La sociedad entre Everbridge y Atalait brinda soluciones de Manejo de Sucesos Críticos (CEM) a las empresas de todo México

Ciudad de México | Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), el líder global en Manejo de Sucesos Críticos (CEM) y de soluciones a advertencias de tipo público y nacional, anunció el día de hoy su alianza de punta con Atalait, un experto en manejo de servicios de tecnología de punta, para brindar a las empresas de México y Latinoamérica, las mejores herramientas de resiliencia para sus organizaciones. Atalait se encargará de la asistencia a las empresas en cuanto al manejo de sucesos críticos, digitales y físicos, como errores respecto a IT, ciberataques, problemas climáticos, inundaciones y la pandemia mundial, con la completa capacidad con la que cuenta Everbridge para garantizar la seguridad de la gente y la continuidad de las organizaciones. Los clientes que comparte esta sociedad entre Everbridge y Atalait cuentan con la prestación internacional de cuidados de salud de BUPA México Compañía de Seguros S.A. de C.V. y de la administración líder en servicios de salud Vitamédica S.A de C.V / Vitamédica Administradora S.A. de C.V. entre otras.

Los clientes de ambos deberán elevar una notificación masiva hacia Everbridge para vincular las empresas con las entidades de salud para que intercambien información (en segundos) sobre sus respectivas organizaciones en caso de emergencia, facilitando el diálogo y activando la respuesta de los equipos preparados para ello.

“La razón por la que Atalait se alía con Everbridge es porque ésta viene siendo vanguardista en relación al manejo de sucesos críticos a nivel mundial y porque en los últimos años ha logrado expandir su liderazgo a lo largo de América, pasando de asesorar a 500 clientes a estar presentes en las principales ciudades del mundo e incluso llegar a países enteros” dijo el CEO de Atalait, Leonardo Rodríguez. Atalait no solo tiene el rol de socio, sino que también adoptó las medidas de protección e información de Everbridge para con sus propios empleados.

“Everbridge ayuda a las empresas a transformarse digitalmente, en cuanto al modo de manejo interno, de resolución y de mitigación de posibles crisis, mientras, a la vez, influye en la protección de los ingresos de las organizaciones, mejorando la eficiencia y la regulación de costos. Everbridge será un socio valioso para toda nuestra cartera de clientes” continuó Leo Rodríguez.

Más de 6.100 empresas, gobiernos, y organizaciones de cuidados de la salud actualmente confían en la plataforma de Manejo de Sucesos Críticos (CEM) de Everbridge para mitigar amenazas, monitorear el funcionamiento de la fuerza de trabajo, emitir comunicados de alerta de manera rápida, proteger las cadenas de suministros, y acelerar los análisis sobre las respuestas operacionales. La plataforma de Manejo de Sucesos Críticos (CEM) maneja más de 450 interacciones de tecnología pre-existente del estilo lógico "fuera de la caja" y más de 25.000 fuentes de información sobre riesgos posibles, en pos de que las organizaciones adquieran mayor claridad, puedan actuar más rápidamente y puedan mejorar tanto en la continuidad del negocio como en la seguridad de los empleados, antes, durante y después de una crisis.

“Cada organización tiene sus particularidades y sus propias características operativas- una combinación de tecnología, ubicación geográfica, cadena de suministros, posicionamiento de la marca, y lo más importante, su personal- todo lo cual está en permanente cambio” dijo Vernon Irvin, Co-CEO y jefe del área financiera de Everbridge. “Atalait es líder en México y nos resulta un excelente socio en nuestro acercamiento a empresas en la búsqueda de nuevos desafíos y oportunidades aparejados a la resiliencia empresarial y la seguridad de los empleados.”

Hoy, el Manejo de Sucesos Críticos (CEM) representa una ‘necesidad’ dentro de los estándares de buenas prácticas que se deben contemplar desde la mirada de los CEOs y los directivos, siendo cada vez más fundamental incorporarlo en la administración de riesgos operativos derivados de eventos inesperados.

Atalait combina las necesidades estratégicas de las empresas con valiosas soluciones tecnológicas, permitiendo que las organizaciones puedan enfocarse en lo que las destaca en el mercado. Con más de 20 años al servicio de las empresas de México, Atalait pasó a estar, hace ya siente años, 100% manejada por dueños mexicanos. Atalait trabaja con los más altos estándares a nivel internacional, con certificaciones como: ICREA Level IV, ISO 22301: 2012, ISO 20000-1: 2018, ISO 27001: 2013, ISO 9001: 2015, PCI-DSS, entre muchas otras. Los servicios que Atalait provee están alineados con el Plan de Desarrollo Nacional, la ley de Planeamiento, la ley de austeridad republicana y federal, así como a las mejores prácticas globales en relación al manejo de información tecnológica (IT). Atalait trabaja con uno de los mejor equipados y más modernos centros de datos en Méjico y a lo largo de Latinoamérica.

