Provisur abre una oficina de soporte de ventas especializada en la Ciudad de México, México

Provisur Technologies, Inc., un proveedor líder de equipos de procesamiento de alimentos de alto rendimiento, anuncia la inauguración de una oficina de soporte de ventas en la Ciudad de México, México.



La nueva oficina comercial de vanguardia reúne a los numerosos empleados de ventas y de soporte de Provisur que han prestado sus servicios a clientes en Latinoamérica durante más de 30 años. El personal centralizado ayudará a Provisur a brindar mejores servicios a los clientes de la región con ventas personalizadas y soporte técnico, cumplimiento de pedidos, logística y otros servicios esenciales para hacer crecer sus empresas y para satisfacer sus necesidades.



“Nos entusiasma este próximo paso en la estrategia a largo plazo de Provisur para ampliar nuestra presencia global, al ofrecer una mejor experiencia en productos, aplicaciones y servicios al conectarnos directamente con nuestros clientes en el lugar en que operan”, expresó Brian Perkins, vicepresidente ejecutivo de Procesamiento Adicional. “Al igual que con el resto de nuestras oficinas de soporte de ventas en todo el mundo, la ubicación de la Ciudad de México nos permite satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes en la región”.



Maud Taillard, una experta internacional en procesamiento de alimentos y gerenta regional de Ventas de Provisur, dirigirá la nueva oficina. La Sra. Taillard trabajará en el lugar junto con otros miembros del personal de soporte de ventas y del equipo que presta servicio técnico, así como evaluaciones y aplicaciones de equipos.



“El fácil acceso al personal de habla hispana, conocedor de la región y las aplicaciones, ayudará a nuestros clientes a obtener rápidamente la información necesaria para acceder a la tecnología y a as aplicaciones esenciales para adaptarse a las condiciones del mercado que cambian rápidamente”, indicó la Sra. Taillard. “Nuestra ubicación en la Ciudad de México también brinda un punto de contacto local para el servicio y la innovación y el equipo líder de la industria de Provisur diseñado para la automatización, la versatilidad, la flexibilidad y el alto rendimiento”.



Acerca de Provisur Technologies



Provisor® Technologies, Inc. es un proveedor global líder de equipos de procesamiento de alimentos industriales de ingeniería de precisión y ofrece una amplia gama de equipos y soluciones integradas de línea completa para el procesamiento de carne de res, aves de corral, cerdo, pescado y otros productos alimenticios.



Para obtener más información, ingrese a www.provisur.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Maud Taillard

+52 (55) 8000-6734

[email protected]