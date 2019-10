Schlumberger Anuncia los Resultados del Tercer Trimestre de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

• Los ingresos mundiales de 8500 millones de USD aumentaron un 3 % de manera secuencial

• Los ingresos internacionales de 5600 millones de USD aumentaron un 3 % de manera secuencial

• Los ingresos de Norteamérica de 2800 millones de USD aumentaron el 2 % de manera secuencial.

• Las pérdidas por acción según los principios contables generalmente aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), incluidos los cargos de 8,65 USD por acción, fueron de 8,22 USD

• Las ganancias por acción (Earning Per Share, EPS), sin incluir los cargos, fueron de 0,43 USD, lo que representa un aumento secuencial del 23 %

• El flujo de caja de las operaciones fue de 1700 millones de USD, y el flujo de caja libre fue de 1100 millones de USD

• La Junta Directiva aprobó un dividendo en efectivo trimestral de 0,50 USD por acción





HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger Limited (NYSE: SLB) informó hoy los resultados del tercer trimestre de 2019.



(indicado en millones, excepto los montos por acción)

Tres meses finalizados al Cambio

30 de septiembre

de 2019 30 de junio

de 2019 30 de septiembre

de 2018 Secuencial Interanual

Ingresos 8541 USD 8269 USD 8504 USD 3 % 0 %

Ingresos (pérdidas) antes de impuestos - con base en los GAAP (11 971 USD) 593 USD 787 USD n/s n/s

Ingresos operativos del segmento antes de impuestos* 1096 USD 968 USD 1152 USD 13 % -5 %

Margen operativo del segmento antes de impuestos* 12,8 % 11,7 % 13,5 % 113 pp. bb. -71 pp. bb.

Ingresos netos (pérdidas) - con base en los PCGA (11 383) USD 492 USD 644 USD n/s n/s

Ingresos netos, sin incluir cargos y créditos* 596 USD 492 USD 644 USD 21 % -7 %

EPS diluida (pérdidas por acción) - con base en los PCGA (8,22) USD 0,35 USD 0,46 USD n/s n/s

EPS diluidas, sin incluir cargos y créditos* 0,43 USD 0,35 USD 0,46 USD 23 % -7 %



Ingresos de América del Norte 2850 USD 2801 USD 3189 USD 2 % -11 %

Ingresos internacionales 5629 USD 5463 USD 5215 USD 3 % 8 %



Ingresos de América del Norte, sin incluir a Cameron 2261 USD 2201 USD 2545 USD 3 % -11 %

Ingresos internacionales, sin incluir a Cameron 4857 USD 4708 USD 4502 USD 3 % 8 %

*Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Ver las secciones tituladas “Cargos y créditos” y “Segmentos” para más detalles.

n/s = no es significativo

El director ejecutivo de Schlumberger, Olivier Le Peuch, comentó: “Terminamos el tercer trimestre con ingresos de 8500 millones de USD, un aumento secuencial del 3 %, mientras que los ingresos operativos del segmento antes de impuestos de 1100 millones de USD aumentaron un 13 %. Estoy satisfecho con los resultados y orgulloso del desempeño del equipo. La actividad internacional sostenida impulsó el crecimiento general a pesar de los resultados diversos en Norteamérica. El negocio de Norteamérica presenció ventas sólidas en áreas marinas con un crecimiento mínimo en tierra, debido a la desaceleración de la actividad y a una mayor debilidad de los precios. Las EPS del tercer trimestre de 0,43 USD, sin incluir los cargos, fueron un 23 % más altas que en el segundo trimestre.



“El crecimiento internacional secuencial fue liderado por el área de Europa, la Comunidad de Estados Independientes (Commonwealth of Independent States, CIS) y África, donde los ingresos aumentaron un 9 % de forma secuencial impulsados por la actividad pico del verano en el hemisferio norte, así como por el inicio de nuevos proyectos en África. Además, los ingresos internacionales se vieron impulsados por un crecimiento de dos dígitos en Asia. Los ingresos de Latinoamérica disminuyeron un 9 % de forma secuencial, debido a una menor actividad en Argentina y México. Sin incluir a Cameron, los ingresos internacionales del tercer trimestre aumentaron un 8 % año tras año, al mantenerse en consonancia con nuestras expectativas de alto crecimiento internacional de un solo dígito. Al entrar en el cuarto trimestre, la actividad internacional se verá afectada por la desaceleración habitual del invierno, particularmente en el hemisferio norte.



