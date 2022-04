PayRetailers adquiere Paygol de Chile y Pago Digital de Colombia en un movimiento para unificar el mercado del comercio electrónico Latinoamericano por $85 mil millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

BARCELONA, ​​España | PayRetailers, el principal especialista en pagos de LATAM FinTech, anunció hoy la adquisición de dos plataformas de pagos en línea, Paygol de Chile y Pago Digital de Colombia. Las dos adquisiciones fortalecen el alcance y la profundidad de PayRetailers a medida que la empresa avanza para aprovechar el potencial de los pagos de comercio electrónico en América Latina.

Paygol y Pago Digital se ajustan perfectamente a los criterios de adquisición de PayRetailers, proporcionando tecnologías innovadoras, productos financieros, un claro enfoque en el cliente, sólidas garantías financieras (como el cumplimiento de PCI) y capacidades de pago transfronterizo, junto con una amplia presencia y comprensión de los mercados locales.

Ambas empresas admiten una amplia gama de opciones de pago. Estas soluciones fortalecen aún más las capacidades de procesamiento de tarjetas de PayRetailers en América Latina. Así mismo, las marcas han invertido en notoriedad: Paygol es patrocinador oficial de la Copa Chile Easy 2022; y Pago Digital ha anunciado el patrocinio de la principal competencia del fútbol colombiano: la Liga BetPlay DIMAYOR.

Simplificando los pagos de LATAM

Hasta la fecha, LATAM ha sufrido un entorno de pagos de comercio electrónico B2B inconexo que ve a los comerciantes en línea obligados a unir servicios en múltiples países, jurisdicciones regulatorias y monedas.

PayRetailers está simplificando el comercio electrónico B2B a través de una plataforma de pagos en línea para LATAM, única, intuitiva y efectiva. La estrategia consiste en identificar, seleccionar y adquirir las empresas candidatas perfectas, combinando la innovación y el conocimiento local, alcanzando un nivel regional e inversión Fintech de clase mundial.

El fundador y CEO de PayRetailers, Juan Pablo Jutgla, dijo: “países, comunidades, empresas e individuos están siendo transformados por el comercio electrónico. El acceso hiperlocal a vastos mercados internacionales generará nuevas inversiones, empleos, educación y oportunidades para millones en todo nuestro continente”.

“Tanto Pago Digital como Paygol comparten nuestra visión de democratizar la inclusión financiera y demuestran claramente un compromiso con las comunidades locales a través del patrocinio. Las adquisiciones de hoy nos acercan a una plataforma de pagos de comercio electrónico transparente, sin barreras y abierta que traerá la inclusión financiera de Tierra del Fuego a Punta Gallinas”.

Escalando proveedores de LATAM

La adquisición brinda a Paygol y Pago Digital acceso a los amplios conocimientos técnicos, recursos de marketing e inversión financiera de PayRetailers para crecer a escala.

El CEO de Paygol, Carlos Varas, dijo: “Paygol cree apasionadamente en el poder del conocimiento local para salvar las fronteras internacionales. Es un entendimiento que compartimos con PayRetailers a medida que avanzamos juntos para liberar verdaderamente el potencial de los negocios de comercio electrónico en todo Chile”.

El CEO de Pago Digital, William Talero, dijo: “Pago Digital se fundó con una visión de pagos en línea simples y accesibles. Hemos recorrido un largo camino en 10 años y ahora estamos emocionados de pasar al siguiente nivel con PayRetailers: compartir tecnologías, experiencia y conocimientos para brindar a nuestros clientes oportunidades cada vez mayores”.

Royal Park Partners actuó como asesor financiero y estratégico exclusivo de PayRetailers en la adquisición de Pago Digital.

Como parte de su hoja de ruta de crecimiento estratégico, PayRetailers planea expandir su presencia en LATAM. Esto incluye la profundización de las redes existentes en países clave de LATAM, junto con la ambición de crecer en América Central y el Caribe.

Descubriendo el potencial de LATAM

La misión de PayRetailers de unificar y simplificar los pagos de comercio electrónico tiene el potencial de catalizar un mercado actualmente de bajo rendimiento. Si bien el comercio electrónico de LATAM está creciendo rápidamente, alcanzando un estimado de US $85 mil millones en 2021, se ve eclipsado por regiones con sistemas de pago integrados como Europa (alrededor de US $530 mil millones) y EE.UU. y Canadá (alrededor de US $500 mil millones).

Juan Pablo Jutgla, concluyó: “la misión de PayRetailers es simple: hacer realidad el vasto potencial de comercio electrónico de LATAM. Esta claridad de propósito nos impulsa a medida que adquirimos las empresas adecuadas en el momento adecuado para ofrecer las capacidades adecuadas. Como Paygol y Pago Digital nos brindan una nueva presencia poderosa en Chile y Colombia, estamos en una posición ideal para unificar y simplificar el comercio electrónico con experiencias de pago a clientes sin inconvenientes en LATAM y más allá”.

Acerca de PayRetailers

Establecida en 2017, PayRetailers es una empresa líder en servicios de pago con sede en España y oficinas regionales en Malta, México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Su plataforma de pago en línea insignia es una solución unificada que integra más de 250 métodos de pago, incluidas alternativas de pago en línea que utilizan moneda local, como pagos en efectivo, tarjetas de crédito/débito, banca en línea, códigos QR y una amplia gama de billeteras electrónicas.

La plataforma de pago de PayRetailers aprovecha la tecnología API para conectar a los consumidores latinoamericanos con comerciantes internacionales, ofreciendo una experiencia de pago perfecta.

Desde la perspectiva del comerciante, la solución tiene la clara ventaja de eliminar los obstáculos asociados con la integración de múltiples adquirentes y métodos de pago, configurando varias entidades locales y administrando los procesadores de pago y pago de forma individual.

Para obtener más información, visite: www.payretailers.com

Acerca de Paygol

Paygol es una plataforma de pago en línea que permite a los comerciantes recibir pagos a través de una amplia gama de métodos de pago de forma rápida y sencilla. Ofrecemos a los comerciantes una variedad de métodos de pago locales en América Latina que ayudan a los consumidores a pagar con el método de pago en el que confían y conocen.

Para obtener más información, visite: www.paygol.com

Acerca de Pago Digital

Pago Digital es una pasarela de pagos en Colombia que desde 2011 ha estado en el mercado ofreciendo soluciones de procesamiento de pagos en línea para mercados emergentes, suministrando tecnología innovadora y segura para los negocios en línea. La empresa ofrece una amplia gama de opciones para pagar en moneda local, incluidos pagos en efectivo, tarjetas de crédito, banca en línea y soluciones populares específicas del mercado.

Para más información visita: www.pagodigital.co

Acerca de los socios de Royal Park

Royal Park Partners es una firma global de asesoría en finanzas corporativas que brinda apoyo a empresas Fintech ambiciosas con asesoramiento especializado en transacciones. La firma trabaja en asociación con empresas de tecnología financiera prominentes y emergentes, brindando la experiencia necesaria para permitir que los empresarios, fundadores y fondos construyan el futuro de las finanzas.

Royal Park Partners brinda asesoramiento en las áreas de finanzas corporativas, obtención de capital, capital privado, ventas comerciales y ofertas públicas iniciales. Royal Park Partners es un representante designado de Sapia Partners LLP, que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera.

Para obtener más información, visite www.royalparkpartners.com

Catalina Rivera

[email protected]