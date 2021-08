Mujeres que dejan huellas en el país y el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El inicio de TEchINPSIRA estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ingeniería, Eduardo Mangarelli, quien remarcó la responsabilidad de la Universidad ORT Uruguay en divulgar, comunicar e inspirar sobre las posibilidades que brinda el área de tecnología. “Es un sector que tiene muchas ventajas, entre ellas el desempleo negativo y una gran necesidad de talentos”.



Luego tuvo lugar el mensaje de la directora general de la universidad, Charlotte de Grünberg, quien transformó el Instituto Tecnológico ORT en lo que es hoy la Universidad ORT Uruguay. Recordó que en el proceso debió hacer frente a un entorno fundamentalmente masculino y que no fue fácil. Asimismo, alentó a las mujeres a no “poner límites a sus sueños, que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ser los ladrillos de su futuro”.



TEchINSPIRA contó con charlas inspiracionales a cargo de Pía Campot, María Garaña y Luisa Pereira; paneles de reflexión sobre “Vivir la ciencia y la tecnología”, “Jóvenes en ciencia y tecnología”, “Contratación de mujeres en empresas tecnológicas” y “Educación y promoción en ciencia y tecnología”, además de talleres para preuniversitarios con más de 60 participantes.



Durante todo el evento, se puso de manifiesto el valor de estas instancias para dar luz a una problemática mundial, la falta de mujeres en este sector, y mostrar que no hay razones para que esto ocurra.



Se mencionó también, la necesidad de referentes mujeres y de hacer visible el trabajo y los aportes que las mujeres hacen tanto en la ciencia como en la tecnología. La charla a cargo de la ingeniería en Biotecnología y docente de la Facultad de Ingeniería, Pía Campot, apuntó en ese sentido y reflexionó que no hay que irse lejos en el tiempo para buscar mujeres referentes, sino que basta mirar alrededor para conocer a mujeres científicas, que también son madres, hijas o hermanas.

Luisa Pereira, una de las expositoras, enfocó su charla en mostrar cómo la tecnología y el arte no son dos mundos separados, sino que son dos disciplinas que se fusionan, que pueden integrar para crear sistemas musicales, y que se puede programar para expresar.



Por su parte, María Garaña, actual vicepresidenta de EMEA Professional Services en Adobe, comenzó su charla dando dos consejos a las jóvenes, en primer lugar autoconocerce, "elegir un camino donde haya consistencia entre quién eres y qué haces" y, en segunodo lugar, "estar presente en el aquí y en el ahora. Tenés tiempo para parender y equivocarte", reflexionó.



Luego habló sobre las distintas áreas tecnológicas que hay en una empresa, “Desde el punto de vista empresarial, las posibilidades de trabajar en tecnología son enormes, puede ser en el área de marketing, de desarrollo de negocio, pasando por nuevos canales, innovación hasta en el área de ventas”.



Confesó que trabajar en este sector le “permitió entender las claves del mundo y asistir a nuevos modelos de negocios" y concluyó que "la tecnología es una forma de vida”.