“En Norteamérica, los ingresos en las áreas marinas crecieron de forma secuencial, debido a un mayor número de ventas de licencias sísmicas de WesternGeco® de múltiples clientes. Los ingresos en tierra fueron apenas mayores, como un modesto aumento en la actividad de OneStim® que se vio compensada por una fijación de precios más leve, mientras que los ingresos por perforación en tierra fueron esencialmente estables a pesar de un menor número de plataformas. Al finalizar el trimestre, la actividad de OneStim se desaceleró, debido a que los programas de fracturación hidráulica se aplazaban o cancelaban por el presupuesto del cliente y por las restricciones de flujo de efectivo.



“Por segmento comercial, el crecimiento secuencial del tercer trimestre se vio impulsado por un aumento del 6 % en los ingresos en la caracterización de yacimientos, debido a las campañas pico del verano, particularmente en el hemisferio norte. Los ingresos de Cameron aumentaron un 3 % de manera secuencial, debido a una mayor cantidad de ventas de Surface Systems (Sistemas de Superficie), Drilling Systems (Sistemas de Perforación) y OneSubsea®, principalmente en los mercados internacionales. Los ingresos por perforación y producción aumentaron cada uno en un 2 % de forma secuencial con el crecimiento internacional y la desaceleración de la actividad en tierras de Norteamérica.



“Los resultados de este trimestre reflejaron un macroentorno de desaceleración de la tasa de crecimiento de la producción en tierras de Norteamérica, ya que los operadores mantuvieron la disciplina de capital, al reducir la actividad de perforación y fracturación hidráulica. Nuestro alto crecimiento de los ingresos internacionales de un solo dígito hasta la fecha sigue respaldado por los niveles de inversión internacional. Sin embargo, la incertidumbre del mercado está afectando las perspectivas futuras de la demanda de petróleo en un entorno en el que las preocupaciones comerciales se consideran un desafío para el crecimiento económico mundial.



“Los resultados del tercer trimestre reflejan un cargo antes de impuestos de 12 700 millones de USD impulsado por las condiciones del mercado. Este cargo no es en su totalidad efectivo y se relaciona principalmente con la plusvalía, los activos intangibles y los activos fijos.



“El mes pasado, presentamos cuatro elementos clave de nuestra nueva estrategia: liderar e impulsar la transformación digital, desarrollar soluciones adaptadas para la cuenca, capturar valor del impacto en el rendimiento para nuestros clientes, y fomentando la gestión del capital. Esto último implica una distribución de los gastos de capital más rigurosa y una revisión estratégica de nuestra cartera, particularmente en Norteamérica, a través de la perspectiva de los atributos adaptados para la cuenca, el rendimiento del cliente y el retorno de la inversión.



“Ya hemos tenido un buen comienzo en lo digital. Presentamos nuestra visión de la futura industria de exploración y producción (Exploration and Production, E&P) a 800 clientes y socios en el exitoso foro SIS Global Forum 2019. Estamos comprometidos con un entorno digital abierto que permita el rendimiento del cliente. Un elemento habilitador es el entorno de E&P cognitivo DELFI* que presenta actualmente un conjunto de aplicaciones nativas en la nube que abarca los dominios de E&P desde la exploración hasta la producción, incluidas las soluciones ExplorePlan*, DrillPlan*, DrillOps*, FDPlan* y ProdOps*.



“A medida que avanzamos, nuestra visión es definir e impulsar un alto rendimiento. En resumen, queremos ser el socio de elección de rendimiento para el beneficio de nuestros clientes y de nuestra industria. Respaldada por los elementos de nuestra estrategia, Schlumberger está en una posición favorable para lograr una expansión de margen superior, un mayor retorno del capital y un crecimiento en el flujo de caja libre”.



