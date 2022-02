PAIRWISE Y TROPIC BIOSCIENCES ANUNCIAN ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR TECNOLOGÍA DE EDICIÓN GENÓMICA PARA PROMOVER LA INOVACIÓN EN EL CULTIVO DE PLÁTANO Y CAFÉ

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

DURHAM, N.C. | Pairwise, una compañía de tecnología de alimentos de los Estados Unidos que utiliza edición genómica para desarrollar nuevas variedades de frutas y verduras, y Tropic Biosciences (Tropic), una compañía de agrotecnología del Reino Unido con enfoque en cosechas tropicales, anunciaron un acuerdo que otorgará acceso a tecnología de edición genómica para ampliar su potencial revolucionario en cosechas de gran importancia e impacto económico global.

La edición genómica permite cambios precisos y orientados en el ADN y permitirá a Tropic acelerar la innovación en la reproducción de plantas en la cosecha de plátano y café. Inicialmente, Pairwise recibió autorización del uso de tecnología de edición genómica por parte de Harvard University, y ha comprobado el uso de tal tecnología en su cartera demostrando la habilidad de transformar y editar cerca de 11 cosechas a la fecha. La precisión que permite la edición genómica ha permitido a Pairwise el acceso a rasgos que no eran posibles de obtener utilizando tecnologías de edición genómica anteriores, liberando un alcance más amplio de variaciones naturales que se encuentran en estas cosechas. Este acuerdo de autorización permite la ampliación del uso de esta tecnología en cosechas tropicales que son de suma importancia.

“Como compañía orientada a una misión, creemos que es imperativo el crear alianzas con otras compañías visionarias las cuales pueden ampliar nuestra misión de crear un mundo más saludable,” declaró Ian Miller, Director de Desarrollo de Pairwise. “Este acuerdo con Tropic Biosciences es un paso importante en el desarrollo de nuevas variedades de cosechas tropicales de las cuales dependen miles de millones de consumidores y decenas de millones de agricultores a pequeña escala, y que además demuestra la habilidad de nuestras tecnologías de plataforma para resolver problemas en la economía de la cosecha de plantas.”

“La edición genómica es un tipo de innovación que se presenta solo una vez durante una generación, y el incluir estas importantes herramientas de edición genómica en la caja de herramientas de Tropic Biosciences brindará más apoyo a nuestros esfuerzos de enfrentar los desafíos en la cosecha de plátano y café.” comentó Gilad Gershon, Director Ejecutivo de Tropic. “El acuerdo con Pairwise es interesante, y apoyará a nuestra misión de brindar innovación importante a las regiones y agricultores quienes se beneficiarán con un cultivo más eficiente y mejoras en las prácticas para un medio ambiente sostenible.”

Hoy, Tropic está operando en cosechas tropicales de plátanos, café y arroz de gran superficie, utilizando su tecnología GEiGS® y otras tecnologías de reproducción avanzadas. Debido a la gran presión creada por el cambio climático y las enfermedades, la función de Tropic podría tener un profundo impacto para los más de 25 millones de agricultores de café y plátano por todo el mundo, los 400 millones de personas que consumen plátanos y los mil millones de personas que consumen globalmente más de 1 millón de kilos de café al año.

Al momento, Pairwise está desarrollando nuevos tipos de verduras de hoja verde, bayas, y cerezas para los consumidores en el mercado de Norteamérica. Además, Pairwise cuenta con una colaboración por cinco años de $100 millones de dólares con Bayer Crop Science para el progreso de herramientas de edición genómica en la agricultura por surcos. En febrero del 2021, Pairwise recaudó $90 millones de dólares por medio de una venta de fondos serie B, alcanzando un total de $115 millones de dólares sumando la venta de fondos serie A. En tres años, la compañía ha crecido contando con más de 130 empleados y con un crecimiento adicional anticipado en el 2022.

Acerca de Pairwise

Impulsado por la convicción de que alimentos saludables deben de ser consistentemente frescos, deliciosos y convenientes, Pairwise agrupa líderes, tecnología y alimentos de consumo para utilizar el potencial transformativo de nuevas tecnologías genómicas y crear nuevos productos innovadores. Pairwise está operando para desarrollar nuevas variedades de cosechas, y colaborando con organizaciones que buscan impulsar la innovación en la economía del cultivo de plantas. La compañía fue fundada por el Director Ejecutivo Tom Adams y Director de Empresas Haven Baker, con los cofundadores científicos J. Keith Joung, Profesor de Patología de Harvard Transformative Technologies in Healthcare, y Vicepresidente de Facultad del Institute of Harvard and MIT; y Feng Zhang, Investigador McGovern y Profesor de MIT. Para más información, visite www.pairwise.com.

Acerca de Tropic Biosciences

Tropic Biosciences es una de las compañías de edición genómica agrícola líderes en el mundo. Su equipo de más de 120 profesionistas se concentra en la utilización de tecnologías genéticas (por ejemplo, CRISPR, GEiGS®) para abordar los retos agrícolas y ambientales más críticos que enfrentan las grandes industrias del café, plátano y arroz. Para más información, visite www.tropicbioscience.com.

