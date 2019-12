Patria Investments, Shell y Mitsubishi Hitachi Anuncian la Firma de un Contrato con BNDES para Financiar la Planta Termoeléctrica Marlim Azul

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patria Investments, Shell y Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas (MHPS) anunciaron la firma de un contrato con el banco estatal de desarrollo de Brasil (BNDES) para financiar la planta termoeléctrica de gas Marlim Azul Energia, en Macaé (estado de Río de Janeiro). El préstamo aprobado por el banco federal para la construcción de la planta es de 2 mil millones de BRL, a lo largo de 24 años.



“El contrato con BNDES es un paso importante en el desarrollo de un proyecto que contribuirá decisivamente a la consolidación del nuevo mercado de gas, lo que hace que el mercado y que los precios sean más competitivos. Estamos haciendo realidad la generación de energía a partir del gas presal brasileño”, señala Bruno Chevalier, director ejecutivo de Marlim Azul Energia.



Acordada formalmente en diciembre de 2018, la empresa conjunta entre Patria, Shell y MHPS desarrolla la planta, así como la comercialización de la energía generada, tanto en el mercado cautivo a través de una subasta realizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) en diciembre de 2017 como en el entorno de libre contratación (ACL), a través de Shell Energy Brasil. Patria Investments tiene una participación del 50,1 % en el proyecto, donde el Grupo Shell tiene 29,9 % y MHPS, el 20 %.



“La fe de BNDES en Marlim Azul refleja la capacidad demostrada por Patria a lo largo de los años en el desarrollo de activos sólidos y eficaces que han contribuido a la expansión de la infraestructura del Brasil en varios segmentos. Para Patria, el área de energía es una de las más relevantes en el Brasil, con muchas oportunidades para la iniciativa privada”, comenta Otavio Castello Branco, socio de Patria y jefe de inversiones en infraestructura.



La planta Marlim Azul (565 MW) es la primera de los proyectos de energía de gas presal del Brasil en ganar una subasta, ya que ofrece uno de los costos unitarios variables (variable unit cost, VUC) más competitivos en plantas de gas. La planta entrará en funcionamiento en enero de 2023. La empresa conjunta invertirá 2,5 mil millones de BRL en la construcción de la planta termoeléctrica, con Shell Brasil Petróleo Ltda que suministrará el gas.



“Es un proyecto pionero y competitivo que nos permitirá monetizar el gas natural presal de Brasil. Para hacer esto, elegimos socios que comparten nuestro propósito y nuestra visión del futuro. Marlim Azul es el último indicio de nuestra apuesta a la transición energética. Establecer un nuevo valor para el gas natural y subrayar nuestra producción en la producción y comercialización de energía hace de este proyecto un hito en nuestro siglo de historia en el Brasil”, señala el director ejecutivo de Shell Brasil, André Araujo.



Marlim Azul, la primera planta en utilizar una turbina a gas de MHPS con tecnología M501JAC en el Brasil, se espera que tenga una eficacia de despacho de más del 80 %, lo que le permitirá complementar la intermitencia de generación renovable con las reservas de gas natural presal. En su punto máximo, la construcción de la planta empleará directamente a unas 1500 personas.



“MHPS está muy orgulloso de haber comenzado el desarrollo de este proyecto y de ser el proveedor de soluciones tecnológicas para la planta de Marlim Azul. Nuestra isla de energía de turbina de gas JAC será la más eficaz, al convertir el gas presal del Brasil, maximizar su valor y convertirlo en electricidad para la creciente economía brasileña”, manifiesta Paul Browning, presidente y director ejecutivo de MHPS Americas.

Acerca de Patria Investments



Patria Investments es el líder de gestión de activos alternativos en América Latina, con más de 30 años de experiencia en capital privado, infraestructura, bienes raíces y crédito. Actualmente, Patria tiene diez oficinas en algunos de los principales centros financieros del mundo. Desde 2010, Patria tiene a Blackstone, un líder global en gestión de inversiones alternativas, como socio relevante. Para obtener más información, ingrese a www.patria.com.



Acerca de Shell



Shell, una compañía energética global con 112 años en el negocio y que emplea a unas 90 000 personas en más de 70 países, ha estado en Brasil desde 1913, donde emplea a unas 800 personas. Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad actual y futura, al operar de manera responsable a nivel económico, ambiental y social. Las actividades de Shell en Brasil abarcan los negocios de los segmentos de Upstream (Exploración y Producción) y en Marina. En el segmento de Downstream (Distribución y Venta), la compañía también opera en el sector de Lubricantes. Los otros negocios, incluida la distribución minorista de combustible, son administrados por la empresa conjunta Raízen. Shell fue la primera empresa privada en producir petróleo en la cuenca de Campos después de la apertura del mercado.



Acerca de Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Con su sede central en Lake Mary, Florida, MHPS Americas emplea a más de 2000 personas que diseñan, construyen, instalan, controlan y brindan mantenimiento a tecnologías de (turbinas) de gas natural, vapor y geotérmicas, sistemas de control medioambiental y soluciones distribuidas de energía renovable en América del Norte y del Sur. MHPS Americas también colabora con los clientes para implantar la inteligencia artificial y las tecnologías bajas en carbono con el objetivo de eliminar el costo y el carbono de la cadena de valor de la energía eléctrica. MHPS Americas es una empresa subsidiaria de Mitsubishi Hitachi Power Systems, una empresa conjunta entre Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y Hitachi, Ltd. PWPS y MD & A son subsidiarias de propiedad absoluta de MHPS Americas. MH Power Systems América Latina tiene su sede central en São Paulo, Brasil. Para obtener más información sobre MHPS, visite www.changeinpower.com.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Información de prensa:

Ideal H+K Strategies ([email protected])

Bruna Leone: (+55 11) 4873-7940 / 9.6688-8007 / [email protected]

Rodrigo Fonseca: (+55 11) 4873-7621 / 9.4846-5003 / [email protected]

Alexandre Teixeira: (+55 11) 4873-7991 / 9.9909-3057 / [email protected]