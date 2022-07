Un nuevo estudio del Instituto Ponemon encuentra que el 60% de los líderes de TI y Seguridad no confían en su capacidad para asegurar el acceso a entornos de nube

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MIAMI | Appgate (OTC: APGT), la compañía de acceso seguro, reveló una investigación independiente del resultado del Instituto Ponemon sobre el 60% de los líderes de TI y Seguridad que no tienen confianza en la capacidad de sus organizaciones para asegurar un acceso a la nube seguro, incluso cuando la adopción continúa creciendo en un diverso rango de entornos de nube.

El estudio global sobre la seguridad Zero Trust para la nube encuestó a casi 1.500 personas a cargo de la toma de decisiones de TI y profesionales de seguridad en todo el mundo para examinar los problemas que experimentan al asegurar los entornos de nube y cómo los métodos de seguridad de Zero Trust pueden permitir la transformación digital.

Las organizaciones se enfrentan a una multitud de barreras para asegurar diversos entornos de nube, con los desafíos mayores citados como el monitoreo o la visibilidad de la red (48%), la experiencia interna (45%), el aumento en los vectores de ataque (38%) y las soluciones de seguridad aisladas (36%). Además, el 62% de los encuestados dicen que las soluciones de seguridad basadas en el perímetro tradicionales ya no son adecuadas para mitigar el riesgo de las amenazas como el secuestro de datos, los ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), las amenazas internas y los ataques de intermediarios.

A medida que las prácticas de desarrollo de nubes nativas crecen, el 90% de los encuestados habrán adoptado DevOps y el 87% habrá adoptado contenedores dentro de los próximos tres años, pero las prácticas de seguridad moderna no están tan generalizadas. Solo el 42% puede segmentar sus entornos y aplicar el principio del privilegio menor con confianza, y casi un tercio de las organizaciones no tiene ninguna colaboración entre la seguridad de TI y DevOps, lo que presenta un gran riesgo.

El informe también revela que el Acceso a la Red de Zero Trust (ZTNA) puede abordar estos desafíos y acelerar la transformación de la nube de una organización. Los encuestados que adoptaron una estrategia de Zero Trust informan una mayor productividad del equipo de seguridad de TI (65%), una autenticación más fuerte con una postura de identidad y riesgo (61%), una mayor productividad para DevOps (58%) y una mayor visibilidad de redes y capacidades de automatización (58%) como los beneficios más importantes.

"Las organizaciones se encuentran en un dilema, comprender que las soluciones de seguridad de legado no están funcionando bien en la nube al mismo tiempo que se enfrentan a una creciente necesidad de mitigar los riesgos en desarrollo", dijo el Dr. Larry Ponemon, presidente y fundador del Instituto Ponemon. "Esta nueva investigación global prueba que Zero Trust puede ayudar a abordar estos desafíos, y también ofrece beneficios más allá de la seguridad de la nube, particularmente alrededor de una mayor productividad y eficiencia para los equipos y usuarios finales de TI en la misma medida".

El ZTNA puede ayudar a las organizaciones a mantener el ritmo con las implementaciones ágiles de la nube al proveer un motor de política unificada que ofrece un acceso seguro para todos los usuarios, dispositivos y volúmenes de trabajo, independientemente de dónde residan.

"Esta investigación valida que, aunque la seguridad de la nube no sea fácil, aplicar los principios de Zero Trust para asegurar un acceso seguro a los volúmenes de trabajo va más allá de proteger datos de valor y realmente puede acelerar la transformación digital de una empresa", dijo Jawahar Sivasankaran, presidente y jefe de operaciones en Appgate. "Cuando está bien hecho, Zero Trust puede llevar la eficiencia y la innovación significativas a todo el ecosistema de TI para los lados de la seguridad y el negocio de una organización, más que solo ser una herramienta de seguridad adicional".

Otros descubrimientos clave en el informe incluyen:

Consulta el informe completo sobre los descubrimientos de esta encuesta.

Sobre Appgate

Appgate es la compañía de acceso seguro. Empoderamos cómo las personas trabajan y se conectan al proveer soluciones construidas a propósito sobre los principios de seguridad de Zero Trust. Este enfoque de seguridad definido por las personas permite conexiones rápidas, simples y seguras desde cualquier dispositivo y ubicación a volúmenes de trabajo en cualquier infraestructura de TI en entornos de la nube, locales e híbridos. Appgate ayuda a las organizaciones y agencias gubernamentales de todo el mundo a comenzar desde donde están, acelerar su viaje con Zero Trust y planear su futuro. Obtén más información en appgate.com.

