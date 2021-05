Orbia Anuncia una Oferta de Licitación en Efectivo para sus Bonos Pendientes con Vencimiento en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

CIUDAD DE MÉXICO | Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) (BMV: ORBIA) anuncia que ha comenzado una oferta para comprar su monto de capital en circulación de 750 000 000 USD del 4,875 % de los bonos preferenciales que vencen en 2022 (CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01) (los “Valores”) de conformidad con una oferta (la “Oferta de Licitación”) para adquirir en efectivo todos y cada uno de los Valores en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la oferta de compra, con fecha del 17 de mayo de 2021 (la “Oferta de Compra”) y la correspondiente notificación de garantía de entrega (la “Notificación de Garantía de Entrega” y, junto con la Oferta de Compra, los “Documentos de la Oferta”).

La Oferta de Licitación finalizará a las 5:00 p. m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 21 de mayo de 2021, a menos que se extienda (fecha y hora, ya que esta puede extenderse, la “Fecha de Vencimiento”). Los Valores válidamente licitados pueden retirarse a las 5:00 p. m. o antes (hora de la ciudad de Nueva York) el 21 de mayo de 2021, a menos que se extienda, pero no a partir de entonces. La fecha de liquidación de la Oferta de Licitación será inmediatamente posterior a la Fecha de Vencimiento, y se espera que sea a más tardar tres días hábiles después de la Fecha de Vencimiento, o el 26 de mayo de 2021, a menos que se extienda (dicha fecha, ya que esta puede extenderse, la “Fecha de Liquidación”).

Los Tenedores de Valores que (i) ofrezcan válidamente sus Valores en la Fecha de Vencimiento o antes de ella o (ii) entreguen una Notificación de Garantía de Entrega debidamente cumplimentada y debidamente ejecutada en la Fecha de Vencimiento o antes y presenten sus Valores a las 5:00 p. m. o antes (hora de la ciudad de Nueva York) el segundo día hábil después de la Fecha de Vencimiento, que se espera que sea el 25 de mayo de 2021, será elegible para recibir 1 055,75 USD por cada monto de capital de 1000 USD de Valores (la “Consideración de la Licitación”). Además de la Consideración de la Licitación, los tenedores cuyos Valores se acepten para la compra recibirán el pago de los intereses devengados y no pagados sobre dichos Valores hasta la Fecha de Liquidación, pero sin incluirla (el “Pago de Cupones Devengados”), junto con cualquier interés adicional. La Consideración de la Licitación y el Pago de los Cupones Acumulados se pagarán en efectivo. Los intereses dejarán de devengarse en la Fecha de Liquidación de todos los Valores comprados en la Oferta de Licitación.

La obligación de Orbia de aceptar y pagar los Valores licitados válidamente y no retirados válidamente de conformidad con la Oferta de Compra está sujeta a la satisfacción de ciertas condiciones habituales descritas en la Oferta de Compra, incluido que Orbia no estará obligada a consumar la Oferta de Compra en el ocurrencia de un evento o eventos o la probable ocurrencia de un evento o eventos que podrían o podría esperarse razonablemente que prohíban, restrinjan o retrasen la consumación de la Oferta de la Licitación o perjudiquen materialmente los beneficios contemplados para Orbia de la Oferta de Licitación. Orbia puede renunciar a estas condiciones, en su totalidad o en parte, en cualquier momento y de vez en cuando, a su entera discreción, sujeto a la ley aplicable. La Oferta de Licitación no está condicionada a ningún monto de capital mínimo de Valores.

Sujeto a la ley aplicable, la Oferta de Licitación puede ser enmendada, extendida o, si una condición no se satisface o renuncia antes de la Fecha de Vencimiento, puede rescindirse. Si Orbia rescinde la Oferta de Licitación, notificará sin demora al agente de licitación de la Oferta de Licitación y todos los Valores ofertados serán devueltos sin demora a los tenedores de esta. A partir de dicha terminación, se liberarán todos los Valores bloqueados en DTC. Sujeto a los resultados de la Oferta de Licitación, actualmente tenemos la intención de enviar un aviso de reembolso con respecto a los Valores en circulación de conformidad con sus términos tan pronto como sea posible después de la Fecha de Liquidación. Esta declaración de intenciones no constituirá un aviso de canje bajo el contrato.

Se aconseja a los titulares consultar con cualquier banco, corredor de valores u otro intermediario a través del cual posean los Valores, cuando dicho intermediario requiera recibir instrucciones de un titular, para que ese titular pueda participar, o retirar la orden de participar en la Oferta de Licitación antes de los plazos establecidos en el presente documento y en los Documentos de la Oferta. Los plazos establecidos por cualquier Intermediario y DTC para la entrega y el retiro de las Instrucciones de licitación serán también antes de las fechas relevantes especificadas aquí y en los Documentos de la Oferta.

