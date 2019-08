Poni y Comex se unen para “pintar” el mercado de remesas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mercado de remesas de EE. UU. a México ha tenido una importante expansión gracias a la integración de nuevos jugadores y sociedades estratégicas, las cuales traen consigo innovaciones tecnológicas que benefician directamente a la población nacional, especialmente aquellos sectores cuya economía depende en gran medida de las remesas. Este tipo de soluciones están revolucionando el proceso de cobro de remesas al ofrecer acceso permanente a este recurso.



Es bajo este escenario, que Poni y Comex - una marca de PPG - firmaron un acuerdo para ofrecer la exclusiva solución de cobro de remesas vía cajero automático a través de las más de 4,500 tiendas concesionadas del gigante de pinturas a nivel nacional. A través de esta alianza, Poni amplía las localidades donde los beneficiarios pueden obtener una tarjeta de retiro Poni, la cual funciona como llave para cobrar remesas en cualquier cajero automático, sin comisión por retiro y sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional; un beneficio único que los clientes actuales y potenciales de Comex pueden ahora disfrutar.



Esta exclusiva innovación desarrollada por Poni representa un gran avance en el tema de remesas internacionales, al enfocarse 100% en los beneficiarios que residen en México, especialmente el 60% de la población que no cuenta con servicios de banca tradicional. Este es un sector que a menudo enfrenta grandes desafíos al querer cobrar su dinero, como ubicaciones de pago poco accesibles, inseguras y remotas, largas filas y falta de disponibilidad de efectivo en la oficina del agente de pagos.



Gricha Raether Palma, Director General de Poni México, comentó “Estamos orgullosos de ofrecer la exclusiva solución de pago de remesas en cajeros automáticos sin comisión por retiro y sin necesidad de contar con una cuenta de banco tradicional. Para acceder a esta tecnología, los beneficiarios de remesas solo tienen que comprar una Tarjeta de Retiro Poni por $10 pesos en cualquier tienda Comex y registrarla con una simple llamada telefónica, una vez activada, la persona podrá cobrar su remesa en cualquiera de los más de 50,000 cajeros automáticos a nivel nacional”.



“Con esta nueva opción los beneficiarios de las remesas son ahora quienes deciden cuándo y dónde desean cobrar su dinero. La alianza con Comex nos permite ofrecer la Tarjeta Poni, un ingrediente fundamental para esta innovación, en más de 4,500 tiendas Comex ubicadas en áreas urbanas y rurales estratégicas”, detalló el directivo.



Fernando Rubín, Director de Retail de PPG Comex, enfatizó que: “nuestra prioridad es ofrecer la mejor experiencia de compra a los millones de personas que visitan las tienda Comex anualmente. Esta alianza con Poni nos permite ampliar los beneficios y la comodidad para nuestros clientes.”



La firma de este acuerdo representa un cambio radical en el sector de remesas, especialmente en un país como México, donde el 60% de la población no cuenta con servicios bancarios; situación que permite a Comex ofrecer a sus clientes la innovadora tecnología de Poni para el cobro de remesas. especialmente en zonas rurales o semiurbanas de difícil acceso a través de la vasta red nacional de cajeros automáticos.



La adición del pago en cajeros automáticos sin cobro de comisiones para el beneficiario revolucionará la industria de remesas y se convertirá en la opción preferida para cobrar dinero en los próximos años, ya que brinda a uno de los sectores más vulnerables de la población una forma más fácil y flexible de acceder a su dinero. Las empresas, dentro o fuera del mercado financiero tradicional, tienen una oportunidad muy importante para fortalecer su cartera de productos al ofrecer a sus clientes acceso permanente y de primera clase a la amplia infraestructura bancaria.



Acerca de Poni



Poni es una tecnología financiera de American Cash Exchange, Inc., una compañía ubicada en Princeton, Nueva Jersey. Poni permite a los beneficiarios retirar sus remesas en cualquier momento, desde cualquier cajero automático, sin la necesidad de una cuenta bancaria tradicional y sin tener que pagar una tarifa en el cajero automático. Inicialmente, este servicio innovador solo está disponible para transferencias desde los EE. UU. a México.



Para más información: poni.mx



Facebook: @PoniMX



La tarjeta de débito Poni está asociada con una cuenta de depósito de bajo riesgo, emitida por Ictineo Plataforma, S.A. de C.V. S.F.P. Poni no recauda fondos del público y no realiza actividades de transmisión de dinero. El envío de remesas se realiza a través de un transmisor de dinero debidamente registrado en la CNBV.



Comex, Juntos protegemos y embellecemos la vida

Comex es una marca de PPG, cuenta con más de 4,500 tiendas en México y es líder en la fabricación, comercialización y distribución de pinturas decorativas, texturas, impermeabilizantes, productos para el cuidado de la madera, recubrimientos industriales y accesorios (Éxito). Comex consolida su liderazgo con una tendencia constante en innovación, expansión en diferentes regiones, así como con importantes operaciones en Centroamérica.



PPG: PROTEGEMOS Y EMBELLECEMOS EL MUNDO ™



En PPG (NYSE: PPG), trabajamos cada día para desarrollar y entregar las pinturas, recubrimientos y materiales en los que nuestros clientes han confiado por más de 130 años. A través de la dedicación y creatividad, solucionamos los retos más exigentes de nuestros clientes, colaborando estrechamente para encontrar el camino adecuado. Con oficinas centrales en Pittsburgh, operamos e innovamos en más de 70 países y reportamos ventas netas por $14.8 billones de dólares en 2017. Servimos a clientes en los sectores de construcción, consumo, industrial y de transporte. Para saber más, visite www.ppg.com. “Protegemos y embellecemos el mundo”, “Colorful Communities” y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Ohio, Inc.





Contacts

Susana San Román/ Tania Abundis Alatorre

[email protected]

[email protected]