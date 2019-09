Tech Data expande el portafolio de soluciones de próxima generación en México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día de hoy, Tech Data (Nasdaq: TECD) anunció que ha incorporado nuevas soluciones de seguridad e IoT de Centrify, Deep Instinct y PTC a su portafolio de soluciones de próxima generación en México. La compañía también ha ampliado el alcance de su plataforma de correo electrónico Shop Tech Data para que esté disponible para los clientes en México a través de Shop-MX.TechData.com.



“Las soluciones de próxima generación es donde nuestros clientes están enfocando sus esfuerzos, y es por eso que continuamos ampliando nuestros recursos para apoyarlos en estas áreas de alto crecimiento”, afirmó Raffaelo Piccolo, director general de Tech Data en México. “Nuestra sólido portafolio de soluciones de próxima generación combinado con nuestras vastas ofertas de servicio y capacitación, proporciona a nuestros clientes grandes oportunidades de éxito, y estas adiciones combinadas muestran el enfoque y el compromiso de Tech Data en la región”.



Las nueva oferta de proveedores para México se basa en los sólidos portafolios de soluciones existentes de Tech Data en seguridad e IoT:



• Centrifyes un proveedor líder de soluciones de gestión de acceso privilegiado en la nube que se utilizan para proteger los activos de datos de las empresas modernas.



• Deep Instinct es una plataforma que aplica el aprendizaje profundo e integral a la ciberseguridad para brindar una mejor protección mediante la predicción precisa de ataques cibernéticos dañinos conocidos y desconocidos.



• PTC ofrece soluciones para IoT industrial y permite a las organizaciones de usuarios finales mejorar la eficiencia, la calidad y el rendimiento de sus operaciones.



“Tech Data nos ha ayudado a contribuir a nuestra base de éxito y a crear una organización que está preparada para el crecimiento a través de tecnologías de próxima generación como la nube”, dijo Octavio Maynez, gerente general y propietario de BeCloud, proveedor de soluciones en la nube y socio de Tech Data. “Estas tecnologías adicionales respaldarán aún más este crecimiento y nos permitirán diversificar nuestras ofertas en la nube”.



También es nuevo el acceso a la galardonada plataforma de comercio electrónico de Tech Data, los clientes se beneficiarán de un mejor soporte y la capacidad de realizar un seguimiento de las licencias de productos, pedidos y devoluciones, manteniendo actualizados a los proveedores de soluciones sobre sus operaciones de adquisición. La versión estadounidense del sitio web, Shop.TechData.com, que el nuevo sitio web de México emula, ganó dos premios a la excelencia de minoristas de Internet en 2017: B2B E-Commerce Player of the Year y B2B E-Commerce Website Design of the Year.

Para obtener más información, visite la página web de Tech Data de México, envíe un correo electrónico a [email protected] o comuníquese con nosotros a través del teléfono (01) 800 8324 328.



Haga clic para tuitear: [email protected]_Data expande el portafolio de soluciones de próxima generación en México; agrega tres nuevos proveedores y trae Shop-MX.TechData.com al conjunto de recursos de los clientes. Obtenga más información en http://investor.techdata.com/news-releases.



Acerca de Tech Data



Tech Data conecta el mundo con el poder de la tecnología. Nuestro portafolio de vanguardia de productos, servicios y soluciones, habilidades muy especializadas y experiencia en las tecnologías de próxima generación permiten a los socios del canal llevar al mercado los productos y las soluciones que el mundo necesita para conectarse, crecer y adelantar. Tech Data está clasificada en el n.º 88 de Fortune 500® y ha sido nombrada una de las “Compañías más admiradas del mundo” de Fortune durante 10 años consecutivos. Para conocer más, visite www.techdata.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.





Contacts

Karina Seir

Gerente de comunicaciones, Latinoamérica y el Caribe

Tech Data

305.542.0049

[email protected]

Wally Campbell

Gerente de relaciones públicas, América

Tech Data

480.936.2184

[email protected]