Mitsubishi Power Envía Turbinas de Gas JAC a Brasil: El proyecto Marlim Azul Será la Central Eléctrica de Turbina de Gas con Mejor Rendimiento de Combustible de América del Sur

LAKE MARY, Florida | Mitsubishi Power Americas, Inc. ha enviado una turbina de gas M501JAC a la central eléctrica de Marlim Azul Energia en Macaé, Rio de Janeiro, que se convertirá en la central eléctrica con mejor rendimiento de combustible en América del Sur cuando comience a funcionar en enero de 2023. La central fue el proyecto ganador en las subastas de energía de gas de Brasil, y será la primera, en ese país, en usar gas asociado de la cuenca presal de Brasil.

La M501JAC es la principal turbina de gas en el mundo; su eficacia supera el 64 %, tiene una fiabilidad del 99,6 %, y las menores emisiones de carbono por unidad de potencia cuando se usa en ciclos combinados. La flexibilidad operativa excepcional de la turbina de gas permitirá a Marlim Azul complementar la generación de energía solar y eólica intermitente y convertir gas presal nacional en electricidad, a precios atractivos para los consumidores.

Esta turbina de gas es capaz de usar hasta un 30 % de combustible de hidrógeno y se puede ampliar para que use el 100 % de combustible de hidrógeno y cubrir las necesidades de descarbonización futuras de la central.

Una empresa conjunta de Mitsubishi Power, Shell y Patria Investments invertirá 2500 millones de BRL (aproximadamente 600 millones de USD) para construir la central. Shell Brasil Petróleo Ltda. proporcionará el gas natural de la cuenca presal marítima de aguas profundas de Brasil.

Bruno Chevalier, director ejecutivo de Marlim Azul Energia, señala: "Nuestra meta es hacer realidad la generación de energía a partir del gas presal brasileño. La solución personalizada de Mitsubishi Power para una central de 565 megavatios nos permitirá llevar la transición energética en América del Sur. La turbina de gas JAC es una inversión segura que permitirá seguir con la descarbonización en nuestra región".

Además de la turbina de gas, la solución de Mitsubishi Power incluye soluciones inteligentes TOMONI para optimizar el rendimiento, la flexibilidad y la fiabilidad de la central eléctrica. También incluye un acuerdo de servicio a largo plazo de 25 años, para proporcionar todos los componentes, reparaciones y servicios y 24 horas de asistencia del Equipo de Ingenieros de Servicio, y servicios de monitoreo remoto para ayudar a optimizar el rendimiento al detectar anomalías y al diagnosticar el rendimiento de la central.

Mitsubishi Power demostró el valor de las operaciones de la cadena de suministro global y envió la unidad M501JAC, que fue diseñada en Japón y fabricada en los Estados Unidos, en el plazo fijado hacia América del Sur, y mantuvo la seguridad y la calidad siempre presente durante la pandemia global. Savannah Machinery Works de 430 000 pies cuadrados de Mitsubishi Power en Georgia mantuvo el 100 % del nivel de entregas puntuales durante toda la pandemia. La unidad de Marlim Azul es la cuarta JAC que se envía desde Savannah. A nivel global, Mitsubishi Power ha reservado 41 turbinas de gas JAC y Marlim Azul es el 12.º envío de JAC.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, expresó: “Nuestra isla de potencia JAC para Marlim Azul está alineada con nuestra misión de proporcionar soluciones de almacenamiento y generación de energía a nuestros clientes que los empodere para combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y que promueva la prosperidad humana. El proyecto aumentará la estabilidad energética de Brasil al usar gas natural presal. La turbina de gas, como todas nuestras turbinas de gas, se envió con hidrógeno para futura descarbonización. Tenemos el compromiso de un esfuerzo global a largo plazo para ayudar a que nuestros socios Shell y Patria alcancen estas metas ambiciosas. Juntos, estamos creando un Cambio de energía”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2200 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

