Rêv y Visit Mexico establecen una asociación de innovaciones en lealtad y pagos centrada en fortalecer el compromiso de viajes transfronterizos

La colaboración comienza con el lanzamiento en EE. UU. de The X World Wallet™, una cuenta de débito recargable basada en una aplicación que combina la aceptación de Visa, los pagos entre pares, la lealtad y las reservas de viajes para obtener un valor agregado y comodidad dirigida a los viajeros internacionales

AUSTIN, Texas y CIUDAD DE MÉXICO | Hoy en día, Rêv Worldwide, Inc. (“Rêv”), una empresa global de pagos e innovación de productos de lealtad, y Visit Mexico, la agencia oficial de marketing turístico de México, anunciaron una asociación estratégica de varios años destinada a fomentar el turismo transfronterizo mediante el aprovechamiento de productos y servicios digitales innovadores que facilitan el compromiso, la conveniencia y el valor para el sector de viajes.

Con la introducción de X World Wallet, una cuenta de débito multidivisa accesible mediante la descarga de una aplicación móvil, vinculada a tarjetas Visa físicas y digitales, y un programa de lealtad integrado, Rêv y Visit Mexico dan un primer paso para ofrecer un conjunto de productos y servicios con la misión de promover la actividad turística en uno de los corredores de viajes más importantes del mundo.

X World Wallet, ahora disponible a nivel nacional, pone en manos de sus usuarios una poderosa herramienta que facilita las transacciones internacionales, descuentos en reservas de viajes y un programa de lealtad basado en puntos que ayuda a maximizar el valor para el usuario. Si bien existe una variedad de productos de crédito de marca y de marca compartida dirigidos al mercado de viajes, la disponibilidad de un producto de débito primero en móviles que combina pagos, cambio de moneda extranjera, lealtad y reservas es parte de una ola reciente de innovación que está dando a los consumidores una alternativa a las tarjetas de crédito con requisitos de solicitud, altas tarifas anuales, tasas de interés y programas de lealtad restrictivos.

“Nos sentimos orgullosos de trabajar codo a codo con Visit Mexico al poner nuestra tecnología a trabajar de forma que los viajeros puedan acceder a herramientas relevantes y sin complicaciones facilitando su viaje”, dijo Bertrand Sosa, presidente & director de Marketing de Rêv Worldwide.

Dados los continuos impactos de la pandemia a nivel mundial en la industria de viajes, tanto los consumidores como los actores de la industria están viendo cómo las soluciones digitales juegan un papel aún más importante para ayudar a reducir la fricción y abrir la oportunidad de mejorar aspectos clave de la experiencia de viaje. Si bien la pandemia ha diezmado la industria de viajes a nivel mundial, México es uno de los pocos países que mantuvo abiertos los viajes aéreos durante los tiempos difíciles. La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que México fue el tercer país más visitado del mundo en 2020.

“A medida que continuamos estableciendo a México como el mejor destino para viajeros de todo el mundo, nos emociona colaborar con Rêv en el desarrollo de productos útiles que nos ayudan a conectarnos con los viajeros y ayudar a mejorar su experiencia de viaje, comenzando por hacer que a los estadounidenses les resulte más fácil, barato y seguro realizar transacciones en nuestro país”, señaló Carlos González González, director ejecutivo de Visit Mexico.

En un informe reciente que cita las tendencias de recuperación de viajes, Ryan Felipe, director de Negocios Transfronterizos de Visa para América del Norte, señaló: “Los viajeros continúan buscando experiencias digitales en sus viajes, desde la planificación y la reserva hasta el pago de comidas y compras mientras están de viaje. Esto brinda una oportunidad para que los proveedores de servicios financieros y las empresas impulsen un mayor compromiso con sus clientes a través de ofertas y mensajes basados ​​en activadores para impulsar la lealtad”.

X World Wallet ofrece a los usuarios acceso a transferencias de pago de persona a persona, conveniencia de compra con un toque y listo, funcionalidades de tarjetas de pago virtuales y digitales, funciones de seguridad para bloquear/desbloquear cuentas y una plataforma de soporte integrada para contribuir automáticamente a las iniciativas de cambio climático. Las tarjetas de débito Visa X World Wallet™ sin verificación de crédito, con bajas tarifas y sin aplicación recargable disponibles en la cuenta X las expide Texas First Bank, de conformidad con una licencia de Visa Inc., y están sujetas a los Términos y Condiciones del titular de la tarjeta. No hay tarifas de transacción de compra en línea o fuera de línea, o tarifas de conversión al extranjero cuando se usan las tarjetas Visa de X World Wallet. Se aplican las tarifas estándar de los cajeros automáticos y las tasas de cambio aplicables. Para obtener más información sobre X World Wallet, visite xworldwallet.com.

Rêv y Visit Mexico también están colaborando para poner a disposición el X World Wallet en México a principios de 2022 para que los mexicanos que viajen al exterior también puedan disfrutar de los beneficios a los que los turistas estadounidenses tienen acceso ahora.

Acerca de Rêv

Rêv es una empresa de tecnología financiera, fundada por los pioneros de la industria del débito prepago Roy Sosa y Bertrand Sosa, dedicada a brindar experiencias de pago innovadoras a los consumidores de todo el mundo. Sus soluciones están impulsadas por la plataforma de procesamiento de pagos multidivisa y multilingüe patentada por la empresa. Con una vasta experiencia en el desarrollo de innovaciones en la industria de pagos, Rêv se centra en la banca internacional y sectores de viajes en general. Rêv se ha asociado con empresas de todo el mundo para lanzar productos en América, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Obtenga más información en revworldwide.com.

Acerca de Visit México

VISIT MÉXICO es la plataforma tecnológica, sitios y micro sitios que realiza la promoción y oferta de los diversos destinos y servicios ubicados en los diferentes estados del país, con la finalidad de promover a México en su conjunto como destino turístico integral, tanto con visitantes nacionales como extranjeros. Asimismo, promueve y detona el turismo de calidad, incluyente, impulsando la digitalización de los prestadores de servicios para mantener la imagen turística positiva de la marca MÉXICO en el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

