“Programa de Intercambio Juntos!! de Japón-América Latina y el Caribe”: visita a Japón del grupo de SICA y de Cuba

Como parte del “Programa de intercambio Juntos!! de Japón-América Latina y el Caribe” auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 25 funcionarios del gobierno, periodistas y expertos de los 7 países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (System of Central American Integration, SICA) y de Cuba visitarán el Japón del 27 de agosto al 4 de septiembre.



El grupo de visitantes visitará empresas y gobiernos locales en Tokio y en Hokkaido, que son participantes activos en el cambio climático y en la prevención de desastres. El objetivo de esta invitación es proporcionar una amplia comprensión de la política, economía, sociedad, cultura, historia y política exterior del Japón y brindar una oportunidad para comprender la diversidad del Japón a través de visitas regionales para el desarrollo de relaciones entre el Japón y América Latina, basado en un profundo entendimiento mutuo.



Se espera que este programa de intercambio fortalezca la relación entre el Japón y América Latina, y que los participantes comuniquen de modo activo la postura de la política exterior del Japón, el atractivo del Japón, etcétera.



*Objetivos del programa de intercambio Juntos!! de Japón-América Latina y el Caribe



• Motivar a las personas a ser amigables con el y a querer aprender sobre el Japón; profundizar los lazos entre el Japón y América Latina; y expandir los fundamentos de la política exterior del Japón y así fomentar la comprensión de la política exterior del Japón hacia América Latina y el estado actual de dicha política entre las personas de los países de América Latina y el Caribe que se espera que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones con el Japón en diversas áreas.



• Lograr que los participantes comuniquen activamente la postura de la política exterior de Japón y el atractivo de Japón, etc. para contribuir a mejorar la imagen externa del Japón en la sociedad internacional y el fomento del interés sostenible en el Japón.



[Itinerario planificado]



27 de agosto (martes)

Llegada al Japón, visita al Templo Naritasan Shinshoji, orientación e información del Ministerio de Relaciones Exteriores.



28 de agosto (miércoles)

Reunión informativa por el Ministerio del Medioambiente, reunión informativa de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), visita a Akihabara y experiencia de la danza Sumida Kinshicho Kawachi Ondo Big Bon.



29 de agosto (jueves)

Visita al Parque de prevención de desastres Rinkai de Tokio y al Área Sona de Tokio, visita a Odaiba, visita de cortesía del viceministro parlamentario (Ministerio de Relaciones Exteriores) y visita al Palacio Imperial y Nijubashi.



30 de agosto (viernes)

Viaje a la ciudad de Niseko,

Hokkaido.



31 de agosto (sábado)

Participación en el Programa de medio día de la red Meister del monte Usu del lago Toyako, crucero por el lago Toyako y visita al Sistema teleférico del monte Usu.



1 de septiembre (domingo)

Visita a la Central nuclear de Tomari, la destilería Nikka Whisky Yoichi y la ciudad de Otaru.



2 de septiembre (lunes)

Viaje a Tokio,

visita al mercado Toyosu, la exposición Toyota MegaWeb y la empresa JRC Nihon Musen.



3 de septiembre (martes)

Visita a la empresa Furuno Electric, taller de celebración, reunión de informes y recepción realizada por el jefe de la Oficina de Asuntos de América Latina y el Caribe.



4 de septiembre (miércoles)

Partida desde el Japón.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



Contacts

Información de contacto para realizar las consultas sobre este asunto

Secretaría de Juntos!! 2019

JTB Corporation, División Comercial de Kasumigaseki, representante: Emi Sendoda, Takashi Komatsu

[TEL.] +81-3-6737-9262, de lunes a viernes, de 9.30 a. m. a 5.30 p. m. (no se atiende al público los fines de semana ni los feriados nacionales)

[email protected]