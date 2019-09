Smiths Detection gana contrato de u$s 96,8 millones para proveer de sistemas de punto de control por TC a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Smiths Detection Inc. (SDI) ha recibido una concesión de u$s 96,8 millones de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) por el suministro de los escáneres 3D por tomografía computarizada HI-SCAN 6040 CTiX. Este contrato plurianual fue otorgado en el marco del programa de radiografías con tecnología avanzada del TSA, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la aviación, así como la experiencia y la seguridad de los pasajeros.



Smiths Detection es líder mundial en la prestación de servicios a organizaciones de aviación, puertos y fronteras, defensa, organizaciones gubernamentales y comerciales. CTiX es la última innovación de Smiths Detection en seguridad de puntos de control, capaz de detectar amenazas automáticamente. Examina el contenido del equipaje desde todos los ángulos, generando imágenes 3D precisas para facilitar y mejorar la tarea de los oficiales del TSA. Según Smiths Detection, CTiX también está diseñado para actualizarse fácilmente, adaptándose a la previsión del TSA para futuras adquisiciones, en particular, en cuanto al desarrollo avanzado de algoritmos y la integración con carriles de detección automatizados.



Smiths Detection ya ha suministrado tecnología de detección al TSA, notablemente, radiografías para equipaje de mano, así como la tecnología de detección de trazas. Shan Hood, presidente de SDI, comentó: "La experiencia y la fortaleza global de Smiths Detection nos permite responder a las necesidades de los reguladores, aeropuertos y aerolíneas hoy mismo y los ayuda a prepararse para el futuro".



CTiX es un componente clave de las soluciones de detección integradas avanzadas y basadas en el riesgo de Smiths Detection, que incluye iLane, un carril de puntos de control sofisticado que separa automáticamente las pertenencias sospechosas, y Checkpoint.Evo Plus, una plataforma digital que permite la detección remota y las herramientas de gestión empresarial.

Smiths Detection, una división de Smiths Group, es líder mundial en tecnologías de detección e identificación de amenazas para los mercados de la aviación, los puertos y las fronteras, la defensa y la seguridad urbana. Nuestra experiencia e historia a lo largo de más de 40 años en primera línea nos permite ofrecer las soluciones necesarias para proteger a la sociedad de las amenazas y el ingreso ilegal de explosivos, armas prohibidas, contrabando, productos químicos tóxicos y narcóticos.



Nuestro objetivo es simple: brindar la seguridad, tranquilidad y libertad de movimiento que el mundo necesita.



