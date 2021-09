Signifyd se asocia con Capital One para brindar protección contra fraudes de vanguardia e impulsar los ingresos del comercio electrónico a nuevas alturas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

SAN JOSÉ, California | Signifyd se asocia con Capital One para extender su solución de Optimización de tasas de autorización al ecosistema de pagos del banco, lo que mejora la experiencia de compra para los consumidores y aumenta los ingresos de los minoristas al garantizar un aumento sustancial en las transacciones en línea exitosas.

La asociación de Capital One con Signifyd, el líder del mercado en protección contra fraude y abuso, ayudará a aumentar las tasas de autorización y a minimizar la cantidad de pedidos que se rechazan incorrectamente debido a una sospecha de fraude en las tarjetas de crédito de Capital One. El resultado: mayores ingresos y valor de por vida del cliente para los minoristas, mayor lealtad de los titulares de tarjetas para Capital One y compras en línea más seguras para los consumidores.

Signifyd ampliará la Optimización de tasas de autorización directamente a la API de datos mejorados para la toma de decisiones de Capital One para proporcionar inteligencia de identidad a lo largo de todo el recorrido del comprador, al tiempo que se logra un mejor equilibrio entre la conversión y la protección contra el fraude. La medida proporciona a Capital One datos mejorados y conocimientos sobre fraude para ayudar a determinar si una transacción debe aprobarse o rechazarse en la autorización del banco. Con conocimientos instantáneos de la Red de comercio de Signifyd al finalizar la compra, Capital One puede aumentar las tasas de autorización y disminuir los rechazos falsos.

“Estamos muy contentos de asociarnos con Capital One para resolver un problema estratégico para el mundo del comercio electrónico”, afirmó el director ejecutivo de Signifyd, Raj Ramanand. “Los sitios de comercio electrónico más grandes del mundo pueden trabajar directamente con los emisores para optimizar sus tasas de autorización, pero ¿qué hacen otros comerciantes? Vienen a Signifyd porque podemos optimizar la aceptación de pagos a través de nuestras integraciones profundas de productos en todo el ecosistema financiero”.

A través de la asociación con Capital One y otros, Signifyd puede conectar de forma segura los datos de transacciones de comercio electrónico de la red de minoristas en línea más grande del mundo a emisores de tarjetas, lo que permite obtener tasas de conversión más altas y una experiencia superior para el cliente.

Los minoristas empresariales y los bancos emisores de tarjetas han estado lidiando con el desafío de los falsos rechazos en la etapa de autorización desde los albores del comercio electrónico. Los números cuentan la historia:

El problema de los falsos declives se ha convertido en un círculo vicioso en una era en la que los anillos de fraude son cada vez más sofisticados. Los delincuentes han avanzado sus ataques a etapas anteriores del proceso de pago en línea mientras recurren a la automatización para llevar a cabo esos ataques. Los bancos y comerciantes han reaccionado al rechazar el pago en la etapa de autorización a tasas crecientes.

La experiencia negativa del cliente resultante puede llevar a perder un comprador de por vida y puede reducir la lealtad de la tarjeta de crédito. En realidad, dos tercios de los consumidores dijeron que dejarían de comprar en un minorista en línea si tenían un pedido rechazado sin razón aparente, según una encuesta de Survata realizada para Signifyd.

“No hay ninguna razón por la que los comerciantes y los bancos deban perder la oportunidad de crear experiencias perfectas para los clientes en el momento del pago”, señaló el gerente general de Soluciones de Pago de Signifyd, Okan Ozaltin. “Trabajar directamente con bancos emisores como Capital One significa que Signifyd puede ofrecer el tipo de protección de comercio electrónico que mejora la vida de los comerciantes y sus clientes leales”.

La solución de optimización de la tasa de autorización de Signifyd ha brindado resultados positivos consistentemente desde que se lanzó hace más de un año. Si bien la solución permite a los emisores autorizar entre un 1 % y un 3 % más de pedidos en promedio, los clientes de Signifyd que aprovechan el análisis de riesgo de preautorización han visto una mejora mucho mayor en las tasas de autorización al reducir el porcentaje de pedidos fraudulentos que envían a los bancos para su aprobación. Walmart México, por ejemplo, logró un aumento porcentual de dos dígitos en las transacciones aprobadas con la Plataforma de Protección de Comercio de Signifyd y su solución de Optimización de Tasas de Autorización.

“Desde que implementamos la solución de Signifyd, hemos visto un aumento en las tasas de conversión y la satisfacción del cliente”, manifestó Blas Caraballo, vicepresidente de pagos digitales y servicios financieros para Walmart México.

La asociación con Capital One marca la última integración de la solución de optimización de la tasa de autorización de Signifyd, que continúa desarrollándose a nivel mundial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Signifyd

Mike Cassidy

jefe de RR. PP. y narraciones

[email protected]