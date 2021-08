Paysafe adquiere SafetyPay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

LONDRES | Paysafe (NYSE:PSFE) ("la compañía"), una plataforma líder de pagos especializada, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para adquirir SafetyPay por 441 millones de dólares en una transacción abonada totalmente en efectivo. SafetyPay es una plataforma de pagos líder que permite realizar transacciones de comercio electrónico a través de una opción inigualable de soluciones de banca abierta y eCash, que opera principalmente en América Latina. Para Paysafe, este último acuerdo refuerza su posición estratégica en América Latina, basándose en su acuerdo de adquisición recientemente anunciado con la plataforma de pagos peruana, PagoEfectivo. Juntas, ambas adquisiciones convierten a Paysafe en el principal proveedor de soluciones de banca abierta y eCash en América Latina, uno de los mercados online de más rápido crecimiento del mundo.

El objetivo principal de Paysafe es permitir que las empresas y los consumidores se conecten y realicen transacciones sin problemas a través de las capacidades líderes de la industria en el procesamiento de pagos, carteras digitales, eCash y soluciones de banca en línea. Ofrece más de 70 tipos de pago en más de 40 divisas en todo el mundo.

SafetyPay se fundó en 2007 como una plataforma de pagos de comercio electrónico con la misión de permitir a millones de consumidores utilizar métodos de pago alternativos (APM), sobre todo soluciones de transferencia bancaria y eCash, para realizar compras en línea. Ahora está presente en 11 países de América Latina (con cobertura adicional en Europa, ver debajo*), y opera a través de una red de bancos incomparable, con más del 90% de cobertura bancaria, y más de 180.000 puntos de cobro de efectivo. Presta servicio a cerca de 300 comercios, principalmente en los sectores de viajes, entretenimiento y bienes digitales.

Una vez completada la transacción, Paysafe tendrá escala y una presencia líder en el mercado de comercio electrónico de América Latina, de rápido crecimiento, donde los comerciantes y los consumidores por igual están mostrando un creciente deseo de utilizar soluciones de banca abierta y eCash para realizar transacciones en línea. Además, como SafetyPay ha establecido relaciones con más bancos en América Latina que cualquier otro proveedor de pagos, Paysafe estará en una posición única para capturar la cuota del naciente mercado de la banca abierta mediante la integración de más servicios y soluciones de Paysafe en el ecosistema de pagos de la región, incluidas su cartera digital y capacidades de pasarela.

Una vez concluida la operación, el equipo de SafetyPay pasará a formar parte del equipo de soluciones de banca electrónica y de Paysafe, que está dirigido por el Director General de Paysafe eCash, Udo Mueller. En ese momento, el Director General de SafetyPay, Gustavo Ruiz Moya, se convertirá en el Director General, eCash para Latinoamérica y Director Global de Banca Abierta , reportando a Mueller. El negocio ampliado de Paysafe eCash podrá ofrecer soluciones de eCash y banca abierta en más de 60 países con más de un millón de puntos de distribución.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a SafetyPay a la familia Paysafe. El equipo ha construido con éxito una plataforma de pago líder en el mercado que se ha convertido en la solución de banca abierta de hecho para América Latina. Esperamos asociarnos con Gustavo y el equipo para continuar construyendo soluciones de eCash y de banca en línea a través de LATAM y más allá. Además, al combinar las capacidades y la red de banca abierta tanto de SafetyPay como de PagoEfectivo con nuestras soluciones existentes en procesamiento, billeteras digitales y eCash, junto con nuestra profunda experiencia en verticales especializados como iGaming, viajes y bienes digitales, podemos convertirnos en el verdadero líder del mercado en la región y ofrecer a los comerciantes combinaciones únicas y poderosas para hacer crecer su negocio", comentó Philip McHugh, Director General de Paysafe.

“Estamos muy contentos de ver a SafetyPay y PagoEfectivo convertirse en parte de Paysafe y ampliar nuestras soluciones de pago a través del procesamiento de pagos con tarjeta, carteras digitales, eCash y pagos bancarios en línea con un fuerte punto de apoyo en los mercados de alto crecimiento de América Latina. Vemos sinergias interesantes en sectores verticales clave como el del juego, en el que queremos ganar. Desde el principio, hemos tenido un plan para crecer en áreas en las que podemos lograr escala a través de la eficiencia operativa. Es fantástico ver cómo el equipo ejecuta y crea más oportunidades de crecimiento", comentó Bill Foley, Presidente del Directorio de Paysafe .

Se espera que la transacción de SafetyPay se cierre en el cuarto trimestre de 2021. Los bancos de Paysafe han proporcionado compromisos de financiación y Paysafe tiene la intención de refinanciar estas instalaciones puente con nueva deuda, de manera contemporánea a la finalización de la adquisición.