Orbia ha retenido a BBVA Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC para actuar como agentes de ofertas en relación con la Oferta de Licitación (los “Agentes de Ofertas”). D.F. King & Co., Inc. se desempeñará como agente de cotización e información para la Oferta de Licitación.

Cualquier pregunta o solicitud de asistencia relacionada con la Oferta de Licitación puede dirigirse a BBVA Securities Inc. al +1 (800) 422 8692 (llamada gratuita) y +1 (212) 728 2446 (cobro) y a Morgan Stanley & Co. LLC al +1 (800) 624-1808 (llamada gratuita) y +1 (212) 761-1057 (cobro). Las solicitudes de copias adicionales de los Documentos de la Oferta pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al + (800) 848-2998 (llamada gratuita) o + (212) 269-5550 (cobro). Se puede acceder a los Documentos de la Oferta en el siguiente enlace: www.dfking.com/orbia.

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de compra o venta, o la solicitud de una oferta de compra o venta de valores.

La Oferta de Licitación solo se hace de acuerdo con los Documentos de la Oferta. Los Documentos de la Oferta no se han presentado ni han sido aprobados ni revisados por ninguna comisión de valores federal o estatal o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o idoneidad de los Documentos de la Oferta ni de cualquier otro documento relacionado con la Oferta de Licitación, y es ilegal y puede constituir un delito penal realizar cualquier manifestación en contrario. La Oferta de Licitación no se formula a los titulares de Valores de ninguna jurisdicción en la cual la aceptación de esta no cumpla con las garantías, la legislación para Regular la Emisión y la Venta de Valores y otras leyes de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción donde las leyes de valores o la legislación para Regular la Emisión y la Venta de Valores requieran que la oferta sea hecha por un corredor o por un distribuidor autorizado, la Oferta de Licitación será considerada hecha en nombre de Orbia por los Agentes de Ofertas o por uno o más corredores registrados o distribuidores autorizados bajo las leyes de dicha jurisdicción.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE Y EN LA OFERTA DE COMPRA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ORBIA Y NO HA SIDO REVISADA NI AUTORIZADA POR LA ) Y SUS REGULACIONES. NI LA OFERTA DE COMPRA, EL AVISO DE ENTREGA GARANTIZADA NI CUALQUIER OTRO MATERIAL DE LA OFERTA PUEDE SER PUBLICADO, COMERCIALIZADO O DISTRIBUIDO EN MÉXICO. ADEMÁS, LA CNBV NO HA CONFIRMADO LA EXACTITUD NI DETERMINADO LA ADECUACIÓN DE ESTA OFERTA DE COMPRA. AL TOMAR UNA DECISIÓN EN CUANTO A LICITAR ALGUNO DE SUS VALORES, TODOS LOS TITULARES DEBEN CONFIAR EN SU PROPIA REVISIÓN Y EXAMEN DE LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE LICITACIÓN.

La comunicación de este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación no se está realizando y dichos documentos y/o materiales no han sido aprobados por una persona autorizada para los propósitos del Artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del año 2000. Este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación se distribuye únicamente a las personas que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones comprendidas en el artículo 19(5) de la Orden 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del año 2000 (Promoción Financiera), y sus enmiendas (la “Orden”); (ii) sean personas que estén cubiertas por el Artículo 49(2)(a) hasta la (d) (compañías de altos ingresos, asociaciones no incorporadas, etc.) de la Orden; (iii) sean miembros o acreedores de ciertas entidades corporativas según lo definido por o en el Artículo 43(2) de la Orden, (iv) estén fuera del Reino Unido, o (v) sean personas a las que se les puede comunicar legalmente una invitación o incentivo para participar en una actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del año 2000) en relación con la oferta de compra de valores como “personas relevantes”). Este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación están dirigidos únicamente a personas relevantes y no deben actuar ni depender de personas que no sean personas relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión para la cual este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de Licitación estén disponibles y se realizarán únicamente con personas relevantes.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de naturaleza no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. No se puede garantizar que se completen las transacciones descriptas en este documento ni los términos finales de dichas transacciones. Orbia no asume obligación alguna de actualizar públicamente o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros ni por cualquier otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Inversores

Javier Luna, director de Mercados de Capital y Relaciones con Inversores

+52 55 5366 4151

[email protected]



Media

Kacy Karlen, directora de Comunicaciones Corporativas

+1 865-410-3001

[email protected]