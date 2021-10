TDCX anuncia el precio de su Oferta Pública Inicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

SINGAPUR y NUEVA YORK | TDCX Inc. («TDCX» o la «Compañía»), proveedor de soluciones de experiencia digital del cliente con un alto nivel de crecimiento para empresas tecnológicas y de primer orden, anuncia el precio de su oferta pública inicial de 19 358 957 acciones depositarias estadounidenses (American Depositary Shares, ADS). Cada ADS representa una acción ordinaria de clase A, a un precio al público de 18 dólares por ADS.

TDCX concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2 903 843 ADS adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Según las previsiones, los ingresos brutos totales de la oferta ascenderán a unos 401 millones de dólares si los suscriptores deciden ejercer íntegramente su opción de sobreasignación.

En principio, las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 1 de octubre de 2021 con el símbolo «TDCX». El cierre de la oferta está previsto para el 5 de octubre de 2021, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.

TDCX tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para reembolsar los importes pendientes de una línea de crédito a plazo afiliada a Credit Suisse y financiar objetivos corporativos generales.

Goldman Sachs & Co. LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC ejercen de colocadores conjuntos de la oferta.

La oferta pública inicial se realiza únicamente mediante un folleto, cuyas copias podrán obtenerse, cuando estén disponibles, en la siguiente dirección:

Goldman Sachs & Co. L.L.C.

200 West Street

New York, NY 10282-2198

Attention: Prospectus Department (1-866-471-2526)

Correo electrónico: [email protected]

Credit Suisse Securities (USA) L.L.C.

6933 Louis Stephens Drive

Morrisville, NC 27560

Attention: Prospectus Department (1-800-221-1037)

Correo electrónico: [email protected]

El 30 de septiembre de 2021 se presentó una declaración de registro relativa a estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores, que la declaró efectiva. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de TDCX

TDCX es un proveedor de soluciones de experiencia digital del cliente con un alto nivel de crecimiento para empresas tecnológicas innovadoras y de primer orden. La empresa ofrece soluciones CX omnicanal, servicios de ventas y marketing digital, así como servicios de monitoreo y moderación de contenido. TDCX tiene una trayectoria de éxito con clientes en el sector de viajes y hotelería, medios y publicidad digitales, bienes de consumo de alta rotación, tecnología, servicios financieros, tecnología financiera, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, juegos, comercio electrónico y educación. TDCX está presente en todo el mundo, con oficinas en China, Colombia, España, Filipinas, India, Japón, Malasia, Rumania, Singapur y Tailandia, y brinda servicios a sus clientes a nivel mundial en más de 20 idiomas. TDCX ha ganado más de 270 premios.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. En algunos casos, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como «perspectiva», «cree», «espera», «potencial», «continúa», «puede», «hará», «debería», «podría», «busca», «predice», «pretende», «tendencias», «planea», «estima», «anticipa» o la versión negativa de estos términos u otros comparables. Dichas declaraciones prospectivas incluyen cualquier declaración relativa al inicio previsto de la cotización de las acciones ordinarias de clase A de la Compañía, al cierre de la oferta pública inicial de la empresa y al uso previsto de los ingresos netos recibidos por la Compañía a partir de la oferta. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Por consiguiente, existen o existirán factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los indicados en estas declaraciones. Estos factores incluyen, entre otros, los descritos en el apartado «Factores de riesgo» de la declaración de registro de la Compañía relativa a la oferta pública inicial. Estos factores no se deben interpretar como exhaustivos y deben leerse junto con el resto de advertencias que se incluyen en la declaración de registro. TDCX no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma, excepto si lo exige la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



TDCX

Eunice Seow

+65 8432 8388

[email protected]

Inversores:

TDCX

Jason Lim

+65 9799 6550

[email protected]