RBC Capital Markets, LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor legal de Paysafe. SafetyPay contó con PJT Partners como asesor financiero exclusivo y con Quarles & Brady LLP como asesor legal de SafetyPay.

Acerca de Paysafe Limited

Paysafe Limited ("Paysafe") (NYSE:PSFE) (PSFE.WS) es una plataforma de pagos especializada líder. Su objetivo principal es permitir que las empresas y los consumidores se conecten y realicen transacciones sin problemas a través de las capacidades líderes del sector en el procesamiento de pagos, billetera digital y soluciones de efectivo en línea. Con más de 20 años de experiencia en pagos en línea, un volumen de transacciones anualizado de 92.000 millones de dólares en 2020 y aproximadamente 3.400 empleados ubicados en más de 12 lugares del mundo, Paysafe conecta a empresas y consumidores a través de 70 tipos de pago en más de 40 divisas en todo el mundo. Las soluciones de Paysafe, que se ofrecen a través de una plataforma integrada, están orientadas a las transacciones iniciadas por el móvil, al análisis en tiempo real y a la convergencia entre los pagos en línea y los realizados en tiendas físicas. Puede obtener más información en www.paysafe.com.

Acerca de la División eCash de Paysafe

Paysafe es líder del mercado mundial en la provisión de soluciones de pago eCash. El objetivo de su división eCash es dirigirse a las transacciones en línea sencillas y seguras a través de soluciones de prepago y efectivo en línea. Actualmente, está disponible para su compra en más de 650.000 puntos de venta en más de 50 países y sus marcas incluyen paysafecard, paysafecard account, paysafecard Mastercard® y Paysafecash.

Su producto original, paysafecard, utiliza un PIN de 16 dígitos y permite a los clientes comprar en línea sin utilizar una cuenta o tarjeta de crédito, protegiendo su información financiera confidencial. En 2018, el equipo de paysafecard desarrolló Paysafecash que permite a los clientes comprar primero en línea y luego pagar de forma segura sus compras con dinero en efectivo en puntos de pago cómodos y cercanos. Paysafecash ya está disponible en casi 30 países. En 2020, paysafecard y Paysafecash alcanzaron un volumen de transacciones de más de 4.600 millones de dólares.

Para más información, visite www.paysafecard.com.

Acerca de SafetyPay

SafetyPay se fundó en 2007 como una plataforma de pago de comercio electrónico diseñada para permitir a los compradores online, comerciantes y bancos realizar transacciones de forma segura. El software de la empresa ofrece opciones de pago globales en tiempo real, incluyendo transferencias bancarias y soluciones de eCash, así como otros métodos de pago alternativos (APM), para realizar compras en línea de forma segura a comerciantes de todo el mundo y pagar directamente a través de un banco local u otro punto de venta, en la moneda que cada uno elija.

La misión principal de SafetyPay sigue siendo impulsar la inclusión de los pagos en línea para toda la población latinoamericana y permitir a los comerciantes latinoamericanos y europeos ampliar sus ventas a nuevos mercados internacionales. Catorce años después, ya opera a través de la mayor red de bancos y puntos de cobro en 11 países de América Latina, con más de 180.000 puntos de cobro. *SafetyPay también cuenta con una red adicional de más de 380 asociaciones bancarias, y otros más de 20.000 puntos de cobro en siete países europeos.

SafetyPay es una empresa privada respaldada por varios inversores de capital riesgo, entre los que se encuentran International Finance Corporation, Armilar Venture Partners y Escort Investments.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir como garantía, seguridad o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los resultados reales de Paysafe Limited ("Paysafe", "PSFE" o la "Compañía") pueden diferir de sus expectativas y estimaciones y, en consecuencia, no se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como predicciones de eventos futuros. Palabras como "anticipar", "parecer", "aproximar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "prever", "orientación", "pretende", "puede", "podría", "planear", "posible", "potencial", "buscar", "debería", "haría" y variaciones de tales palabras y expresiones similares pueden identificar las declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva.

Estas declaraciones prospectivas implican importantes riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente, y potencialmente de forma adversa, de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Aunque la empresa cree que sus hipótesis sobre los acontecimientos futuros son razonables, hay una serie de factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados, incluyendo, aunque sin limitación a: el calendario y el cumplimiento de las condiciones de cierre en relación con la transacción, la posibilidad de que la transacción no se concrete, las condiciones económicas y políticas en los mercados globales en los que operamos, la posibilidad de que la integración tras la transacción sea más difícil de lo esperado; y otros factores incluidos en los "Factores de Riesgo" en nuestro formulario 20-F y en otros archivos que hacemos con la SEC, que están disponibles en https://www.sec.gov. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. La empresa renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de hacer pública cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a las mismas, o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se base cualquier declaración, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto con la prensa

Kate Aldridge

[email protected]

+44 (0) 750 0797547

Inversores

Kirsten Nielsen

[email protected]

+1 (646) 901-3140