Otros eventos



En relación con la preparación de sus estados financieros del tercer trimestre, Schlumberger registró un cargo antes de impuestos de 12 700 millones de USD, principalmente en relación con el deterioro de la plusvalía, los activos intangibles y los activos fijos. Consulte las secciones tituladas “Cargos y créditos” e “Información adicional” (apartados 13 y 14) para obtener más detalles.



Durante el trimestre, Schlumberger compró nuevamente 2,2 millones de acciones de sus acciones ordinarias a un precio promedio de 36,64 USD por acción, por un precio total de compra de 79 millones de USD.

Durante septiembre, Schlumberger emitió 500 millones de EUR en bonos del 0,00 % con vencimiento para 2024; 500 millones de EUR en bonos del 0,25 % con vencimiento para 2027; y 500 millones de EUR en bonos del 0,50 % con vencimiento para 2031. Posteriormente, estos bonos se canjearon a dólares estadounidenses con una tasa de interés promedio ponderada de 2,52 %.



Durante septiembre, Schlumberger compró nuevamente 783 millones de USD en sus bonos pendientes del 3,000 % con vencimiento en 2020 y 321 millones de USD en sus bonos pendientes del 3,625 % con vencimiento en 2022.



El 2 de octubre de 2019, Schlumberger y Rockwell Automation anunciaron el cierre de la operación de la empresa conjunta previamente anunciada, Sensia, el primer proveedor de soluciones de automatización integradas y habilitadas digitalmente en la industria de petróleo y de gas. Rockwell Automation posee el 53 % de la empresa conjunta, y Schlumberger posee el 47 %. Al cierre de la operación, Rockwell Automation realizó un pago de 250 millones de USD en efectivo a Schlumberger.



El 17 de octubre de 2019, la Junta Directiva de Schlumberger aprobó un dividendo en efectivo trimestral de 0,50 USD por acción de las acciones ordinarias en circulación, pagadero el 10 de enero de 2020 a los accionistas registrados el 4 de diciembre de 2019.

Ingresos consolidados por área

(Indicado en millones)

Tres meses finalizados al Cambio

30 de septiembre

de 2019 30 de junio

de 2019 30 de septiembre

de 2018 Secuencial Interanual

América del Norte 2850 USD 2801 USD 3189 USD 2 % -11 %

América Latina 1014 1115 978 -9 % 4 %

Europa/CEI/África 2062 1896 1.820 9 % 13 %

Medio Oriente y Asia 2553 2452 2417 4 % 6 %

Otros 62 5 100 n/s n/s

8541 USD 8269 USD 8504 USD 3 % 0 %



Ingresos de América del Norte 2850 USD 2801 USD 3189 USD 2 % -11 %

Ingresos internacionales 5629 USD 5463 USD 5215 USD 3 % 8 %



Ingresos de América del Norte, sin incluir a Cameron 2261 USD 2201 USD 2545 USD 3 % -11 %

Ingresos internacionales, sin incluir a Cameron 4857 USD 4708 USD 4502 USD 3 % 8 %



n/s = no es significativo

Algunos montos del período anterior se clasificaron nuevamente para adaptarlos a la presentación del período actual.

Los ingresos del tercer trimestre de 8500 millones de USD aumentaron un 3 % de manera secuencial. Los ingresos de Norteamérica de 2800 millones de USD aumentaron un 2 %, y los ingresos internacionales de 5600 millones de USD aumentaron un 3 %.



América del Norte



Los ingresos consolidados en el área de Norteamérica de 2800 millones de USD aumentaron un 2 % de manera secuencial. Esto se vio impulsado por las ventas de licencias sísmicas de WesternGeco de múltiples clientes y por una mayor actividad de perforación y de estimulación en las áreas marinas que benefició a las líneas de productos de perforación y mediciones, terminaciones y servicios de pozos. Los ingresos en tierra fueron un poco más altos, ya que un modesto aumento en la actividad de OneStim se vio parcialmente compensado por precios más leves. Los ingresos de la perforación en tierra fueron esencialmente estables, ya que nuestro enfoque de acceso a la tecnología adaptado para la cuenca para las ventas y los alquileres de equipos de perforación ayudó a compensar la disminución en la actividad de perforación debido a un menor número de plataformas. Al finalizar el trimestre, la actividad de OneStim se desaceleró debido a que los programas de fracturación hidráulica se aplazaban o cancelaban por el presupuesto del cliente y las restricciones de flujo de efectivo, lo que produjo incertidumbre al cuarto trimestre.



