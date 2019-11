Udemy lanza Learning Paths para ayudar a las organizaciones a llevar un aprendizaje personalizado y eficiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Udemy, el mercado global de aprendizaje y enseñanza online, ha anunciado hoy el lanzamiento de Learning Paths, una nueva función para que los clientes de Udemy for Business organicen experiencias de aprendizaje personalizadas. Learning Paths ayuda a los empleados, equipos y jefes operativos a alcanzar sus metas de aprendizaje con más eficiencia y efectividad al permitir que cualquier persona pueda organizar la combinación adecuada de cursos de Udemy for Business, materiales externos o recursos propios de la empresa.



Según Llibert Argerich, vicepresidente de Marketing de Udemy, “en Udemy for Business, creemos que hay muchas formas de expandir el impacto del aprendizaje en las organizaciones”. “Con el lanzamiento de Learning Paths, cualquiera puede fácilmente compartir y difundir el aprendizaje para desbloquear conocimientos a lo largo de todos los niveles y todos los empleados. Learning Paths ayuda a nuestros clientes a ofrecer resultados académicos con potentes recomendaciones de cursos, a alcanzar las metas de aprendizaje más rápidamente al seleccionar las partes más relevantes de un curso, y a acceder a los recursos más fácilmente en una sola localización centralizada”.



Learning Paths permite a todo el mundo en la compañía construir una experiencia de aprendizaje personalizada para alcanzar resultados específicos, tales como la incorporación de empleados, el dominio de las competencias fundamentales, la preparación para un proyecto importante o el soporte en los planes de desarrollo profesional. Los clientes pueden también incluir contenidos únicos para su organización en Learning Paths para satisfacer sus objetivos empresariales fundamentales y hacer que el aprendizaje sea incluso más impactante.



Asimismo, Learning Paths aprovecha el motor de información patentado de Udemy para recomendar cursos avanzados que ayudarán a las personas a crear con mayor facilidad las rutas personalizadas que respalden sus necesidades específicas de aptitudes. Estos cursos recomendados son los más representativos de la alta calidad y gran demanda dentro de la colección de cursos de Udemy for Business. Para una mayor personalización, los creadores de Learning Paths pueden también optar por incluir secciones específicas de cursos o conferencias para satisfacer sus necesidades formativas.



“En RetailMeNot ya estamos aprovechando Learning Paths y explorando las maneras en las que podemos reforzar distintas iniciativas, incluyendo la incorporación de nuevos miembros al equipo”, ha dicho Katie Boswell, responsable de RR. HH. en RetailMeNot. “Estamos encantados de tener la capacidad de incluir todos los recursos importantes en un solo lugar, incluyendo los cursos de Udemy for Business, enlaces internos de la empresa y artículos externos, para preparar a los miembros de nuestro equipo para el éxito a largo plazo. Es más, Learning Paths cambiará la forma de conseguir nuestras metas de aprendizaje a la vez que capacita a nuestros empleados para fomentar el aprendizaje en toda la organización”.

A principios de año, Udemy for Business lanzó una colección de cursos internacionales impartidos por instructores expertos nativos en alemán, japonés, portugués y español. Learning Paths se puede personalizar en todos los idiomas disponibles en Udemy for Business, lo que demuestra el compromiso de Udemy de facilitar un aprendizaje global.



Learning Paths está ahora disponible para todos los clientes del plan Udemy for Business. Para saber más sobre cómo descubrir el valor del aprendizaje en su organización, visite https://business.udemy.com/.



Sobre Udemy

Con la misión de mejorar las vidas a través del aprendizaje, Udemy es el destino de aprendizaje en línea que ayuda a estudiantes, empresarios y gobiernos a obtener los conocimientos necesarios para competir en la economía actual. Más de 40 millones de estudiantes están perfeccionando nuevas habilidades con instructores expertos en 130 000 cursos en línea de materias que van desde la programación y la ciencia de datos hasta el liderazgo o la creación de equipos. Para las empresas, Udemy for Business ofrece una formación para empleados y una plataforma de desarrollo a través de una suscripción que da acceso a más de 3500 cursos, al análisis de aprendizaje y a la posibilidad de alojar y distribuir su propio contenido. Udemy for Government está diseñado para mejorar las habilidades de los trabajadores y prepararlos para los trabajos del mañana. Udemy es una empresa privada con sede en San Francisco y oficinas en Denver, Brasil, India, Irlanda y Turquía.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Romina Ederle

Directora sénior de Comunicaciones internacionales

[email protected]