La Mina Peñasquito de Newmont y la Comunidad de Cedros en México Firman un Pacto de Agua

Newmont (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont o la empresa) anunció hoy que la mina Peñasquito y la comunidad vecina de San Juan de los Cedros (una de las 25 comunidades vecinas) en Zacatecas, México, acordaron mutuamente una solución de infraestructura que garantice la disponibilidad sostenible de agua para los usos domésticos y agrícolas de la comunidad. Este acuerdo de agua a 30 años representa un avance significativo y un paso importante en las negociaciones en curso entre las partes. El acuerdo se desarrolló y firmó en el marco de los auspicios de la “mesa de diálogo” patrocinada por el Ministerio Federal del Interior de México y por los representantes del gobierno estatal de Zacatecas.



“Nuestro acuerdo de agua con la comunidad de Cedros representa un punto de inflexión significativo hacia una asociación a largo plazo relacionada con nuestro propósito común de crear valor y de mejorar vidas”, expresó Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont. “Tras haber alcanzado un acuerdo sobre este tema crucial, esperamos continuar nuestro diálogo de buena fe para resolver los problemas restantes, con el fin de pasar de la confrontación a la cooperación”.



El plan abarca infraestructura y pozos de agua adicionales que complementarán los pozos y la planta de agua potable de ósmosis inversa de 600 000 litros por día que la empresa construyó en 2018 y que sigue operando. Como parte del acuerdo, el municipio participará en la operación de las nuevas instalaciones de agua que Peñasquito construirá, ya que el sistema público de agua y las redes de distribución serán finalmente propiedad del municipio.



Peñasquito ha mejorado la disponibilidad de agua para las 25 comunidades vecinas de la mina a través de una serie de proyectos que abarca plantas de tratamiento de agua, nuevos pozos, tuberías y camiones de agua, junto con otros 90 proyectos de infraestructura y desarrollo de la comunidad. La mina emplea directamente a más de 6500 personas y, a su vez, apoya otros 20 000 puestos de trabajo indirectos en la región. Desde 2005, la empresa ha invertido aproximadamente 5000 millones de USD en Peñasquito.



Acerca de Newmont



Newmont es la empresa aurífera y productora de cobre, plata, zinc y plomo líder en el mundo. La cartera de activos, perspectivas y talento de clase mundial de la Compañía está afianzada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. Newmont es la única productora de oro mencionada en el Índice S&P 500 y es ampliamente reconocida por sus fundamentadas prácticas ambientales, sociales y de gestión. La Compañía es líder en la industria en la creación de valor, está respaldada por sólidas normas de seguridad, sobresaliente ejecución y capacidad técnica. Newmont fue fundada en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.



