.

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñó como asesor legal para The Raine Group.

Sobre TelevisaUnivision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium PrendeTV y Blim TV, que en conjunto presentan más de 40,000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para obtener más información, visite televisaunivision.com

Sobre Televisa

Televisa es una gran corporación de telecomunicaciones que posee y opera una de las compañías de cable más relevantes y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrales que incluyen video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así como servicios administrados a empresas de telecomunicación locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa es titular de una serie de concesiones del gobierno mexicano que le autorizan a transmitir programación a través de estaciones de televisión para las señales de TelevisaUnivision, Inc. (“TelevisaUnivision”), y los sistemas de cable y televisión satelital de Televisa. Además, Televisa es el mayor accionista de TelevisaUnivision, la compañía controladora de Univision Communications Inc., una empresa de medios líder en la producción, creación y distribución de contenido en español a través de varios canales de transmisión en México, Estados Unidos y a más de 70 países a través de operadores de cable, canales de televisión y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, y juegos.

Aviso Legal

Este comunicado de prensa contiene ciertas estimaciones basadas en las expectativas actuales de la Compañía y de Grupo Televisa, S.A.B. Palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "buscar", "potencial", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "guía", "podría", "debería", "hará" y palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar estimaciones, pero no deben ser consideradas como un hecho. Estas estimaciones reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros y se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, estas estimaciones presentan nuestras suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de modificar o revisar ninguna de estas estimaciones para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realizaron dichas estimaciones. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o de los que están implícitos en las estimaciones incluyen: riesgos e incertidumbre relacionados con una disrupción en los negocios y la operación de la Compañía causados por la combinación de negocios entre Televisa y Univision y la combinación de los negocios de contenidos de las empresas y los impactos de cualquier cambio en las estrategias luego de la consumación de dicha combinación de negocios; nuestra capacidad para lanzar con éxito nuestro servicio de transmisión digital (streaming); riesgos e incertidumbres en cuanto a la naturaleza incierta y la evolución de la pandemia de COVID-19 y su impacto en la Compañía, la industria de medios y la economía en general, incluida la interferencia o el aumento del costo de la Compañía o de sus socios de producción y programación, cambios en los ingresos por publicidad, suspensión de eventos deportivos y otros eventos en vivo, interrupciones en las operaciones de la Compañía y la respuesta de la Compañía al virus COVID-19 relacionada con el cierre de instalaciones y aumentos en los gastos relacionados con las medidas de precaución en las instalaciones de la Compañía para proteger la salud y bienestar de sus empleados debido al COVID-19; eventos y condiciones económicos y políticos; incertidumbre en los mercados financieros globales; cambios en las tasas de inflación; cambios en las tasas de interés; el impacto de las leyes y regulación existentes, los cambios a los mismos o la imposición de nuevas leyes y regulación que afecten nuestros negocios, actividades e inversiones; cambios en la demanda de los clientes; y efectos de la competencia, así como otros factores. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas estimaciones, mismas que se refieren solo a la fecha de este comunicado de prensa.

