Resumen: JAB anuncia el ascenso de sus socios como parte de la próxima generación de liderazgo

Los ascensos tienen lugar tras los nombramientos a principios de año de Lubomira Rochet y Patricia Capel como socias y de David Bell como socio sénior

LUXEMBURGO | JAB ha anunciado hoy una serie de promociones de sus socios, entre las que se cuentan las de Joachim Creus a socio director, de Ricardo Rittes a socio sénior y de Trevor Ashley a socio. Los ascensos serán efectivos de inmediato y constituyen un paso más en la inversión de JAB en su futuro liderazgo.

Joachim Creus, socio director y vicepresidente. Creus se incorporó a JAB en 2010 y, en su trayectoria de más de una década en la empresa, ha desempeñado un papel integral en la constitución de JAB como empresa de inversión mundial con más de 50.000 millones de dólares de capital gestionado en todo su ecosistema.

