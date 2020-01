Resumen: El nuevo League of Angels es inminente y será el primer MMOARPG de la serie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete años después del debut de League of Angels, YOOZOO Games tiene todo preparado para desvelar el último capítulo de la serie. League of Angels - Heaven's Fury lleva el juego a un mundo de profundidad inigualable, gráficos espectaculares y un impresionante combate en tiempo real.



Heaven's Fury te deja caer en un mundo fantástico en el que los dioses han caído en desgracia y están a merced del corrupta influencia de la Caja de Pandora. Asumiendo el papel del elegido debes reunir a los legendarios Ángeles y reclamar los cielos.



A lo largo de este épico viaje descubrirás una gran cantidad de características centradas en los nuevos e innovadores modos PvE y PvP, que ofrecen una experiencia divina a los aficionados de League of Angels, todo ello gracias a unos magníficos gráficos y a un nivel de detalle nunca visto en la serie.



El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.



