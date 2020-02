ONE Banana certifica la producción orgánica con el estándar Fairtrade 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Nuestras granjas familiares sostenibles están todas certificadas con los más altos estándares de terceros; sin embargo, ahora también estamos orgullosos de anunciar que nuestra granja en Perú está certificada bajo el estándar internacional de Comercio Justo (Fair Trade), que beneficia a todos los involucrados en la cadena de suministro, desde los productores hasta los consumidores finales”, comentó Robert Adams, presidente de ONE Banana Co.



Al certificar sus operaciones, ONE Banana garantiza su compromiso con las prácticas comerciales internacionales justas y sostenibles, al promover el pago de un precio justo y, en consecuencia, un salario ecuánime para sus trabajadores, así como el cumplimiento de las normas internacionales laborales y ambientales.



UN plátano orgánico:

La agricultura orgánica mejora la fertilidad del suelo; no se utilizan productos químicos como pesticidas o fertilizantes de nitrógeno artificial y esto también garantiza mayores niveles de nutrientes y antioxidantes.

ONE Banana aumenta su producción orgánica en una granja 100 % orgánica en Perú, donde los plátanos se cultivan para cumplir con los más altos estándares internacionales que garantizan la excelencia del producto. "Nuestros productos orgánicos pueden ser identificados fácilmente por nuestra etiqueta característica de ONE BANANA en un vibrante color púrpura", comentó Adams.



El estándar FAIRTRADE:

El estándar Fairtrade tiene como objetivo eliminar la pobreza a través del desarrollo comunitario y la promoción de un precio justo para los productos básicos, lo que busca que los agricultores y los trabajadores de los países en desarrollo obtengan un ingreso decente por el trabajo realizado.



Al igual que ONE Banana, el estándar FAIRTRADE se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto garantiza que la empresa respete el marco legal en cada uno de los países donde opera al promover el cumplimiento más allá de lo que se espera de la marca.



Certificaciones:

ONE Banana tiene la misión de producir plátanos deliciosos de la más alta calidad de una manera social y ambientalmente responsable.

La implementación de los programas de RSC (Responsabilidad social corporativa) y el uso de tecnología vanguardista le han permitido a One Banana cumplir con los estándares internacionales sobre desarrollo comunitario y conservación de los recursos naturales, lo que permite que ONE Banana sea certificada bajo estándares, tales como: Rain Forest Alliance, BASC, Global Gap, CTPA, USDA Organic, el Reglamento de la comunidad europea sobre producción orgánica y el Estándar agrícola japonés (Japanese Agricultural Standard, JAS).



Acerca de ONE Banana:

ONE Banana es una empresa de propiedad familiar productora, transportista y distribuidora sostenible de frutas tropicales, con operaciones en los EE. UU., Guatemala, Europa, Perú y Ecuador. La misma se ha convertido en líder dentro de la agricultura socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Para obtener más información, visite: https://www.onebananas.com



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



Contacts

Javier Aguirre

director corporativo

[email protected]

(502) 2420-9600