Para saber más sobre cómo Atalait podría brindar asistencia a una empresa que forme parte de la plataforma de Everbridge, visite el sitio web www.atalait.com.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software a nivel global que brinda aplicaciones de software para empresas que automatizan y aceleran las posibles respuestas que pueden dar las organizaciones a diversos sucesos críticos con el fin de mantener al personal a salvo y a la organización en funcionamiento. En situaciones de amenaza pública como en un caso de disparos, ataques terroristas o condiciones climáticas apremiantes, así como en sucesos empresariales críticos incluyendo problemas con IT, ciberataques, prohibición de productos o interrupciones en la cadena de suministros, hay más de 6.100 clientes en 76 países que confían en la plataforma de Manejo de Sucesos Críticos de la compañía para una rápida y confiable solución para sortear amenazas a la información, localizar personas en riesgo, personal preparado para asistencia, automatizar y ejecutar los procesos comunicacionales pre-definidos con eficiencia asegurada, que opera con más de 100 diferentes modalidades de comunicación y sondea los diferentes avances en la ejecución y respuesta de los distintos planes. Everbridge opera en 8 de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, 9 de los 10 bancos con inversión localizada en Estados Unidos, 47 de los 50 aeropuertos más concurridos de América del Norte, 9 de las 10 empresas consultoras más grandes del mundo, 8 de las 10 fábricas de autos más grandes del mundo, 9 de los 10 proveedores de asistencia en salud más grandes localizados en Estados Unidos y 7 de las 10 empresas de tecnología más grandes del mundo. Para más información, puede visitar el sitio web www.everbridge.com, puede ver el blog de la compañía y seguir las redes Twitter y Facebook.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene una “declaración prospectiva” en el sentido de “declaración de puerto seguro” en relación a la Reforma de 1995 sobre Litigaciones de Seguridad Privada, incluyendo pero no limitándose a declaraciones sobre oportunidades anticipadas y tendencias de crecimiento en nuestros comunicados críticos y aplicaciones de seguridad de la empresa y nuestro negocio en general, nuestro mercado de oportunidades, nuestras expectativas en cuanto a las ventas de nuestros productos, nuestras metas para mantener el liderazgo en el mercado y para expandir los mercados en donde buscamos nuevos clientes y anticipamos el impacto de resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se hacen en el momento en que se publica este comunicado y se basaron en las expectativas actuales, proyecciones y previsualizaciones, tanto como en creencias y conjeturas de planeamiento. Palabras como “esperar”, “anticipar”, “debiera”, “creer”, “objetivo”, “proyección”, “metas”, “estimar”, “potencial”, “predecir”, “puede”, “será”, “podría ser”, “intención”, y las variaciones de estos términos o la versión negativa de estos términos y expresiones similares buscan identificar estos rasgos de declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a un gran número de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales incluyen factores de circunstancias que están fuera de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir materialmente de los que se declararon o implicaron en otras declaraciones prospectivas debido a varios factores, incluyendo pero no limitándose a: la capacidad de nuestros productos y servicios para desarrollarse como era la intención y alcanzar las expectativas de nuestros clientes; nuestra capacidad de integrar exitosamente los negocios y las tasas perseguidas; nuestra capacidad de atraer nuevos clientes y mantener o incrementar las ventas de los clientes previos; nuestra capacidad de incrementar las ventas a través de nuestra aplicación Mass Notification y/o nuestra capacidad de incrementar las ventas a través de nuestras otras aplicaciones; los desarrollos en el mercado para el objetivo de nuestras comunicaciones críticas o el entorno regulatorio asociado; nuestras estimaciones sobre oportunidades de mercado y previsiones sobre crecimiento de mercados pueden no resultar inadecuadas; no hemos sido rentables en una base históricamente viable y puede que no alcancemos o mantengamos la rentabilidad en el futuro; por los largos e impredecibles ciclos de los mercados para los nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a inherentes riegos asociados; nuestra capacidad para atraer, incorporar y mantener en el tiempo a personal calificado; nuestra capacidad para mantener relaciones provechosas con nuestros socios en cuanto a canales y tecnologías; nuestra capacidad para manejar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra capacidad para responder a las presiones competitivas; la confianza potencial relacionada a la privacidad y seguridad de información personal o identificatoria; nuestra capacidad para proteger nuestros derechos a la propiedad intelectual, y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo debatidos en negociaciones con la comisión de seguridad e intercambio de los Estados Unidos (“SEC”), incluyendo pero no limitado a nuestro reporte anual sobre Form 10-K para la fecha límite 31 de diciembre de 2021 negociado con el "SEC" para el 25 de febrero de 2022. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra visión a la fecha en que este comunicado es emitido. No tomamos como propia ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna otra declaración prospectiva, que fuese resultado de nueva información disponible, futuros sucesos o similar situación. Estas declaraciones prospectivas no debieran invalidarse ya que representan nuestra visión para cualquier fecha posterior a esta emisión.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto con Everbridge:

Jeff Young

RRPP y Medios

[email protected]

781-859-4116

Contacto con Atalait:

RRPP y Medios

[email protected]