Internacional

​

Los ingresos consolidados en el área de Latinoaméricade 1000 millones de USD disminuyeron un 9 % de manera secuencial. Esto se debió principalmente a la disminución de los ingresos en el geomercado del sur de Latinoamérica por una menor cantidad de ventas de Cameron Drilling Systems (Servicios de Perforación de Cameron) y a la reducción de la actividad del proyecto de servicios de pozos y Schlumberger Production Management (SPM) en Argentina. Los ingresos en el geomercado de México y de Centroamérica también disminuyeron, debido a la reducción de la actividad de los servicios de perforación integrados (Integrated Drilling Services, IDS) en tierra y a una menor actividad de exploración de las empresas petroleras internacionales (International Oil Company, COI) en las áreas marinas. En el geomercado de América del Norte, los ingresos fueron impulsados por una mayor actividad de SPM y una mayor producción, principalmente en Ecuador. Sin embargo, los últimos cierres de producción en Ecuador debido a los constantes disturbios civiles pueden afectar nuestros ingresos en el cuarto trimestre.



Los ingresos consolidados del área de Europa, CIS y África de 2000 millones de USD aumentaron un 9 % de forma secuencial. Esto se vio impulsado por las campañas de actividad pico del verano en el geomercado de Rusia y Asia Central y el mar del Norte, y el inicio de nuevos proyectos en los geomercados de África subsahariana y África del Norte. El crecimiento en Rusia benefició principalmente a los servicios de cableado, perforación y mediciones y de pozo. El crecimiento en el mar del Norte se debió principalmente a un mayor trabajo de estimulación de los servicios de pozo y a una mayor actividad de exploración de cableado en Noruega. Los ingresos aumentaron en el geomercado de África subsahariana, ya que aumentó el número de plataformas, se incrementó la actividad de intervención de pozos y comenzaron nuevos proyectos de perforación integrados. Además, los ingresos de Cameron fueron mayores en el área, debido al aumento en las ventas de equipos de OneSubsea y Surface Systems, principalmente en los geomercados de Reino Unido, Europa continental y África subsahariana.



Los ingresos consolidados en el área de Medio Oriente y Asia de 2600 millones de USD aumentaron un 4 % de forma secuencial. Esto fue liderado por un crecimiento de dos dígitos en Asia, particularmente en China, Australia e India. El crecimiento en China se vio impulsado principalmente por una mayor actividad de perforación y exploración, además de las ventas de equipos; Australia se benefició de una mayor actividad de perforación en las áreas marinas y de ventas de soluciones integradas de software (Software Integrated Solutions, SIS) en una implementación del entorno DELFI en toda la empresa; e India se benefició de una mayor actividad de la gestión integrada de servicios (Integrated Services Management, ISM). En el Medio Oriente, los ingresos en el geomercado de Arabia Saudita y Baréin aumentaron, debido a una mayor actividad de la fracturación hidráulica y a las ventas de equipos de Cameron, parcialmente compensada por una menor actividad de perforación. En el geomercado del este de Medio Oriente, los ingresos fueron menores, debido a la reducción de la actividad de los IDS en Iraq.



Caracterización de yacimientos

​

(Indicado en millones)

Tres meses finalizados al Cambio

30 de septiembre

de 2019 30 de junio

de 2019 30 de septiembre

de 2018 Secuencial Interanual

Ingresos 1651 USD 1558 USD 1587 USD 6 % 4 %

Ingresos operativos antes de impuestos 360 USD 317 USD 361 USD 14 % 0 %

Margen operativo antes de impuestos 21,8 % 20,3 % 22,7 % 149 puntos básicos -90 puntos básicos

Algunos montos del período anterior se clasificaron nuevamente para adaptarlos a la presentación del período actual.

