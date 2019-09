Mindbreeze fue distinguido nuevamente como líder en los premios Gartner Magic Quadrant for Insight Engines 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mindbreeze, un proveedor líder global de dispositivos y servicios de nube para sistemas de información e inteligencia artificial aplicada que está orientado a la gestión del conocimiento para compañías internacionales, anunció hoy que Gartner, Inc. posicionó a la compañía como líder en los premios Magic Quadrant for Insight Engines 2019.



Puede accederse a una copia gratuita del informe en el sitio web de Mindbreeze



“Mindbreeze permite que nuestros clientes y sus empleados obtengan y aprovechen una perspectiva crucial basada en sus datos. Trabajamos directamente con nuestros clientes en este campo innovador para aportar sentido y valor a sus activos de información, que nos permiten combinar nuestros esfuerzos para ir un paso más allá”, comenta Daniel Fallmann, director ejecutivo y fundador de Mindbreeze. “Consideramos que este reconocimiento no hace más que validar el éxito de Mindbreeze en el sector de IA y gestión del conocimiento, en un contexto donde las empresas logran resultados ideales gracias a nuestra solución innovadora y exclusiva”.



Descargue ahora mismo Magic Quadrant for Insight Engines 2019

Muchos clientes reconocidos, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Lufthansa y Daimler ya aprovechan el motor de sistematización potenciado por IA para adoptar un enfoque más optimizado e inteligente para gestionar su información. Mindbreeze posee un enfoque híbrido y flexible hacia la IA, y posee una red de socios global.

Gartner Inc., Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Saniye Alaybeyi, Anthony Mullen, 17 de septiembre de 2019.



Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no patrocina ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología que opten únicamente por los proveedores que poseen las calificaciones más altas u otras distinciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como verdades de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, explícita o implícita, respecto a esta investigación, incluidas todas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado.



Acerca de Mindbreeze

Mindbreeze es un proveedor líder global de rápido crecimiento dedicado a dispositivos y servicios de nube para búsquedas empresariales, inteligencia artificial aplicada y gestión del conocimiento. Con su red de socios global, Mindbreeze cubre todos los husos horarios.

Para más información, visite www.mindbreeze.com y síganos en LinkedIn y Twitter (@Mindbreeze).



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.