Plan of Attack: NGD Studios Evoluciona Convirtiéndose en Nimble Giant Entertainment, Apuntando al Escenario Global

Hoy NGD Studios, desarrollador líder de videojuegos, anunció el cambio de su marca a Nimble Giant Entertainment. La movida cementa su estatus de experimentado estudio de desarrollo por encargo, además de desarrollador de productos propios y ahora oficialmente de publicadora de videojuegos. El anuncio llega luego de un período de crecimiento y meses de planeamiento estratégico. Con la incorporación del ex-ejecutivo de Rockstar Jerónimo Barrera, quien se une a Nimble Giant como VP de Desarrollo de Producto, el equipo de liderazgo senior está listo para llevar la compañía en su 18vo año de vida.



“La empresa mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años. Simplemente ya no somos el estudio indie que éramos, incluso 5 años atrás. Nos enfocamos en sumar gente con experiencia a nuestros ya sólidos equipos y en invertir en el aprendizaje continuo de nuestra gente, acompañándolos en su desarrollo personal y profesional. A su vez, entramos al mundo de la publicación tanto de juegos propios como de juegos desarrollados por otros estudios. Hemos evolucionado como empresa, y tiene sentido celebrarlo con un look y marca corporativa frescos,” comentó Martin Cao, CEO de Nimble Giant.



“Y por supuesto, nos enorgullece la adición de Jerónimo al equipo. Su conocimiento y la valiosa experiencia que trae como ejecutivo de un desarrollador de juegos AAA nos ayudará alcanzar la meta de convertirnos en una compañía de entretenimiento de videojuegos de clase mundial. Con planes de expandirnos tanto aquí como en en USA, publicar nuestro galardonado juego de disparos competitivo con viaje en el tiempo, Quantum League, además de Hellbound, un FPS retro de los 90s desarrollado por Saibot Studios, el 2020 perfila como un año increíble,” agregó.



“Luego de 20 productivos años en Rockstar, volver a mis raíces y crear nuevos y emocionantes juegos junto a mis compatriotas Argentinos es un sueño hecho realidad,” dijo Jerónimo Barrera, el nuevo VP de Desarrollo de Producto de Nimble Giant. “Nimble Giant posee un excelente equipo con mentes realmente únicas y creativas. No puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro.”

Más información: https://www.nimblegiant.com





Contacts

Audra McIver

Plan of Attack on behalf of Nimble Giant

[email protected]