Los ingresos en concepto de caracterización de yacimientos por 1700 millones de USD, de los cuales el 82 % provino de los mercados internacionales, disminuyeron un 6 % de manera secuencial. El crecimiento fue liderado por la actividad de servicios de cableado en Rusia, China y Australia, y por el aumento de la actividad del proyecto de ISM en India. El aumento en los ingresos por caracterización de yacimientos también se vio impulsado por una mayor cantidad de ventas de licencias sísmicas de WesternGeco de múltiples clientes en Norteamérica, tanto en tierra como en áreas marinas.



El margen operativo antes de impuestos de caracterización de yacimientos del 22 % fue 149 puntos básicos (pb) más alto de manera secuencial debido a la campaña pico del verano para los servicios de cableado y ventas más sólidas de licencias sísmicas de WesternGeco de múltiples clientes.



Perforación

(Indicado en millones)

Tres meses finalizados al Cambio

30 de septiembre

de 2019 30 de junio

de 2019 30 de septiembre

de 2018 Secuencial Interanual

Ingresos 2470 USD 2421 USD 2429 USD 2 % 2 %

Ingresos operativos antes de impuestos 305 USD 300 USD 339 USD 2 % -10 %

Margen operativo antes de impuestos 12,4 % 12,4 % 14,0 % -5 pp. bb. -161 pp. bb.



Los ingresos de perforación de 2500 millones de USD, de los cuales el 75 % provino de los mercados internacionales, aumentaron un 2 % de manera secuencial. La actividad internacional más sólida se vio impulsada por un gran desempeño en Rusia de la campaña pico de perforación del verano, y una mayor actividad de perforación en China y Australia también contribuyó al crecimiento secuencial. Sin embargo, este crecimiento se vio parcialmente compensado por la reducción de perforaciones en Arabia Saudita. Si bien la actividad de perforación de esquisto en tierras de Norteamérica se vio afectada por una menor cantidad de plataformas terrestres en los Estados Unidos, nuestro enfoque de acceso a la tecnología adaptado para la cuenca para las ventas y los alquileres de equipos de perforación ha compensado la disminución de los ingresos. Los servicios de perforación y mediciones impulsaron el crecimiento internacional en todos los geomercados liderados por Rusia y Asia Central. Los ingresos de los IDS fueron menores secuencialmente, debido a la reducción de la actividad en tierra en México, Arabia Saudita e Irak.



El margen operativo antes de impuestos de perforación del 12 % fue esencialmente estable de forma secuencial, ya que las mejoras en el margen para los servicios de perforación y mediciones fueron compensadas por márgenes más bajos de los proyectos de M-I SWACO e IDS en la región de Medio Oriente.



Producción

(Indicado en millones)

Tres meses finalizados al Cambio

30 de septiembre

de 2019 30 de junio

de 2019 30 de septiembre

de 2018 Secuencial Interanual

Ingresos 3153 USD 3077 USD 3249 USD 2 % -3 %

Ingresos operativos antes de impuestos 288 USD 235 USD 320 USD 22 % -10 %

Margen operativo antes de impuestos 9,1 % 7,6 % 9,9 % 148 pp. bb. -72 puntos básicos

Los ingresos de 3200 millones de USD de producción, de los cuales el 55 % provino de los mercados internacionales, aumentaron un 2 % de manera secuencial. Esto se vio impulsado principalmente por una mayor actividad internacional para los servicios de terminaciones en los geomercados de Lejano Oriente de Asia y Australia, Rusia y Asia Central, y África subsahariana. Los ingresos por servicios de pozos y terminaciones también fueron más altos en Arabia Saudita y Rusia, pero se compensaron parcialmente por la reducción de la actividad en Argentina. Las soluciones de elevación artificial fueron más altas en Norteamérica, África del Norte, Ecuador y Europa. En tierras de Norteamérica, los ingresos de OneStim se mantuvieron esencialmente estables, ya que la actividad apenas creció y fue compensada por una fijación de precios más leve. Al finalizar el trimestre, la actividad de OneStim se desaceleró, debido a que los programas de fracturación hidráulica se aplazaban o cancelaban por el presupuesto del cliente y las restricciones de flujo de efectivo, lo que produjo incertidumbre al cuarto trimestre.



