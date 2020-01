Tubi transmitirá en exclusiva la última película y serie documental de Robert Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tubi (www.tubi.tv), el servicio de video gratuito bajo demanda con publicidad (ad-supported video on demand, AVOD) más grande del mundo, anunció hoy que será el servidor exclusivo de transmisión para Red 11 y para la Robert Rodriguez Film School del homónimo cineasta aclamado por la crítica de From Dusk Till Dawn, Spy Kids y Alita: Battle Angel. Tras un estreno mundial en SXSW y una proyección oficial en Quincena de Directores de Cannes (Directors' Fortnight), la película y la serie estarán disponibles este verano en Tubi en los Estados Unidos, Canadá y México.



Basado en las experiencias de Robert Rodriguez en un centro de investigación médica para financiar su primer largometraje El Mariachi, Red 11 se desarrolla en el oscuro y retorcido mundo de la investigación legal sobre las drogas. Los jóvenes universitarios se convierten en ratas de laboratorio para ganar dinero rápido, y nuestro héroe, Rob (a quien se le asigna el color rojo y el número 11), está aquí para comprar una enorme deuda por un monto de 7000 USD. Pero las cosas se vuelven surrealistas cuando no está seguro de si el hospital realmente está tratando de matarlo o de si se trata de efectos secundarios de las drogas experimentales.

De igual modo tan intrigante como la película en sí, Robert Rodríguez produjo esta película con la misma sensibilidad y metodología, y con un presupuesto de 7000 USD, como su primer largometraje El mariachi. Robert Rodriguez Film School es la serie documental complementaria de la película que explica este proceso, mientras, al mismo tiempo, demuestra, tanto a cineastas como a empresarios, cómo superar las limitaciones percibidas de tiempo, presupuesto y otras variables.



“Estoy encantado de asociarme con Tubi para presentar Red 11 y la serie documental complementaria Film School de forma gratuita y de fácil acceso para todo tipo de público”, comentó Robert Rodríguez. “Hice ambos Red 11 y la serie Film School para celebrar el 25.º aniversario de El mariachi, y este proyecto muestra métodos verdaderamente accionables que utilizan mi estilo de filmación de micropresupuesto y sin equipo, que inspirará a otros a hacer sus propias películas y a hacer que sus voces puedan ser escuchadas. Ambos son proyectos míos soñados, una entretenida culminación de ideas y de reflexiones sobre el proceso creativo que también destacan el elevado sentido de espiritualidad que proviene de bailar con la creatividad cuando faltan los recursos financieros habituales. En resumidas cuentas, 'diversión de bajo presupuesto'”.



“Red 11 y la historia de cómo Robert hizo esta película es inspiradora para los futuros cineastas”, indicó Adam Lewinson, director de Contenido de Tubi. “Estamos encantados de transmitir el mensaje de Robert a la próxima generación de cineastas como parte de nuestro compromiso de ayudar a las películas independientes a encontrar una audiencia más amplia”.



Tubi continúa expandiendo su biblioteca de contenido masivo que, actualmente, contiene más de 20 000 películas y series de televisión, más del doble del tamaño de Netflix. Justo este mes, se anunció que Tubi se lanzará en México con TV Azteca, uno de los dos mayores productores de programación de televisión en español del mundo. Tubi está disponible en los televisores Hisense, en dispositivos móviles Android e iOS, Amazon Echo Show, Google Nest Hub Max, Comcast Xfinity X1, Cox Contour, y en dispositivos de transmisión libre (over-the-top, OTT), como Amazon Fire TV, televisores Vizio, televisores Sony, televisores Samsung, Roku, Apple TV, Chromecast, Android TV, Xbox One y PlayStation 4. Los consumidores también pueden mirar el contenido de Tubi por Internet en www.tubi.tv.



