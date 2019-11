MATRIXX Software Ofrece el Primer Sistema de Carga Compatible con 5G Que Permite a las Empresas de Telecomunicaciones Monetizar los Servicios 5G

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MATRIXX Software , una empresa líder de innovación comprometida con la transformación del comercio global, presentó hoy la primera plataforma comercial digital 5G de la industria, que incluye un sistema de carga combinada (Converged Charging System, CCS) 3GPP compatible con 5G.



A medida que se despliega la tecnología 5G, los proveedores de servicios de comunicación (Communication Service Providers, CSP) están transformando sus sistemas de carga y la facturación heredados, al asegurar que puedan monetizar completamente sus inversiones de red en consumidores y empresas y, a la vez, aprovechar los dispositivos emergentes y la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT). Los CSP ahora necesitan soluciones listas para 5G para poder introducir nuevos servicios y modelos comerciales de forma rápida y sencilla, una necesidad esencial en los mercados competitivos y un elemento crucial para las implementaciones 5G a gran escala.



“Implementar la solución lista para 5G de MATRIXX brinda a los operadores una ventaja inicial en empaques y precios innovadores antes de las implementaciones 5G independientes”, explicó Marc Price, director de Tecnología de MATRIXX. “MATRIXX está trabajando con los operadores para planificar implementaciones 5G independientes, en las que los servicios 5G exigirán la agilidad de una plataforma comercial digital nativa en la nube”.



MATRIXX Software está a la vanguardia al permitir a los CSP lanzar rápidamente nuevos servicios y ampliar la agilidad de la red con un enfoque totalmente digital y de primer producto. Con el uso de MATRIXX Digital Commerce , muchos CSP líderes, incluidos Telstra, Swisscom, Orange Poland, Vodafone New Zealand, Ooredoo y Zain, han ganado terreno y participación en el mercado al actualizar rápidamente sus plataformas de monetización y lanzar nuevos modelos comerciales y ofertas de servicios.



“Un motor de carga elástico y arquitectónicamente ágil con soporte para interfaces estandarizadas es clave para la monetización efectiva de los nuevos servicios habilitados por 5G”, indicó John Abraham, analista principal de Analysys Mason. “MATRIXX tiene una plataforma de monetización prestigiosa que está en una posición favorable para admitir los nuevos casos de uso 5G de CSP”.



La plataforma MATRIXX Digital Commerce recientemente lanzada ofrece eficacias operativas y beneficios de costos al aprovechar los microservicios y contenedores coordinados con Kubernetes. Cuenta con componentes de código abierto de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) (base de computación nativa en la nube) con ventajas de escala web que permiten la independencia de la plataforma.



También es compatible con el espectro completo de monetización en las redes 3G, 4G y 5G, al brindar una plataforma única en la que los operadores pueden estandarizar sus ofertas y, a la vez, simplificar su infraestructura de TI. La escalabilidad extrema, junto con la configurabilidad comercial de MATRIXX Digital Commerce, permite nuevos casos de uso que exigen una latencia ultrabaja y segmentos de red dinámicos, incluidos los acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreements, SLA) y los precios del tamaño correcto.



Esta versión más reciente del lanzamiento de la plataforma MATRIXX Digital Commerce ofrece soporte para lo siguiente:



* Recuperación automática.

* Carga combinada 5G compatible con 3GPP (Función de carga, [Charging Function, CHF]/CCS).

* Arquitectura basada en servicios (Services Based Architecture, SBA) 5G compatible con 3GPP.

* Procesamiento de transacciones en tiempo real para todos los casos de red y compromisos de canales digitales con una latencia promedio de menos de 10 ms.

* Escalabilidad incomparable con una arquitectura nativa en la nube que es compatible con el procesamiento de transacciones con estado para todos los casos.



Con MATRIXX Digital Commerce, los CSP pueden admitir ofertas dinámicas y personalizadas en una amplia gama de casos de uso, tales como:



* Banda ancha móvil mejorada - Permite que los consumidores accedan a la velocidad de red más rápida cuando más la necesitan, por ejemplo, al descargar una película en 4K UHD en segundos justo antes de subir al avión.

* Juegos basados en la nube - Ofrece recursos informáticos basados en la nube combinados con una conectividad de alta velocidad y baja latencia para brindar experiencias de juego enriquecidas a un público mucho más amplio.

* Conectividad de la IoT de consumo - Alienta a los usuarios a conectar todos sus dispositivos SIM y eSIM a través de descuentos para múltiples dispositivos, saldos compartidos, alertas en tiempo real y controles de uso.

* Hipersegmentación de servicios - Ofrece nuevas propuestas de servicio que atraen a segmentos específicos que se pueden crear rápidamente, expandir para satisfacer la demanda y luego eliminar cuando ya no son necesarios.

* Conectividad de la IoT empresarial - Brinda a las empresas soluciones que ofrecen diagnósticos de productos en tiempo real, telemetría y otros casos de uso de la máquina a la nube.



Diseñada y construida para la era moderna, la galardonada plataforma MATRIXX Digital Commerce multipatentada permite una primera reinvención digital de Telco. Al aprovechar una arquitectura nativa en la nube, permite a los operadores ampliar una nueva generación de servicios de forma rápida y efectiva y, a la vez, garantizar una alta disponibilidad de los sistemas distribuidos. Diseñada a escala para los servicios digitales, 5G y de la IoT, la plataforma MATRIXX Digital Commerce brinda a los operadores la agilidad y elasticidad necesarias para competir y triunfar en la actualidad y en el futuro.



Acerca de MATRIXX Software



MATRIXX Software ofrece soluciones de comercio digital nativas en la nube de próxima generación que transforman la forma en que las empresas hacen negocios. Al prestar servicios a muchas de las empresas de comunicaciones más grandes del mundo, a los actores de la IoT y a los proveedores de servicios digitales emergentes, MATRIXX se compromete con ofrecer una plataforma comercial moderna que se amplía fácilmente para admitir mercados globales y servicios basados en el consumo. A través de su compromiso implacable con la excelencia de los productos y con el éxito de los clientes, MATRIXX permite a las empresas reinventarse y triunfar como líderes digitales.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts





Mercury Global Partners para MATRIXX Software Natalee Gibson, directora gerente [email protected]

+1 720 648 5784