El margen operativo antes de impuestos de producción del 9 % se expandió en 148 puntos básicos de forma secuencial, en gran parte gracias a mejores márgenes internacionales debido a una mayor actividad. Además, la reducción en los gastos de depreciación y amortización como resultado de los cargos por deterioro del tercer trimestre de 2019 representó poco menos de la mitad de la mejora del margen secuencial.



Cameron

(Indicado en millones)

Tres meses finalizados al Cambio

30 de septiembre

de 2019 30 de junio

de 2019 30 de septiembre

de 2018 Secuencial Interanual

Ingresos 1363 USD 1328 USD 1386 USD 3 % -2 %

Ingresos operativos antes de impuestos 173 USD 165 USD 160 USD 5 % 8 %

Margen operativo antes de impuestos 12,7 % 12,4 % 11,5 % 29 pp. bb. 117 pp. bb.

Algunos montos del período anterior se clasificaron nuevamente para adaptarlos a la presentación del período actual.

Los ingresos de Cameron por 1400 millones de USD, de los cuales el 57 % provino de los mercados internacionales, aumentaron un 3 % de manera secuencial. Esto fue impulsado por mayores ingresos internacionales para Surface Systems, OneSubsea y Drilling Systems. Los ingresos de Valves & Process Systems (sistemas de procesos y válvulas) disminuyeron, debido a la reducción de la actividad en Norteamérica. Por geografía, los ingresos internacionales crecieron un 2 % de forma secuencial, principalmente, debido a un gran crecimiento en las áreas de Europa, CIS y África, y Medio Oriente y Asia, mientras que los ingresos de Norteamérica disminuyeron un 2 %.

El margen operativo antes de impuestos de Cameron de 13 % se mantuvo básicamente estable de forma secuencial. La rentabilidad mejorada en OneSubsea se vio parcialmente compensada por márgenes reducidos en las otras líneas de productos de Cameron.



Puntos destacados trimestrales



Durante el tercer trimestre, logramos varios hitos importantes en el despliegue de nuestra estrategia digital. Lanzamos una serie de nuevas tecnologías y de desarrollos clave dentro del entorno cognitivo DELFI de E&P en el SIS Global Forum 2019.



Desde el lanzamiento del entorno DELFI, alrededor de 100 clientes han adoptado el entorno a medida que seguimos presentando nuevas aplicaciones. Además, hemos ampliado nuestra colaboración con socios industriales y tecnológicos para mejorar las capacidades de DELFI.

Este trimestre, firmamos un contrato con Chevron y Microsoft® para acelerar la implementación de soluciones de entorno DELFI en la nube Azure® para permitir una adopción más amplia. Además, incorporamos tecnologías de análisis y virtualización líderes en la industria de TIBCO Software Inc. y comercializamos cuatro nuevas aplicaciones de E&P.

Las cuatro nuevas aplicaciones nativas en la nube, las soluciones ExplorePlan, DrillOps, FDPlan y ProdOps, optimizan los flujos de trabajo y permiten la colaboración, al acelerar la entrega de información procesable. Con estas aplicaciones, el entorno DELFI ahora ofrece soluciones en todos los dominios de E&P. WesternGeco sigue integrando flujos de trabajo y procesos digitales en su modelo con minimización de activos a través de la plataforma subterránea y digital GAIA*. Esperamos que la plataforma GAIA sea el mercado de la industria para diversos datos subterráneos, incluidos los conjuntos de datos de terceros y sísmicos de múltiples clientes. La incorporación más reciente incluye los conjuntos de datos de E&P globales de IHS Markit.



Recientemente comercializamos una plataforma de prueba de formación digital y una serie de tecnologías adaptadas para la cuenca, que causan un impacto positivo en el rendimiento de nuestros clientes:

• La plataforma inteligente de prueba de formación de cableado Ora* es la primera herramienta de Schlumberger construida a partir de una plataforma nativa en la nube que combina software y hardware para ofrecer una caracterización dinámica de yacimientos en todas las condiciones.



