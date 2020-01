El mercado asegurador en América Latina podría prosperar si los riesgos económicos y políticos disminuyen en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

AM Best considera que las economías de América Latina podrían mostrar cierto repunte en 2020, lo que ayudaría al mercado asegurador en estos países a aprovechar mejor su potencial de crecimiento.



En un nuevo Informe especial de Best, titulado, "América Latina: Riesgos económicos y políticos disminuirían en 2020", AM Best señala que estos están recuperándose tras dos años de bajo crecimiento y viento en contra, debido a una serie de factores, entre ellos, el final del superciclo de precios de las materias primas, la inestabilidad política con su consiguiente incertidumbre jurídica, la caída del crecimiento global y regional y la volatilidad de los flujos de inversión. A pesar de estos desafíos, el mercado asegurador logró resistir. Se pronostica que el crecimiento del producto bruto interno en 2020 será de 1,8% en 2020, luego de 0,2% en el año anterior y 1,0% en 2017.



Las economías de los países de América Latina son diversas y dinámicas, con un gran potencial debido a la abundancia de recursos naturales. Sin embargo, la dependencia de las materias primas genera vulnerabilidad a las condiciones y turbulencias externas. Estos países son en gran medida heterogéneos y las diferencias pueden atribuirse a las reacciones individuales y la exposición a los sobresaltos internos y externos. AM Best evalúa e incorpora el riesgo país en todas sus calificaciones crediticias, lo que implica identificar los diversos riesgos que podrían afectar directa o indirectamente a una compañía de seguros. Los riesgos se dividen en tres categorías principales: económico, político y financiero. El riesgo del sistema financiero se divide a su vez en riesgos relacionados con el seguro y otro tipo de riesgos.



Las tasas de penetración de los seguros en la región promedian el 2,3%, y dada esta cifra tan baja, la región exhibe un potencial de crecimiento sustancial. Sin embargo, el crecimiento de las primas, que alcanzó un máximo de USD 165 mil millones en 2013, ha estado por debajo de la tendencia en los últimos años. Cuatro de los cinco mercados más prominentes, Brasil, México, Colombia y Venezuela, no han alcanzado el nivel de las primas de 2013 en los últimos años. Brasil, el mercado más grande en términos de primas, registró USD 75 mil millones en 2013 y se desplomó casi a la mitad en 2016, antes de recuperarse ligeramente en 2017. México, el segundo mercado más grande de la región, se ha estancado en los últimos años. El mercado de Venezuela se ha derrumbado por completo y es poco probable que se recupere en el corto plazo.

Sin embargo, AM Best considera que los dos mercados de seguros más grandes de América Latina, y la mayor parte de la región, podrían exhibir una mejora en el entorno económico, externo y nacional, así como una disminución en la incertidumbre jurídica, que impulsaría el crecimiento de los seguros en la región.



Para consultar este informe especial completo, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=293607.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia y proveedor de noticias e información especializada en la industria de seguros. La compañía actualmente hace negocios en más de 100 países. Con casa matriz en los Estados Unidos, AM Best cuenta con oficinas alrededor del mundo, en particular, en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, visite www.ambest.com.



Copyright © 2020 de A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



Contacts

Ann Modica

Directora adjunta de

Investigación y Análisis Económico

+1 908-439-2200, int. 5209

[email protected]



Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908-439-2200, int. 5159

chr[email protected]



Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908-439-2200, int. 5644

[email protected]